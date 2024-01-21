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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
РВДМ 47
0:1
Конец матча
Эйпен
0'
22' Желтая карточка
Ле Жонкур Флориан
35' Желтая карточка
Ламбер Борис
49' Желтая карточка
Сампайо Филипе
0:1
58' Гол
Эмон Рено
90'+41
33
Дефурни
Тео
29
Сарр
Мамаду-Наби
94
Сампайо
Филипе
3
Ле
Жонкур
Флориан
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
77
Рен-Аделед
Жефф
6
Двомо
Пьер
89
Вела
Карлос
9
Гейе
Махтар
7
Бирон
Микаэль
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
25
Филин
Александр
4
Палссон
Виктор
15
Gary
Magnee
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Мёхвальд
Кевин
35
Ламбер
Борис
14
Деом
Жером
7
Нуху
Айзек
9
Эмон
Рено
РВДМ 47
3-4-2-1
Эйпен
3-4-1-2

История личных встреч

РВДМ 47
Эйпен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
1:3
ТМК
0:1
ТМС
5:3
ТМК
5:3

Голы

Всего голов

0
9

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

3.67
1

Среднее время на гол

24
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.75
2.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

32
36

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.4
Бирон Микаэль 3 (1) 0.15
Мерсье Ксавье 2 0.1
Ilay Camara 2 0.1
Да Сильва Флоран 2 0.1
Абе Суто 1 0.05
Двомо Пьер 1 0.05
Мбуп Пате 1 0.05
Сеговия Луис Джеованни 1 0.05
Romildo 1 0.05
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.2
Чарльз-Кук Риган 3 0.15
Gary Magnee 2 (1) 0.1
Пантович Милош 2 0.1
Палссон Виктор 2 0.1
Yentil van Genechten 2 0.1
Финнбогасон Альфред 1 0.05
Мёхвальд Кевин 1 0.05
Деом Жером 1 0.05
Кейта Амаду 1 0.05
Дэвидсон Джейсон 1 0.05
Эмон Рено 1 0.05
Jan Kral 1 0.05
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ilay Camara 4 1
Гейе Махтар 3 1
Abner II 4 0
Двомо Пьер 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Рен-Аделед Жефф 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Сампайо Филипе 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Дэвидсон Джейсон 3 0
Мёхвальд Кевин 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Gary Magnee 3 0
Кейта Амаду 3 0
Rune Paeshuyse 3 0
Битумазала Натан 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Ламбер Борис 2 0
Нуху Айзек 2 0
Пантович Милош 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Эйпен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
6
РВДМ 47
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Эйпен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
18

Упущенные победы

6
8
РВДМ 47
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Эйпен
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
15% (3)
50% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
19

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

17
18
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
24%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
2
12%
5
28%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
5
42%
2
14%
76-90

Пропущено

21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
2
9%
1-15
4
19%
4
18%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
8
38%
6
27%
76-90

Забито

24
24
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
0
0%
2
8%
1-15
5
21%
5
21%
16-30
6
25%
2
8%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
5
21%
5
21%
61-75
5
21%
5
21%
76-90

Пропущено

38
40
19 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
6
16%
4
10%
1-15
7
18%
6
15%
16-30
6
16%
6
15%
31-45
2
5%
4
10%
46-60
7
18%
9
23%
61-75
10
26%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6
РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0
Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5

Результаты матчей

РВДМ 47
Эйпен

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:3
4 раза 40%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:3
5 раз 25%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
5
5
15
1.5
4
16
2
18
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 21 16 3 2 46 - 21 51
2.
Андерлехт
 21 12 7 2 40 - 22 43
3.
Гент
 21 10 8 3 37 - 22 38
4.
Брюгге
 21 10 7 4 41 - 17 37
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 21 9 8 4 41 - 21 35
7.
Серкль Брюгге
 21 10 2 9 26 - 23 32
8.
Сент-Трейден
 21 6 9 6 24 - 31 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 21 5 8 8 19 - 30 23
11.
Вестерло
 21 5 6 10 30 - 38 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 21 5 6 10 22 - 34 21
13.
РВДМ 47
 21 5 6 10 22 - 41 21
14.
Эйпен
 21 5 3 13 22 - 43 18
15.
АХ Лёвен
 21 4 5 12 26 - 39 17
16.
Кортрейк
 21 3 4 14 13 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 11 6 4 1 24 - 12 22
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
8.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
9.
Вестерло
 11 2 5 4 16 - 19 11
10.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
11.
Эйпен
 11 3 1 7 9 - 20 10
12.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
13.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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