Тур: 3. Стадион: Алассан Уаттара.
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
12'
42'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Акапо
Карлос
16
Коко
Сауль
6
Эду
Ибан
22
Ганет
Пабло
10
Нсуэ
Эмилио
12
Боли
Вийи
21
Н'Дика
Эван
14
Дьяките
Умар
19
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Коко СаульЗащитник
- Защитник
-
6 Эду ИбанПолузащитник
-
22 Ганет ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нсуэ ЭмилиоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Эмбела АйторВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Набиль ХосеНападающий
-
19 Нлаво ЛуисНападающий
-
12 Ондо ЧарльзНападающий
-
27 Сиафа ОскарНападающий
-
-
Главный тренер: Мича Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Боли ВийиЗащитник
-
21 Н'Дика ЭванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяките УмарНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амани ЖанПолузащитник
-
13 Бога ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
10 Конате КаримНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
История личных встреч
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсуэ Эмилио
|3
|1
|Эду Ибан
|1
|0.33
|Миранда Хосете
|1
|0.33
|Мачин Хосе
|0
|0
|Ганет Пабло
|0
|0
|Нчамаа Базилио
|0
|0
|Овоно Хесус
|0
|0
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|1
|0.33
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.33
|Кесси Франк
|0
|0
Карточки
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миранда Хосете
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Байла Янник
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
Результаты матчей
Экваториальная Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Экваториальная Гвинея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Экваториальная Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау 4:2 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Джибути 1:1 Либерия - Экваториальная Гвинея 0:1
Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ботсвана - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Ботсвана 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 2:2 Экваториальная Гвинея - Руанда 0:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 2:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Экваториальная Гвинея - Ангола 0:0 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Мали - Экваториальная Гвинея 0:0
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2
Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0
Результаты матчей
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар
Точный счет
4:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|4.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|3
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|ЮАР
|Зване Темба
|2
|Египет
|Мохамед Мостафа
|2
|Гана
|Кудус Мохаммед
|2
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
|Алжир
|Бенсебаини Рами
|2
|Сенегал
|Диалло Абду
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея 1:0 Кот-д'Ивуар
Исход игры
Экваториальная Гвинея
6.7% (8)
Ничья
7.5% (9)
Кот-д'Ивуар
85.8% (103)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
1:2 Кот-д'Ивуар
39.2% (47)
0:1 Кот-д'Ивуар
20.8% (25)
0:2 Кот-д'Ивуар
20% (24)
1:1 Ничья
5% (6)
2:1 Экваториальная Гвинея
2.5% (3)
1:0 Экваториальная Гвинея
2.5% (3)
1:3 Кот-д'Ивуар
2.5% (3)
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