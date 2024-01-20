  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Экваториальная Гвинея
FIFA #88
 
Позже
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
Прогнозы 43
Экваториальная Гвинея 4.7% (2)
X 4.7% (2)
Кот-д'Ивуар 90.7% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Экваториальная Гвинея
Ничья
Кот-д'Ивуар
9.80
Реклама, ligastavok.ru
4.50
Реклама, ligastavok.ru
11.50
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КАН
0:1
ТМС
1:1
КАН
3:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсуэ Эмилио 3 1.5
Эду Ибан 1 0.5
Миранда Хосете 1 0.5
Мачин Хосе 0 0
Ганет Пабло 0 0
Нчамаа Базилио 0 0
Овоно Хесус 0 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 1 0.5
Крассо Жан-Филипп 1 0.5
Кесси Франк 0 0

Карточки

Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикоро Федерико 1 0
Байла Янник 1 0
Нлаво Луис 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 1 0
Н'Дика Эван 1 0

Результаты матчей

Экваториальная Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Экваториальная Гвинея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Экваториальная Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау 4:2 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Джибути 1:1 Либерия - Экваториальная Гвинея 0:1
Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ботсвана - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Ботсвана 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 2:2 Экваториальная Гвинея - Руанда 0:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 2:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Экваториальная Гвинея - Ангола 0:0 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Мали - Экваториальная Гвинея 0:0
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2
Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0

Результаты матчей

Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Нигерия
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Кот-д'Ивуар
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Гвинея-Бисау
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Экваториальная Гвинея
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Кот-д'Ивуар
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Нигерия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гвинея-Бисау
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нигерия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Экваториальная Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея-Бисау
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Сенегал Камара Ламин 2
Сенегал Сарр Исмаила 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Сенегал Диалло Абду 2
Гвинея Камано Франсуа 1
Гамбия Адамс Эбу 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 43
    Экваториальная Гвинея 4.7% (2)
    X 4.7% (2)
    Кот-д'Ивуар 90.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Экваториальная Гвинея
    Ничья
    Кот-д'Ивуар
    9.80
    Реклама, ligastavok.ru
    4.50
    Реклама, ligastavok.ru
    11.50
    Реклама, betboom.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар

    Исход игры
    Экваториальная Гвинея
    4.5% (2)
    Ничья
    4.5% (2)
    Кот-д'Ивуар
    90.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    55.81% (24)
    Нет
    44.19% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Кот-д'Ивуар
    43.2% (19)
    0:2 Кот-д'Ивуар
    29.5% (13)
    0:1 Кот-д'Ивуар
    9.1% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Экваториальная Гвинея
    Кот-д'Ивуар
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный