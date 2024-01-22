Тур: 22. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Ковач Иштван
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаTeles
0:1
11' ГолJonathan Cisse
56' Undefined phrase: football_event_Живулич Диего
58' Желтая карточкаRobert Popescu
61' Желтая карточкаРушевич Анес
1:1
80' ГолРаду Бобок
90'+9
Ход матча
4'
11'
56'
58'
60'
61'
80'
1:1
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
12
Relu
Stoian
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marin Duna
- Основной состав
-
12 Relu StoianВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Волунтари
Оцелул Галац
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|5
|0.23
|Думитер Андрей
|5
|0.23
|Мерлой Джордже
|3
|0.14
|Раду Бобок
|2
|0.09
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.09
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.09
|Robert Popescu
|2
|0.09
|Рикардинью XI
|1
|0.05
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.05
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.05
|Andreas Nita
|1
|0.05
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Кырнац Николае
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|9 (2)
|0.41
|Yuri Cisotti
|4 (2)
|0.18
|Фредерик
|3
|0.14
|Teles
|2
|0.09
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.05
|Фатаи Кехинде
|1
|0.05
|George Carjan
|1
|0.05
|Jonathan Cisse
|1
|0.05
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|6
|2
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Robert Popescu
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живулич Диего
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Гонсалвес
|4
|0
|Teles
|4
|0
|Andrei Rus
|2
|1
|George Carjan
|3
|0
|Бодиштяну Штефан
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Оцелул Галац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
5
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Оцелул Галац
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
11
6
Волунтари
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Оцелул Галац
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
16
11
Голы по времени матча
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
17%
5
36%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Пропущено
18
7
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
5
28%
1
14%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
4
57%
76-90
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
22%
8
50%
76-90
Забито
26
23
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
4
15%
5
22%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
8
31%
4
17%
76-90
Пропущено
36
23
19 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
6
17%
1
4%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
8
22%
4
17%
31-45
7
19%
2
9%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
6
17%
12
52%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0
Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4
Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3
ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1
Результаты матчей
Волунтари
Оцелул Галац
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:0
4 раза 18%
0:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
47
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
157
913
616
220
121
121
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6