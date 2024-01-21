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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Боруссия М
1:2
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
26' Гол
Сибачо Жордан
41' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
1:1
47' Гол
Титц Филлип
1:2
51' Гол
Энгельс Арне
67' Желтая карточка
Нец Лука
80' Желтая карточка
Якич Кристиян
90'+6

Ход матча

26'
Сибачо Жордан
1:0
41'
 
Реджбекай Элвис
46'
Крамер Кристоф
Райтц Рокко
 
47'
1:1
Титц Филлип
(Мбабу Кевин)
51'
1:2
Энгельс Арне
(Демирович Эрмедин)
60'
 
Якич Кристиян
Йенсен Фредрик
67'
Нгуму Натан
Хак Робин
 
67'
Нец Лука
 
71'
Нец Лука
Коне Куадио
 
71'
Нойхаус Флориан
Лайнер Штефан
 
73'
 
Педерсен Мадс
Энгельс Арне
80'
 
Якич Кристиян
83'
 
Майер Арне
Варгас Рубен
83'
 
Бельо Дион Дрене
Титц Филлип
87'
Ранос Грант-Леон
Онора Франк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 204 Количество передач 261
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 124
Боруссия М 95.2% (118)
X 4% (5)
Аугсбург 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
13
Сибачо
Жордан
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
8
Реджбекай
Элвис
27
Энгельс
Арне
24
Йенсен
Фредрик
9
Демирович
Эрмедин
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
Боруссия М
4-2-3-1
Аугсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Аугсбург

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

28 матчей

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Б
4:4
Б
2:0
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
5:1
ТМК
1:0
Б
2:0
Б
1:1
ТМК
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.92
1.27

Среднее время на гол

46
71

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

49
32

Голов в среднем за матч

1.75
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

51
78

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.39
Райтц Рокко 4 0.22
Сибачо Жордан 4 0.22
Чванчара Томаш 4 (1) 0.22
Нойхаус Флориан 3 0.17
Хак Робин 2 0.11
Нгуму Натан 2 0.11
Итакура Ко 2 0.11
Онора Франк 1 0.06
Вебер Максимилиан 1 0.06
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.06
Скалли Джозеф 1 0.06
Эльведи Нико 1 0.06
Коне Куадио 1 0.06
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.44
Титц Филлип 4 0.22
Энгельс Арне 2 0.11
Бельо Дион Дрене 2 0.11
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.11
Йенсен Фредрик 1 0.06
Педерсен Мадс 1 0.06
Иаго Лопес 1 0.06
Варгас Рубен 1 0.06
Михель Свен 1 (1) 0.06
Бауэр Максимилиан 1 0.06
Удуохаи Феликс 1 0.06
Гоувелеув Джеффри 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 5 0
Коне Куадио 3 1
Эльведи Нико 4 0
Итакура Ко 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Крамер Кристоф 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Нец Лука 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Хак Робин 1 0
Райтц Рокко 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Реджбекай Элвис 4 0
Гоувелеув Джеффри 3 0
Гумни Роберт 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Иаго Лопес 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Варгас Рубен 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Аугсбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
4
Боруссия М
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

13
15
Боруссия М
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Аугсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
2
18%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
3
18%
1-15
2
13%
6
35%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
7
44%
1
6%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
2
13%
1
6%
76-90

Забито

18
16
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
11%
1
6%
1-15
6
33%
3
19%
16-30
4
22%
5
31%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
4
25%
76-90

Пропущено

23
15
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
5
22%
5
33%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
30%
3
20%
76-90

Забито

34
27
21 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
12%
1
4%
1-15
11
32%
5
19%
16-30
6
18%
9
33%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
6
18%
6
22%
76-90

Пропущено

39
32
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
5
13%
5
16%
1-15
5
13%
8
25%
16-30
7
18%
8
25%
31-45
8
21%
2
6%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
9
23%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2
Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4

Результаты матчей

Боруссия М
Аугсбург

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
5
4
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
7
4
4
2.5
1
8
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
5
11
7
1.5
7
11
6
12
2.5
3
15
2
16
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 Заявка 17 13 2 2 52 - 16 41
3.
Штутгарт
 Заявка 18 11 1 6 38 - 23 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 18 10 3 5 40 - 21 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Фрайбург
 Заявка 18 8 4 6 24 - 28 28
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 18 7 3 8 34 - 36 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Аугсбург
 2:1 Заявка 18 5 6 7 26 - 33 21
12.
Боруссия М
 1:2 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
13.
Вердер
 Заявка 18 5 5 8 25 - 31 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
17.
Кёльн
 Заявка 18 2 5 11 11 - 33 11
18.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 33 - 6 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
6.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
11.
Боруссия М
 1:2 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
12.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
13.
Аугсбург
 2:1 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Аугсбург
 2:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 1:2 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
15.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 12 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Аугсбург начинает контратаку
    • 90'
      Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Контроль мяча: Боруссия М: 54%, Аугсбург: 46%.
    • 89'
      Фридрих Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Боруссия М 95.2% (118)
    X 4% (5)
    Аугсбург 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 1:2 Аугсбург

    Исход игры
    Боруссия М
    95.2% (118)
    Ничья
    4% (5)
    Аугсбург
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.91% (82)
    Меньше
    31.09% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (85)
    Нет
    28.57% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    54% (67)
    2:0 Боруссия М
    14.5% (18)
    1:0 Боруссия М
    10.5% (13)
    3:1 Боруссия М
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    3:2 Боруссия М
    2.4% (3)
    5:2 Боруссия М
    1.6% (2)
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