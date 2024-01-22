Очередная остановка в нашем поединке. Получил повреждение в прошлом эпизоде Овоно. Потребуется помощь медиков вратарю.

Диагональ исполнял Кесси на правый фланг, куда забегал Дьяките, но догнать мяч в пределах поля не удалось.

На фланге Синго подтолкнул в спину соперника в силовой борьбе. Штрафной удар будет исполнять Экваториальная Гвинея.

В центре поля теперь уже получил по ногам Миранда в борьбе против Сангаре. Штрафной удар исполнять будут вновь номинальные хозяева.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Эмилио Нсуэ! Неожиданно открыли счет в матче игроки сборной Экваториальной Гвинеи. Взял инициативу на себя Акапо, прорвался по флангу, сместился в штрафную и прострелил поперек на Нсуэ, который в борьбе с защитником в касание отправил сферу в дальний нижний угол ворот.

На фланге налетел на соперника в силовой борьбе Ганет. Штрафной удар исполнять будут хозяева турнира.

Со штрафного навесил Сангаре на линию вратарской, где пробил головой Куаме, но точности ему явно не хватило.

С угла поля навесил Сангаре на ближнюю штангу, где первым на мяче оказался Нчамаа и вынес его обратно на фланг.

Выскочил один на один с голкипером Пепе после скидки от Дьяките, попытался обыграть вратаря, но тот в падении все же забрал сферу в руки.

По флангу забросил Эду на ход Нсуэ, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

Пауза в матче. Судья принял решение отправить команды на перерыв для водопоя. Игра совсем скоро возобновится.

Подключился к атаке своей команды по правой бровке Фофана и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

В центре поля получил по ногам Пепе в борьбе против Эду. Штрафной удар исполнять будут ивуарийцы.

Оторвался от опеки соперника по флангу Дьяките и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Куаме не смог пробить в борьбе с защитником.

С угла поля навесил Сангаре на ближнюю штангу, но здесь нарушил правила Куаме в борьбе против голкипера.

28' Мягко забросил в штрафную соперника Фофана на ход Куаме, но того опередил защитник и вынес сферу за пределы поля.

27' Продавил Синго соперника вновь по правому флангу и прострелил в центр штрафной, но здесь Коко вынес снаряд далеко в центр поля.

26' С левого фланга Куаме навесил на дальнюю штангу. Ошибся на выходе Овоно, но Синго не смог воспользоваться шансом и пробил выше ворот.

25' С правого фланга отдавал пас в штрафную соперника Конан на ход Куаме, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Акапо.

24' Диагональ исполнял Куаме в штрафную на ход Пепе, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

23' Со штрафного навесил Куаме на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

22' На фланге Эду руками придержал за плечо соперника, что углядел арбитр и назначил штрафной удар.

21' Мог убегать на ворота соперника Нсуэ после заброса от Бикоро, но нарушил правила в борьбе против Синго.

20' Очередная остановка в нашем поединке произошла. В столкновении с соперником получил повреждение Эду.