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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Волунтари
1:1
Конец матча
Оцелул Галац
0'
4' Желтая карточка
Teles
0:1
11' Гол
Jonathan Cisse
56' Undefined phrase: football_event_
Живулич Диего
58' Желтая карточка
Robert Popescu
61' Желтая карточка
Рушевич Анес
1:1
80' Гол
Раду Бобок
90'+9
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
17
Doru
Cristian
Andrei
7
Алийи
Насер
77
Немец
Адам
9
Думитер
Андрей
12
Relu
Stoian
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
16
Costin
Ghiocel
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
Волунтари
Оцелул Галац

История личных встреч

Волунтари
Оцелул Галац

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 5 0.23
Думитер Андрей 5 0.23
Мерлой Джордже 3 0.14
Раду Бобок 2 0.09
Doru Cristian Andrei 2 0.09
Сигурьонссон Рунар 2 0.09
Robert Popescu 2 0.09
Рикардинью XI 1 0.05
Раца Вадим 1 (1) 0.05
Матрикарди Патрисио 1 0.05
Andreas Nita 1 0.05
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0
Кырнац Николае 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 9 (2) 0.41
Yuri Cisotti 4 (2) 0.18
Фредерик 3 0.14
Teles 2 0.09
Бодиштяну Штефан 1 0.05
Фатаи Кехинде 1 0.05
George Carjan 1 0.05
Jonathan Cisse 1 0.05
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 6 2
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Рикардинью XI 4 0
Думитер Андрей 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Cristian Paz II 3 0
Немец Адам 1 1
Црепуля Любян 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Robert Popescu 1 0
Angelo Cocian 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живулич Диего 6 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Yuri Cisotti 5 0
Alexandru Pop 3 1
Гонсалвес 4 0
Teles 4 0
Andrei Rus 2 1
George Carjan 3 0
Бодиштяну Штефан 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Relu Stoian 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Рушевич Анес 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0

Результаты матчей

Волунтари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Оцелул Галац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
5
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Оцелул Галац
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

11
6
Волунтари
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Оцелул Галац
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
17%
5
36%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Пропущено

18
7
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
5
28%
1
14%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
4
57%
76-90

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
22%
8
50%
76-90

Забито

26
23
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
4
15%
5
22%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
8
31%
4
17%
76-90

Пропущено

36
23
19 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
6
17%
1
4%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
8
22%
4
17%
31-45
7
19%
2
9%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
6
17%
12
52%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0
Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4
Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3
ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1

Результаты матчей

Волунтари
Оцелул Галац

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:0
4 раза 18%
0:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
15
7
9
13
1.5
6
16
2
20
2.5
1
21
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 22 10 6 6 37 - 22 36
3.
Рапид Бухарест
 22 9 9 4 38 - 25 36
4.
Университатя Крайова
 22 9 7 6 32 - 25 34
5.
Сепси
 22 9 6 7 33 - 25 33
6.
Фарул Констанца
 22 9 6 7 32 - 32 33
7.
Университатя Клуж
 22 8 8 6 30 - 32 32
8.
Петролул Плоешти
 22 6 12 4 23 - 22 30
9.
Германнштадт
 22 6 11 5 28 - 25 29
10.
У Крайова 1948
 22 8 3 11 36 - 37 27
11.
Оцелул Галац
 22 5 12 5 23 - 23 27
12.
Волунтари
 22 6 7 9 27 - 35 25
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 22 4 4 14 13 - 32 16
16.
Ботошани
 22 2 9 11 21 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 18 - 10 21
4.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
5.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
6.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
7.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
8.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
9.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
10.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
11.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
12.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
13.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 11 2 3 6 4 - 12 9
15.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
16.
Оцелул Галац
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
12.
У Крайова 1948
 11 3 2 6 13 - 17 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
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