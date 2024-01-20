Тур: 3. Стадион: Феликс Уфуэ-Буаньи.
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История личных встреч
Гвинея-Бисау
Нигерия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
67
Бомбардиры внутри турнира
Гвинея-Бисау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зе Турбо Жозе
|1
|0.5
|Далсью
|0
|0
Нигерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|1
|0.5
|Трост-Эконг Виллиам
|1 (1)
|0.5
|Лукман Адемола
|0
|0
Карточки
Гвинея-Бисау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|1
|0
Нигерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Занузи Зайду
|1
|0
|Нвабили Стэнли
|1
|0
Результаты матчей
Гвинея-Бисау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Гвинея-Бисау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
1
Гвинея-Бисау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гвинея-Бисау
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау 4:2 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Джибути - Гвинея-Бисау 0:1
Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Сьерра-Леоне 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 1:0 Гамбия - Гвинея-Бисау 1:0 Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау 2:2 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 5:1 Гвинея-Бисау - Ангола 2:3 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2
Нигерия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1
Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1
Результаты матчей
Гвинея-Бисау
Нигерия
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Гвинея-Бисау
Нигерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|2
|Гана
|Кудус Мохаммед
|2
|Сенегал
|Камара Ламин
|2
|Сенегал
|Сарр Исмаила
|1 (2)
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Сенегал
|Диалло Абду
|2
|Гвинея
|Камано Франсуа
|1
|Гамбия
|Адамс Эбу
|1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|1
Прогнозы на матч Гвинея-Бисау - Нигерия
Исход игры
Гвинея-Бисау
2.3% (1)
Ничья
2.3% (1)
Нигерия
95.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
50% (21)
Меньше
50% (21)
Обе команды забьют
Да
50% (21)
Нет
50% (21)
Популярный счёт
1:2 Нигерия
41.9% (18)
0:2 Нигерия
25.6% (11)
0:1 Нигерия
20.9% (9)
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