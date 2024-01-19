Тур: 2. Стадион: Амаду Гон Кулибали.
История личных встреч
ЮАР
Намибия
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.6
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
150
150
Бомбардиры внутри турнира
ЮАР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Намибия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавенджи Деон Хотто
|1
|1
|Музеу Бетюэль
|0
|0
Карточки
ЮАР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ксулу Сиянда
|1
|0
|Мвала Мотоби
|1
|0
Намибия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
ЮАР
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Намибия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Намибия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Намибия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЮАР
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1
Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0 ЮАР - Коморские острова 0:0 Коморские острова - ЮАР 0:1 Марокко - ЮАР 2:1
Намибия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тунис - Намибия 0:1 Гана - Намибия 0:0 Сан-Томе и Принсипи - Намибия 0:2 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0
ЮАР - Намибия 0:0 Бурунди - Намибия 3:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Намибия - Бурунди 1:1 Намибия - Того 0:1 Конго - Намибия 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Того - Намибия 0:1 Намибия - Конго 1:1 Намибия - Гвинея 2:1 Чад - Намибия 0:3 Намибия - Замбия 0:0 Намибия - Танзания 0:1 Гвинея - Намибия 3:0
Результаты матчей
ЮАР
Намибия
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ЮАР
Намибия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
Группа E
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|2
|Гана
|Кудус Мохаммед
|2
|Сенегал
|Камара Ламин
|2
|Египет
|Салах Мохамед
|1 (1)
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Гвинея
|Камано Франсуа
|1
|Гамбия
|Адамс Эбу
|1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|1
|Марокко
|Саисс Ромен
|1
Прогнозы на матч ЮАР - Намибия
Исход игры
ЮАР
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Намибия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25% (10)
Меньше
75% (30)
Обе команды забьют
Да
27.5% (11)
Нет
72.5% (29)
Популярный счёт
2:0 ЮАР
34.1% (14)
1:0 ЮАР
34.1% (14)
2:1 ЮАР
24.4% (10)
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