Омеруо принял передачу от Аджайи, который назад отыграл на Нвабили. Перевод на левый край последовал. Из обороны Нигерия не выходит.

Перерыв на водопой у нас.

Четверть часа остаётся играть в первом тайме. Пока пили воду, получили наставления от наставников футболисты. Смогут поддержать темп первого тайма?

Кизера с мячом на правом фланге, пытался обойти Омеруо, но это не так просто было сделать, назад отыграл на Санганте, тот заброс выполнил в чужую штрафную площадь. Там совершенно никого.

Нвабили разыграл от ворот, передача на Угелумба, тот по левому краю выдал передачу.

В атаке Гвинея-Бисау, заброс на Гано, который не сумел мячом завладеть.

Начал атаку Нигерии Нвабили, длинный заброс на Осимхена, но не удаётся девятому номеру за мяч зацепиться.

Осайи-Самуэль встретил Гомес Карлос Мендеса, который уходил от соперника, но Осайи-Самуэль в подкате выбил мяч за лицевую. Угловой.

Кизера взял разбег, подача на дальнюю штангу, а там никого. Аут для Нигерии, правда.

Эйна ввёл мяч из-за боковой, быстрая атака и Осимхен уже пытался добраться до мяча в воздухе. Высоко...

От ворот пробил Мендеш. В центре поля головой сыграл Аджайи, мяч у Осимхена, который спиной к чужим воротам, отыграл на правый край. Нигерия расположилась на чужой половине поля соперника.

С мячом Мендеш, сильно вперёд отправил игровой снаряд, мяч за Нигерией. Через правый край развивают свою атаку, Ониика исполнил подачу, попал в соперника, мяч снова у него же.

С мячом на своей половине поля Санганте, осмотрелся, сыграл на Ие, тот дальше на Бикела.

16' Чуквуэзе с мячом на правом фланге, принял он мяч из глубины поля, начал смещаться в центр, вошёл в штрафную площадь, скинул в центр, Осимхен в подыгрыше на Арибо, который щекой пробил! Слабо. На месте Мендеш.

15' Осайи-Самуэль с мячом на чужой половине поля, передача на Арибо, тот сыграл на Саймона, который дальше на Осимхена вырезал. Ничего не вышло.

14' Нигерия контролирует игру, но пока что без опасных моментов.

13' Осайи-Самуэль с мячом, передача на правый край. Арибо подхватил мяч, но с переда затянул.

12' Ониика забросил в штрафную площадь, Осайи-Самуэль тянулся к игровому снаряду, ногой немного до мяча не добрался.

10' Осайи-Самуэль пошёл бросать аут на правом фланге. Ввёл мяч, перевод на левый край пошёл.

9' Арибо сыграл на Саймона, который неудачно развернулся, с передачей он затянул.

8' С мячом Ониика, передача на Чуквуэзе, который начал атаку Нигерии, передача дальше на Осимхена.

6' Саймон с мячом, перевод на Осимхена, тот развернулся, для удара.