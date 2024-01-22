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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Экваториальная Гвинея
FIFA #88
1:0
Первый тайм: 44'
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
0'
12' Желтая карточка
Миранда Хосете
1:0
42' Гол
Нсуэ Эмилио

Ход матча

12'
Миранда Хосете
 
42'
Нсуэ Эмилио
(Акапо Карлос)
1:0
Прогнозы 120
Экваториальная Гвинея 6.7% (8)
X 7.5% (9)
Кот-д'Ивуар 85.8% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Экваториальная Гвинея
Ничья
Кот-д'Ивуар
9.68
4.60
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10.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Овоно
Хесус
15
Акапо
Карлос
21
Ороско
Эстебан
16
Коко
Сауль
11
Нчамаа
Базилио
6
Эду
Ибан
22
Ганет
Пабло
4
Бикоро
Федерико
17
Миранда
Хосете
7
Мачин
Хосе
10
Нсуэ
Эмилио
1
Фофана
Яхья
5
Синго
Вилфред
12
Боли
Вийи
21
Н'Дика
Эван
3
Конан
Гислен
18
Сангаре
Ибрахим
8
Кесси
Франк
6
Фофана
Секо
14
Дьяките
Умар
19
Пепе
Николя
20
Куаме
Кристиан
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар

История личных встреч

Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КАН
0:1
ТМС
1:1
КАН
3:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсуэ Эмилио 3 1
Эду Ибан 1 0.33
Миранда Хосете 1 0.33
Мачин Хосе 0 0
Ганет Пабло 0 0
Нчамаа Базилио 0 0
Овоно Хесус 0 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 1 0.33
Крассо Жан-Филипп 1 0.33
Кесси Франк 0 0

Карточки

Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Хосете 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Байла Янник 1 0
Нлаво Луис 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 1 0
Н'Дика Эван 1 0

Результаты матчей

Экваториальная Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Экваториальная Гвинея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Экваториальная Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау 4:2 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Джибути 1:1 Либерия - Экваториальная Гвинея 0:1
Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ботсвана - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Ботсвана 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 2:2 Экваториальная Гвинея - Руанда 0:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 2:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Экваториальная Гвинея - Ангола 0:0 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Мали - Экваториальная Гвинея 0:0
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2
Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0

