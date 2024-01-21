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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
АХ Лёвен
1:0
Перерыв
Андерлехт
0'
1:0
10' Гол
Мазиз Юссеф
43' Желтая карточка
Патрис Луи

Ход матча

10'
Мазиз Юссеф
1:0
43'
 
Патрис Луи
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Андерлехт
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Все Коэффициенты
1
Лейсен
Тобе
52
Richie
Sagrado
28
Плетинкс
Эвауд
23
Joel
Schingtienne
18
Мигель
Флориан
11
Ezechiel
Banzuzi
14
Рикка
Федерико
8
Шрейверс
Сьебе
7
Торстейнссон
Йон
43
Nachon
Nsingi
88
Мазиз
Юссеф
33
Шмейхель
Каспер
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
36
Дрейер
Андерс
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
10
Версхарен
Яри
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
АХ Лёвен
4-4-2
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

АХ Лёвен
Андерлехт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
5:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
К
1:0
ТМК
1:4
ЛП
3:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.57
1.38

Среднее время на гол

157
65

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.29

Среднее время на гол

36
70

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 4 0.19
Мазиз Юссеф 4 0.19
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.14
Мендиль Хамза 3 0.14
Richie Sagrado 2 0.1
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.1
Nachon Nsingi 1 0.05
Мисао Кенто 1 0.05
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.05
Рикка Федерико 1 0.05
Шломо Раз 1 0.05
Муеанта Супханат 1 0.05
Ezechiel Banzuzi 1 0.05
Joel Schingtienne 1 0.05
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 13 (2) 0.62
Дольберг Каспер 10 (2) 0.48
Леони Тео 3 0.14
Струйкенс Марио 3 0.14
Васкес Луис 3 0.14
Амузу Френсис 3 0.14
Вертонген Ян 1 0.05
Н'Диайе Мусса 1 0.05
Дилейни Томас 1 0.05
Сарделла Киллиан 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Версхарен Яри 0 0
Азар Торган 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 6 0
Торстейнссон Йон 4 0
Ezechiel Banzuzi 4 0
Richie Sagrado 2 1
Мигель Флориан 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Плетинкс Эвауд 3 0
Дом Джорен 2 0
Мисао Кенто 2 0
Мертенс Матье 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 5 1
Леони Тео 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Вертонген Ян 3 0
Дилейни Томас 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Патрис Луи 3 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Флипс Алексис 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Андерлехт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
7
АХ Лёвен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

24
0

Упущенные победы

4
22
АХ Лёвен
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Андерлехт
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
3

Упущенные победы

9
29

Голы по времени матча

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
4
27%
2
13%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
45%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Забито

10
22
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
3
30%
4
18%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
30%
6
27%
76-90

Пропущено

27
9
12 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
19%
1
11%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
4
15%
1
11%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
4
15%
4
44%
61-75
6
22%
1
11%
76-90

Забито

25
38
15 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
7
28%
6
16%
1-15
4
16%
5
13%
16-30
4
16%
7
18%
31-45
3
12%
6
16%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
6
24%
9
24%
76-90

Пропущено

38
22
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 16
5
13%
1
5%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
9
24%
3
14%
31-45
7
18%
4
18%
46-60
6
16%
6
27%
61-75
8
21%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2
Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Андерлехт

Точный счет

1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
8
2
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
19
1
5
15
1.5
13
7
3
17
2.5
5
15
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 21 16 3 2 46 - 21 51
2.
Андерлехт
 0:1 21 12 6 3 39 - 22 42
3.
Гент
 21 10 8 3 37 - 22 38
4.
Брюгге
 21 10 7 4 41 - 17 37
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 21 9 8 4 41 - 21 35
7.
Серкль Брюгге
 21 10 2 9 26 - 23 32
8.
Сент-Трейден
 21 6 9 6 24 - 31 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 21 5 8 8 19 - 30 23
11.
РВДМ 47
 0:0 21 5 7 9 22 - 40 22
12.
Вестерло
 21 5 6 10 30 - 38 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 21 5 6 10 22 - 34 21
14.
АХ Лёвен
 1:0 21 5 4 12 26 - 38 19
15.
Эйпен
 0:0 21 4 4 13 21 - 43 16
16.
Кортрейк
 21 3 4 14 13 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 0:1 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 11 6 4 1 24 - 12 22
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
АХ Лёвен
 1:0 11 4 2 5 16 - 11 14
12.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
13.
РВДМ 47
 0:0 11 3 5 3 12 - 17 14
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 0:0 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
4.
Андерлехт
 0:1 11 4 4 3 17 - 13 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
8.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
9.
Вестерло
 11 2 5 4 16 - 19 11
10.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
11.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
12.
РВДМ 47
 0:0 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 0:0 11 2 2 7 8 - 20 8
14.
АХ Лёвен
 1:0 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
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    Г О О О О Л - Мазиз Юссеф бьет в цель!
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