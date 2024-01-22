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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Брайтон
0:0
Первый тайм: 39'
Вулверхэмптон
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 136
Брайтон 72.1% (98)
X 22.8% (31)
Вулверхэмптон 5.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брайтон
Ничья
Вулверхэмптон
1.81
5.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
41
Хиншелвуд
Джек
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
6
Милнер
Джеймс
40
Буонанотте
Факундо
18
Уэлбек
Данни
9
Педро
Жоао
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
2
Доэрти
Мэтт
5
Лемина
Марио
20
Дойл
Томми
21
Сарабия
Пабло
7
Нету
Педру
12
Кунья
Матеус
Брайтон
4-3-1-2
Вулверхэмптон
3-4-2-1

История личных встреч

Брайтон
Вулверхэмптон

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.78
1.7

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.9
0.89

Среднее время на гол

100
101

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.32
1.32

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 7 (4) 0.33
Фергюсон Эван 6 0.29
Адингра Симон 4 0.19
Гросс Паскаль 3 0.14
Митома Каору 3 0.14
Марч Соломон 3 0.14
Эступиньян Первис 2 0.1
Уэлбек Данни 2 0.1
Фати Ансу 2 0.1
Хиншелвуд Джек 2 0.1
Буонанотте Факундо 1 0.05
Данк Льюис 1 0.05
Милнер Джеймс 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.48
Кунья Матеус 6 0.29
Лемина Марио 4 0.19
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.1
Калайджич Саша 2 0.1
Нету Педру 1 0.05
Сарабия Пабло 1 0.05
Доэрти Мэтт 1 0.05
Доусон Крэйг 1 0.05
Килман Макс 1 0.05
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 5 1
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Буонанотте Факундо 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Роша Игор II 3 0
Балеба Карлос 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 8 1
Доусон Крэйг 5 0
Гомес Жоао 5 0
Аит-Нури Раян 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Килман Макс 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Нету Педру 3 0
Кунья Матеус 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Буэно Уго 1 0

Результаты матчей

Брайтон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Вулверхэмптон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
7
Брайтон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

11
13
Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Вулверхэмптон
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

22
14
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
9%
2
14%
1-15
4
18%
2
14%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
6
27%
2
14%
61-75
6
27%
6
43%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
6
38%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
21%
4
29%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
1
5%
6
43%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
2
14%
76-90

Забито

38
30
14 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
8%
3
10%
1-15
7
18%
3
10%
16-30
4
11%
3
10%
31-45
8
21%
5
17%
46-60
8
21%
6
20%
61-75
8
21%
10
33%
76-90

Пропущено

33
31
16 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
12%
7
23%
1-15
7
21%
4
13%
16-30
5
15%
2
6%
31-45
2
6%
8
26%
46-60
6
18%
3
10%
61-75
9
27%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4
Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2

Результаты матчей

Брайтон
Вулверхэмптон

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
2 раза 10%
1
9 раз 45%
2
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
5
5
4
6
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
4
6
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
18
2
10
10
1.5
9
11
7
13
2.5
2
18
3
17
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
3.
Арсенал
 Заявка 21 13 4 4 42 - 20 43
4.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 21 8 8 5 38 - 33 32
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 21 5 6 10 22 - 34 21
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 21 5 5 11 26 - 38 20
17.
Эвертон
 Заявка 21 8 3 10 24 - 28 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 21 2 4 15 17 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 0:0 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
9.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 0:0 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 39'
    Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 39'
    Семеду Нелсон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 39'
    Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 38'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 38'
    Жуан Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 38'
    Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Прогнозы 136
    Брайтон 72.1% (98)
    X 22.8% (31)
    Вулверхэмптон 5.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.81
    5.10
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    5.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Брайтон
    72.1% (98)
    Ничья
    22.8% (31)
    Вулверхэмптон
    5.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (90)
    Нет
    23.08% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    36% (49)
    1:1 Ничья
    15.4% (21)
    1:0 Брайтон
    13.2% (18)
    2:2 Ничья
    5.9% (8)
    2:0 Брайтон
    5.1% (7)
    3:1 Брайтон
    3.7% (5)
    3:2 Брайтон
    2.2% (3)
    1:2 Вулверхэмптон
    1.5% (2)
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