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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
ЮАР
FIFA #66
 
Позже
Намибия
FIFA #115
Прогнозы 38
ЮАР 94.7% (36)
X 5.3% (2)
Намибия 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
ЮАР
Ничья
Намибия
4.60
3.25
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4.60
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Все Коэффициенты

История личных встреч

ЮАР
Намибия

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
1:1
КАН
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.6

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
150

Бомбардиры внутри турнира

ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Намибия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавенджи Деон Хотто 1 1
Музеу Бетюэль 0 0

Карточки

ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ксулу Сиянда 1 0
Мвала Мотоби 1 0
Намибия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ЮАР
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Намибия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Намибия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Намибия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЮАР
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1
Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0 ЮАР - Коморские острова 0:0 Коморские острова - ЮАР 0:1 Марокко - ЮАР 2:1
Намибия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тунис - Намибия 0:1 Гана - Намибия 0:0 Сан-Томе и Принсипи - Намибия 0:2 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0
ЮАР - Намибия 0:0 Бурунди - Намибия 3:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Намибия - Бурунди 1:1 Намибия - Того 0:1 Конго - Намибия 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Того - Намибия 0:1 Намибия - Конго 1:1 Намибия - Гвинея 2:1 Чад - Намибия 0:3 Намибия - Замбия 0:0 Намибия - Танзания 0:1 Гвинея - Намибия 3:0

Результаты матчей

ЮАР
Намибия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЮАР
Намибия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мали
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Намибия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тунис
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
ЮАР
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мали
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ЮАР
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Намибия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тунис
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Намибия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Тунис
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мали
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЮАР
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Сенегал Камара Ламин 2
Египет Салах Мохамед 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Гвинея Камано Франсуа 1
Гамбия Адамс Эбу 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 1
Марокко Саисс Ромен 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЮАР - Намибия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 38
    ЮАР 94.7% (36)
    X 5.3% (2)
    Намибия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЮАР
    Ничья
    Намибия
    4.60
    3.25
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    Прогнозы на матч ЮАР - Намибия

    Исход игры
    ЮАР
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Намибия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (10)
    Меньше
    75% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    27.5% (11)
    Нет
    72.5% (29)
    Популярный счёт
    2:0 ЮАР
    34.1% (14)
    1:0 ЮАР
    34.1% (14)
    2:1 ЮАР
    24.4% (10)
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