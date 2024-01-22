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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Гвинея-Бисау
FIFA #103
0:1
Первый тайм: 38'
Нигерия
FIFA #42
0'
0:1
37' Гол в свои ворота
Санганте Опа

Ход матча

37'
0:1
Санганте Опа
Прогнозы 119
Гвинея-Бисау 3.4% (4)
X 5% (6)
Нигерия 91.6% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гвинея-Бисау
Ничья
Нигерия
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мендеш
Жонаш
5
Мендес
Убулан
25
Ие
Эдгар
22
Санганте
Опа
21
Нану
Гомеш
19
Бикел
Жаниу
6
Де
Лачерда
ГомесФернандо
18
Кизера
Фамана
7
Далсью
13
Гомес
Карлос
Мендес
9
Гано
Зиньо
23
Нвабили
Стэнли
2
Эйна
Ола
22
Омеруо
Кеннет
6
Аджайи
Олувасемилого
21
Угелумба
Кэлвин
12
Осайи-Самуэль
Брайт
8
Ониика
Фрэнк
11
Чуквуэзе
Саму
10
Арибо
Джо
15
Саймон
Мозес
9
Осимхен
Виктор
Гвинея-Бисау
Нигерия

История личных встреч

Гвинея-Бисау
Нигерия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КАН
0:1
КАН
0:1
КАН
0:2

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
67

Бомбардиры внутри турнира

Гвинея-Бисау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Турбо Жозе 1 0.33
Далсью 0 0
Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 1 0.33
Трост-Эконг Виллиам 1 (1) 0.33
Лукман Адемола 0 0

Карточки

Гвинея-Бисау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 1 0
Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Занузи Зайду 1 0
Нвабили Стэнли 1 0

Результаты матчей

Гвинея-Бисау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Гвинея-Бисау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
1
Гвинея-Бисау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гвинея-Бисау
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау 4:2 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Джибути - Гвинея-Бисау 0:1
Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Сьерра-Леоне 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 1:0 Гамбия - Гвинея-Бисау 1:0 Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау 2:2 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 5:1 Гвинея-Бисау - Ангола 2:3 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2
Нигерия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1
Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1