Результаты матчей

Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 1:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Нигерия
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Кот-д'Ивуар
 0:1 3 1 0 2 2 - 2 3
4.
Гвинея-Бисау
 0:1 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Кот-д'Ивуар
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Нигерия
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гвинея-Бисау
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нигерия
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Экваториальная Гвинея
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Кот-д'Ивуар
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Гвинея-Бисау
 0:1 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Алжир Бунеджах Багдад 3
ЮАР Зване Темба 2
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Сенегал Диалло Абду 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Со штрафного навесил Сангаре на линию вратарской, где пробил головой Куаме, но точности ему явно не хватило.
  • 43'
    На фланге налетел на соперника в силовой борьбе Ганет. Штрафной удар исполнять будут хозяева турнира.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Эмилио Нсуэ! Неожиданно открыли счет в матче игроки сборной Экваториальной Гвинеи. Взял инициативу на себя Акапо, прорвался по флангу, сместился в штрафную и прострелил поперек на Нсуэ, который в борьбе с защитником в касание отправил сферу в дальний нижний угол ворот.
  • 41'
    В центре поля теперь уже получил по ногам Миранда в борьбе против Сангаре. Штрафной удар исполнять будут вновь номинальные хозяева.
  • 40'
    На фланге Синго подтолкнул в спину соперника в силовой борьбе. Штрафной удар будет исполнять Экваториальная Гвинея.
  • 39'
    Диагональ исполнял Кесси на правый фланг, куда забегал Дьяките, но догнать мяч в пределах поля не удалось.
  • 38'
    Очередная остановка в нашем поединке. Получил повреждение в прошлом эпизоде Овоно. Потребуется помощь медиков вратарю.
  • 37'
    С угла поля навесил Сангаре на ближнюю штангу, но здесь нарушил правила Куаме в борьбе против голкипера.
  • 36'
    Оторвался от опеки соперника по флангу Дьяките и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Куаме не смог пробить в борьбе с защитником. 
  • 35'
    В центре поля получил по ногам Пепе в борьбе против Эду. Штрафной удар исполнять будут ивуарийцы. 
  • 34'
    Подключился к атаке своей команды по правой бровке Фофана и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • 33'
    Пауза в матче. Судья принял решение отправить команды на перерыв для водопоя. Игра совсем скоро возобновится. 
  • 32'
    По флангу забросил Эду на ход Нсуэ, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
  • Опасный момент
    31'
    Выскочил один на один с голкипером Пепе после скидки от Дьяките, попытался обыграть вратаря, но тот в падении все же забрал сферу в руки.
  • 30'
    С угла поля навесил Сангаре на ближнюю штангу, где первым на мяче оказался Нчамаа и вынес его обратно на фланг.
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    • Угловой
      28'
      Мягко забросил в штрафную соперника Фофана на ход Куаме, но того опередил защитник и вынес сферу за пределы поля.
    • 27'
      Продавил Синго соперника вновь по правому флангу и прострелил в центр штрафной, но здесь Коко вынес снаряд далеко в центр поля.
    • 26'
      С левого фланга Куаме навесил на дальнюю штангу. Ошибся на выходе Овоно, но Синго не смог воспользоваться шансом и пробил выше ворот.
    • 25'
      С правого фланга отдавал пас в штрафную соперника Конан на ход Куаме, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Акапо.
    • 24'
      Диагональ исполнял Куаме в штрафную на ход Пепе, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 23'
      Со штрафного навесил Куаме на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 22'
      На фланге Эду руками придержал за плечо соперника, что углядел арбитр и назначил штрафной удар.
    • 21'
      Мог убегать на ворота соперника Нсуэ после заброса от Бикоро, но нарушил правила в борьбе против Синго.
    • 20'
      Очередная остановка в нашем поединке произошла. В столкновении с соперником получил повреждение Эду.
    • 19'
      Прострелил низом Синго с правого фланга, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел за пределы поля.
    • 18'
      Дьяките ворвался в штрафную соперника и пробил по воротам после паса от Пепе, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 17'
      Подставился теперь уже на чужой половине поля Миранда в борьбе против Синго. Штрафной удар исполнять будут игроки номинальных хозяев.
    • 16'
      Прорывался к штрафной соперника на скорости Дьяките после паса от Куаме, но пробил он в касание крайне неточно.
    • 15'
      Наступил на ногу сопернику в центре поля Ганет. На этот раз обошлось без желтой карточки.
    • 14'
      Пауза в матче. Столкнулись головами Миранда и Пепе в центре поля. Потребуется помощь медиков футболистам.
    • Желтая карточка
      13'
      На фланге откровенно грубо руками толкнул в спину соперника Миранда, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 12'
      Дальний заброс Бикоро исполнял в штрафную на ход Нсуэ, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 11'
      На фланге грамотно подставился Куаме и в борьбе с защитником заработал опасный стандарт для своей команды.
    • 10'
      С правого фланга навесил Синго на дальнюю штангу, но здесь Куаме не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 9'
      Перехватил снаряд в центре поля Сангаре и забросил на ход Пеле, но того опередил вернувшийся в обороне Ороско.
    • 8'
      В центре поля получил Мачин в борьбе против Фофана. Штрафной удар исполнять будет Экваториальная Гвинея.
    • 7'
      Продавил соперника по центру Фофана и отдал поперек на Куаме, но тот с ходу пробил точно в руки голкиперу.
    • 6'
      С угла поля навесил в центр штрафной Сангаре на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Акапо.
    • Угловой
      5'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Конан и прострелил в центр штрафной, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 4'
      Мягко забросил в штрафную соперника Кесси на ход Дьяките, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Коко.
    • Угловой
      3'
      Забросил в штрафную соперника Ганет на ход Нсуе, но того опередил Боли и вынес сферу на угловой.
    • 2'
      Хозяева турнира будут играть сегодня в белых цветах, гвинейцы выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Вот и настала пора решающих матчей групповой стадии Кубка африканских наций. В группе А за выход в плей-офф будут бороться сборные Экваториальной Гвинеи и Кот-д'Ивуара. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
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    Прогнозы 120
    Экваториальная Гвинея 6.7% (8)
    X 7.5% (9)
    Кот-д'Ивуар 85.8% (103)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Экваториальная Гвинея
    Ничья
    Кот-д'Ивуар
    9.68
    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея 1:0 Кот-д'Ивуар

    Исход игры
    Экваториальная Гвинея
    6.7% (8)
    Ничья
    7.5% (9)
    Кот-д'Ивуар
    85.8% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Кот-д'Ивуар
    39.2% (47)
    0:1 Кот-д'Ивуар
    20.8% (25)
    0:2 Кот-д'Ивуар
    20% (24)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    2:1 Экваториальная Гвинея
    2.5% (3)
    1:0 Экваториальная Гвинея
    2.5% (3)
    1:3 Кот-д'Ивуар
    2.5% (3)
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    Экваториальная Гвинея
    Кот-д'Ивуар
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