  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Борнмут
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 38
Борнмут 2.6% (1)
X 2.6% (1)
Ливерпуль 94.7% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Ливерпуль
4.80
Реклама, tennisi.bet
4.46
1.74
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Борнмут
Ливерпуль

История личных встреч

Борнмут
Ливерпуль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 15 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

17 матчей

11.8%
5.9%
82.3%
2 победы 1 ничья 14 побед

Первый тайм

5.9%
5.9%
88.2%
1 победа 1 ничья 15 побед

Второй тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

КЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
9:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:3
К
0:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.5

Среднее время на гол

101
180

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

3
2.56

Среднее время на гол

30
35

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.59

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
56

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 13 (1) 0.68
Семеньо Антуан 3 0.16
Тавернер Маркус 2 0.11
Биллинг Филип 2 0.11
Сенеси Маркос 2 0.11
Синистерра Луис 2 0.11
Клюйверт Джастин 2 0.11
Брукс Дэвид 1 0.05
Скотт Алекс 1 0.05
Мур Киффер 1 0.05
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 14 (4) 0.7
Нуньес Дарвин 5 0.25
Жота Диогу 5 0.25
Гакпо Коди 3 0.15
Диас Луис 3 0.15
Александер-Арнольд Трент 2 0.1
Собослаи Доминик 2 0.1
Ван Дейк Виргил 1 0.05
Макаллистер Алексис 1 0.05
Джонс Кёртис 1 0.05
Эллиотт Харви 1 0.05
Эндо Ватару 1 0.05
Робертсон Эндрю 1 0.05
Цимикас Костас 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 5 0
Семеньо Антуан 4 0
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 3 0
Забарный Илья 3 0
Кук Льюис 1 1
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Кристи Райан 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Эндо Ватару 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Нуньес Дарвин 4 0
Жота Диогу 2 1
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Гомес Джо 2 0
Конате Ибраима 2 0
Диас Луис 2 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0

Результаты матчей

Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ливерпуль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
7
Борнмут
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ливерпуль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

13
24
Борнмут
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Ливерпуль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

17
31

Голы по времени матча

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
10
59%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
17%
1
4%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
3
17%
5
21%
61-75
4
22%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
14%
2
20%
1-15
2
9%
3
30%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
2
20%
76-90

Забито

29
41
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
4
14%
2
5%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
3
10%
9
22%
31-45
5
17%
4
10%
46-60
5
17%
5
12%
61-75
7
24%
17
41%
76-90

Пропущено

34
20
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
4
12%
3
15%
1-15
5
15%
6
30%
16-30
5
15%
4
20%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
9
26%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0

Результаты матчей

Борнмут
Ливерпуль

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
6 раз 30%
3
6 раз 30%
1
5 раз 25%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
8
2
1
8
2.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
6
4
3
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
19
1
9
10
1.5
14
6
4
15
2.5
8
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 20 13 6 1 43 - 18 45
2.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
3.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
4.
Арсенал
 Заявка 20 12 4 4 37 - 20 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 20 10 4 6 33 - 30 34
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 Заявка 20 8 7 5 38 - 33 31
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 19 7 4 8 29 - 36 25
13.
Фулхэм
 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 20 5 6 9 22 - 29 21
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 20 5 5 10 24 - 35 20
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
17.
Эвертон
 Заявка 21 8 3 10 24 - 28 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
9.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 57 минут.

    Главный судья: Мэдли Анди

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 57.5% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 38
    Борнмут 2.6% (1)
    X 2.6% (1)
    Ливерпуль 94.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Ливерпуль
    4.80
    Реклама, tennisi.bet
    4.46
    1.74
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Борнмут - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Борнмут - Ливерпуль

    Исход игры
    Борнмут
    2.5% (1)
    Ничья
    2.5% (1)
    Ливерпуль
    95% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.08% (30)
    Меньше
    18.92% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (27)
    Нет
    27.03% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    57.5% (23)
    0:2 Ливерпуль
    12.5% (5)
    0:3 Ливерпуль
    7.5% (3)
    0:1 Ливерпуль
    5% (2)
    1:3 Ливерпуль
    5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Борнмут
    Ливерпуль
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный