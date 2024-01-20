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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Гвинея-Бисау
FIFA #103
 
Позже
Нигерия
FIFA #42
Прогнозы 43
Гвинея-Бисау 2.3% (1)
X 2.3% (1)
Нигерия 95.3% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гвинея-Бисау
Ничья
Нигерия
5.70
5.80
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1.25
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Гвинея-Бисау
Нигерия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КАН
0:1
КАН
0:1
КАН
0:2

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
67

Бомбардиры внутри турнира

Гвинея-Бисау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Турбо Жозе 1 0.5
Далсью 0 0
Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 1 0.5
Трост-Эконг Виллиам 1 (1) 0.5
Лукман Адемола 0 0

Карточки

Гвинея-Бисау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 1 0
Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Занузи Зайду 1 0
Нвабили Стэнли 1 0

Результаты матчей

Гвинея-Бисау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Гвинея-Бисау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
1
Гвинея-Бисау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нигерия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гвинея-Бисау
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау 4:2 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Джибути - Гвинея-Бисау 0:1
Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Сьерра-Леоне 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Гвинея-Бисау - Гамбия 1:0 Гамбия - Гвинея-Бисау 1:0 Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау 2:2 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 5:1 Гвинея-Бисау - Ангола 2:3 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2
Нигерия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1
Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1

Результаты матчей

Гвинея-Бисау
Нигерия

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гвинея-Бисау
Нигерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Нигерия
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Кот-д'Ивуар
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Гвинея-Бисау
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Кот-д'Ивуар
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Нигерия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гвинея-Бисау
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нигерия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Экваториальная Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея-Бисау
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Сенегал Камара Ламин 2
Сенегал Сарр Исмаила 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Сенегал Диалло Абду 2
Гвинея Камано Франсуа 1
Гамбия Адамс Эбу 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гвинея-Бисау - Нигерия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 43
    Гвинея-Бисау 2.3% (1)
    X 2.3% (1)
    Нигерия 95.3% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гвинея-Бисау
    Ничья
    Нигерия
    5.70
    5.80
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    1.25
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    Прогнозы на матч Гвинея-Бисау - Нигерия

    Исход игры
    Гвинея-Бисау
    2.3% (1)
    Ничья
    2.3% (1)
    Нигерия
    95.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (21)
    Меньше
    50% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (21)
    Нет
    50% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Нигерия
    41.9% (18)
    0:2 Нигерия
    25.6% (11)
    0:1 Нигерия
    20.9% (9)
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    Гвинея-Бисау
    Нигерия
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