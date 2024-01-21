Тур: 18. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Петерсен Мартин
1:2
Конец матча
0'
1:0
26' ГолСибачо Жордан
41' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
1:1
47' ГолТитц Филлип
1:2
51' ГолЭнгельс Арне
67' Желтая карточкаНец Лука
80' Желтая карточкаЯкич Кристиян
90'+6
Ход матча
26'
1:0
41'
47'
1:1
51'
67'
67'
71'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
204 Количество передач 261
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
27
Энгельс
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия М
Аугсбург
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
28 матчей
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.92
1.27
Среднее время на гол
46
71
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
49
32
Голов в среднем за матч
1.75
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
51
78
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.39
|Райтц Рокко
|4
|0.22
|Сибачо Жордан
|4
|0.22
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.22
|Нойхаус Флориан
|3
|0.17
|Хак Робин
|2
|0.11
|Нгуму Натан
|2
|0.11
|Итакура Ко
|2
|0.11
|Онора Франк
|1
|0.06
|Вебер Максимилиан
|1
|0.06
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.06
|Скалли Джозеф
|1
|0.06
|Эльведи Нико
|1
|0.06
|Коне Куадио
|1
|0.06
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|8 (1)
|0.44
|Титц Филлип
|4
|0.22
|Энгельс Арне
|2
|0.11
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.11
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.11
|Йенсен Фредрик
|1
|0.06
|Педерсен Мадс
|1
|0.06
|Иаго Лопес
|1
|0.06
|Варгас Рубен
|1
|0.06
|Михель Свен
|1 (1)
|0.06
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.06
|Удуохаи Феликс
|1
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|5
|0
|Коне Куадио
|3
|1
|Эльведи Нико
|4
|0
|Итакура Ко
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Гоувелеув Джеффри
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Дамен Финн
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Иаго Лопес
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Аугсбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
4
Боруссия М
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
13
15
Боруссия М
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Аугсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
2
18%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
3
18%
1-15
2
13%
6
35%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
7
44%
1
6%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Забито
18
16
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
11%
1
6%
1-15
6
33%
3
19%
16-30
4
22%
5
31%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
4
25%
76-90
Пропущено
23
15
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
5
22%
5
33%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
30%
3
20%
76-90
Забито
34
27
21 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
12%
1
4%
1-15
11
32%
5
19%
16-30
6
18%
9
33%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
6
18%
6
22%
76-90
Пропущено
39
32
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
5
13%
5
16%
1-15
5
13%
8
25%
16-30
7
18%
8
25%
31-45
8
21%
2
6%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
9
23%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2
Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4
Результаты матчей
Боруссия М
Аугсбург
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
64
54
28
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
27
44
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
135
117
711
612
315
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|52 - 16
|41
|3.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 23
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|40 - 21
|33
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 28
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 36
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|11.
|2:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 33
|21
|12.
|1:2 Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 31
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 33
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|33 - 6
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|11.
|1:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|13.
|2:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|2:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|1:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|12 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 1:2 Аугсбург
Исход игры
Боруссия М
95.2% (118)
Ничья
4% (5)
Аугсбург
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.91% (82)
Меньше
31.09% (37)
Обе команды забьют
Да
71.43% (85)
Нет
28.57% (34)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
54% (67)
2:0 Боруссия М
14.5% (18)
1:0 Боруссия М
10.5% (13)
3:1 Боруссия М
5.6% (7)
1:1 Ничья
3.2% (4)
3:2 Боруссия М
2.4% (3)
5:2 Боруссия М
1.6% (2)
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