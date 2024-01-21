Тур: 21. Стадион: King Power at Den Dreef.
Ход матча
10'
1:0
43'
88
Мазиз
Юссеф
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
11
Азар
Торган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
-
15 Н'Дри КонанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
АХ Лёвен
Андерлехт
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.57
1.38
Среднее время на гол
157
65
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.29
Среднее время на гол
36
70
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|4
|0.19
|Мазиз Юссеф
|4
|0.19
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.14
|Мендиль Хамза
|3
|0.14
|Richie Sagrado
|2
|0.1
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.1
|Nachon Nsingi
|1
|0.05
|Мисао Кенто
|1
|0.05
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.05
|Рикка Федерико
|1
|0.05
|Шломо Раз
|1
|0.05
|Муеанта Супханат
|1
|0.05
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.05
|Joel Schingtienne
|1
|0.05
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|0.62
|Дольберг Каспер
|10 (2)
|0.48
|Леони Тео
|3
|0.14
|Струйкенс Марио
|3
|0.14
|Васкес Луис
|3
|0.14
|Амузу Френсис
|3
|0.14
|Вертонген Ян
|1
|0.05
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.05
|Дилейни Томас
|1
|0.05
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Версхарен Яри
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|Ezechiel Banzuzi
|4
|0
|Richie Sagrado
|2
|1
|Мигель Флориан
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Плетинкс Эвауд
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|5
|1
|Леони Тео
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Вертонген Ян
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Патрис Луи
|3
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Андерлехт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
7
АХ Лёвен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
24
0
Упущенные победы
4
22
АХ Лёвен
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Андерлехт
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
3
Упущенные победы
9
29
Голы по времени матча
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
4
27%
2
13%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
45%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Забито
10
22
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
3
30%
4
18%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
30%
6
27%
76-90
Пропущено
27
9
12 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
19%
1
11%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
4
15%
1
11%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
4
15%
4
44%
61-75
6
22%
1
11%
76-90
Забито
25
38
15 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
7
28%
6
16%
1-15
4
16%
5
13%
16-30
4
16%
7
18%
31-45
3
12%
6
16%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
6
24%
9
24%
76-90
Пропущено
38
22
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 16
5
13%
1
5%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
9
24%
3
14%
31-45
7
18%
4
18%
46-60
6
16%
6
27%
61-75
8
21%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2
Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Андерлехт
Точный счет
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
82
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
28
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
191
515
137
317
515
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|3
|2
|46 - 21
|51
|2.
|0:1
|21
|12
|6
|3
|39 - 22
|42
|3.
|21
|10
|8
|3
|37 - 22
|38
|4.
|21
|10
|7
|4
|41 - 17
|37
|5.
|21
|9
|8
|4
|42 - 21
|35
|6.
|21
|9
|8
|4
|41 - 21
|35
|7.
|21
|10
|2
|9
|26 - 23
|32
|8.
|21
|6
|9
|6
|24 - 31
|27
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 26
|25
|10.
|21
|5
|8
|8
|19 - 30
|23
|11.
|0:0
|21
|5
|7
|9
|22 - 40
|22
|12.
|21
|5
|6
|10
|30 - 38
|21
|13.
|21
|5
|6
|10
|22 - 34
|21
|14.
|1:0
|21
|5
|4
|12
|26 - 38
|19
|15.
|0:0
|21
|4
|4
|13
|21 - 43
|16
|16.
|21
|3
|4
|14
|13 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|26 - 10
|28
|2.
|0:1
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|11
|6
|5
|0
|24 - 8
|23
|5.
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|11.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 11
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|13.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 17
|14
|14.
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|8 - 18
|8
|16.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|4.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|6.
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|7.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|8.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|9.
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|10.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|13.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|14.
|1:0
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7