Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Jonathan Cisse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Оцелул Галац имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

46' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Jonathan Cisse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Волунтари

43' Бодиштяну Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Волунтари

42' Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Бодиштяну Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Алийи Насер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

39' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

37' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

35' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Волунтари

30' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

29' Costin Ghiocel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Ioan Dumiter из команды Волунтари в офсайде

25' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ioan Dumiter из команды Волунтари в офсайде

24' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Волунтари

23' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

20' Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Волунтари

18' Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

18' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Волунтари

16' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Jonathan Cisse удалось забить из легкой позиции.

11' ГОООООЛ - Jonathan Cisse Оцелул Галац забивает ударом головой

11' Бодиштяну Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Бодиштяну Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

8' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Teles получает желтую карточку за нырок

4' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ioan Dumiter из команды Волунтари в офсайде

1' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.