Результаты матчей

Гвинея-Бисау
Нигерия

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гвинея-Бисау
Нигерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Нигерия
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Кот-д'Ивуар
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
4.
Гвинея-Бисау
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Кот-д'Ивуар
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Гвинея-Бисау
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Нигерия
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нигерия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Кот-д'Ивуар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Экваториальная Гвинея
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гвинея-Бисау
 0:0 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Алжир Бунеджах Багдад 3
ЮАР Зване Темба 2
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Сенегал Диалло Абду 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    АВТО-Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:1!!!
  • 33'
    С мячом Нвабили, длинная атака начинается... 
  • 32'
     Нвабили разыграл от ворот, передача на  Угелумба, тот по левому краю выдал передачу. 
  • 31'
     Кизера с мячом на правом фланге, пытался обойти Омеруо, но это не так просто было сделать, назад отыграл на Санганте, тот заброс выполнил в чужую штрафную площадь. Там совершенно никого.
  • 30'
    Четверть часа остаётся играть в первом тайме. Пока пили воду, получили наставления от наставников футболисты. Смогут поддержать темп первого тайма?
  • 28'
    Перерыв на водопой у нас. 
  • 27'
     Омеруо принял передачу от Аджайи, который назад отыграл на Нвабили. Перевод на левый край последовал. Из обороны Нигерия не выходит. 
  • 26'
    С мячом на своей половине поля  Санганте, осмотрелся, сыграл на Ие, тот дальше на Бикела. 
  • 24'
    С мячом Мендеш, сильно вперёд отправил игровой снаряд, мяч за Нигерией. Через правый край развивают свою атаку,  Ониика исполнил подачу, попал в соперника, мяч снова у него же.
  • 23'
    От ворот пробил Мендеш. В центре поля головой сыграл Аджайи, мяч у Осимхена, который спиной к чужим воротам, отыграл на правый край. Нигерия расположилась на чужой половине поля соперника. 
  • 22'
     Эйна ввёл мяч из-за боковой, быстрая атака и Осимхен уже пытался добраться до мяча в воздухе. Высоко... 
  • Угловой
    21'
     Кизера взял разбег, подача на дальнюю штангу, а там никого. Аут для Нигерии, правда. 
  • 20'
     Осайи-Самуэль встретил  Гомес Карлос Мендеса, который уходил от соперника, но  Осайи-Самуэль в подкате выбил мяч за лицевую. Угловой. 
  • 18'
    Начал атаку Нигерии Нвабили, длинный заброс на Осимхена, но не удаётся девятому номеру за мяч зацепиться. 
  • 17'
    В атаке Гвинея-Бисау, заброс на Гано, который не сумел мячом завладеть. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Чуквуэзе с мячом на правом фланге, принял он мяч из глубины поля, начал смещаться в центр, вошёл в штрафную площадь, скинул в центр, Осимхен в подыгрыше на Арибо, который щекой пробил! Слабо. На месте Мендеш.
    • 15'
       Осайи-Самуэль с мячом на чужой половине поля, передача на Арибо, тот сыграл на Саймона, который дальше на Осимхена вырезал. Ничего не вышло. 
    • 14'
      Нигерия контролирует игру, но пока что без опасных моментов. 
    • 13'
      Осайи-Самуэль с мячом, передача на правый край. Арибо подхватил мяч, но с переда затянул. 
    • 12'
      Ониика забросил в штрафную площадь, Осайи-Самуэль тянулся к игровому снаряду, ногой немного до мяча не добрался. 
    • 10'
       Осайи-Самуэль пошёл бросать аут на правом фланге. Ввёл мяч, перевод на левый край пошёл. 
    • 9'
      Арибо сыграл на Саймона, который неудачно развернулся, с передачей он затянул. 
    • 8'
      С мячом Ониика, передача на  Чуквуэзе, который начал атаку Нигерии, передача дальше на Осимхена. 
    • 6'
       Саймон с мячом, перевод на  Осимхена, тот развернулся, для удара. 
    • 5'
       Нану Гомеш начал атаку Гвинеи-Бисау, перевод на Ие, тот назад на Мендеша. 
    • 4'
       Омеруо принял игровой снаряд в штрафной площади, сыграл дальше на Арибо. 
    • 2'
      Штрафной удар на левом фланге заработали нигерийцы, подача с левого фланга в штрафную площадь, принял мяч  Осимхен, пробил с левой ноги. Мимо ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Встречаемся сегодня на заключительном матче третьего тура группы А Кубка африканских наций между сборными Гвинея-Бисау и Нигерия. Работать на месте комментатора для вас буду я, Константин Лицин. 

      Букмекеры считают Нигерию фаворитом предстоящего матча.
      В трёх очных встречах Нигерия одержала две победы, Гвинея-Бисау — одну.
      Предыдущая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу Нигерии.

      Чтобы пройти в следующий раунд Нигерии нужна победа. С большой вероятностью устроит и ничья. И даже поражение при определённых раскладах параллельного матча между Экваториальной Гвинеей и Кот-д'Ивуаром. 
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 119
    Гвинея-Бисау 3.4% (4)
    X 5% (6)
    Нигерия 91.6% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гвинея-Бисау
    Ничья
    Нигерия
    6.40
    6.36
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    Где смотреть матч Гвинея-Бисау 0:1 Нигерия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гвинея-Бисау 0:1 Нигерия

    Исход игры
    Гвинея-Бисау
    3.4% (4)
    Ничья
    5% (6)
    Нигерия
    91.6% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.52% (42)
    Меньше
    63.48% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    38.26% (44)
    Нет
    61.74% (71)
    Популярный счёт
    0:2 Нигерия
    37% (44)
    1:2 Нигерия
    26.1% (31)
    0:1 Нигерия
    20.2% (24)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    1:3 Нигерия
    3.4% (4)
    0:3 Нигерия
    2.5% (3)
    2:1 Гвинея-Бисау
    2.5% (3)
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    Гвинея-Бисау
    Нигерия
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