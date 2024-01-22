Тур: 21. Стадион: Фалмер. Главный судья: Поусон Крейг
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаКунья Матеус
54' Желтая карточкаДоусон Крэйг
73' Желтая карточкаКилман Макс
82' Желтая карточкаУэбстер Адам
90' Желтая карточкаГомеш Тоти
90'+5
Ход матча
45'
54'
73'
82'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
774 Количество передач 308
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
11
Гилмор
Билли
18
Уэлбек
Данни
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
12
Кунья
Матеус
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
32 Ходж ДжозефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Брайтон
Вулверхэмптон
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.78
1.7
Среднее время на гол
50
52
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.9
0.89
Среднее время на гол
100
101
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.32
1.32
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|7 (4)
|0.33
|Фергюсон Эван
|6
|0.29
|Адингра Симон
|4
|0.19
|Гросс Паскаль
|3
|0.14
|Митома Каору
|3
|0.14
|Марч Соломон
|3
|0.14
|Эступиньян Первис
|2
|0.1
|Уэлбек Данни
|2
|0.1
|Фати Ансу
|2
|0.1
|Хиншелвуд Джек
|2
|0.1
|Буонанотте Факундо
|1
|0.05
|Данк Льюис
|1
|0.05
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.48
|Кунья Матеус
|6
|0.29
|Лемина Марио
|4
|0.19
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.1
|Калайджич Саша
|2
|0.1
|Нету Педру
|1
|0.05
|Сарабия Пабло
|1
|0.05
|Доэрти Мэтт
|1
|0.05
|Доусон Крэйг
|1
|0.05
|Килман Макс
|1
|0.05
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|5
|1
|Гилмор Билли
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Буонанотте Факундо
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Роша Игор II
|3
|0
|Балеба Карлос
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|8
|1
|Доусон Крэйг
|6
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Килман Макс
|5
|0
|Аит-Нури Раян
|5
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Кунья Матеус
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Вулверхэмптон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
7
Брайтон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
11
13
Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Вулверхэмптон
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
22
14
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
9%
2
14%
1-15
4
18%
2
14%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
6
27%
2
14%
61-75
6
27%
6
43%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
6
38%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
21%
4
29%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
1
5%
6
43%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
Забито
38
30
14 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
8%
3
10%
1-15
7
18%
3
10%
16-30
4
11%
3
10%
31-45
8
21%
5
17%
46-60
8
21%
6
20%
61-75
8
21%
10
33%
76-90
Пропущено
33
31
16 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
12%
7
23%
1-15
7
21%
4
13%
16-30
5
15%
2
6%
31-45
2
6%
8
26%
46-60
6
18%
3
10%
61-75
9
27%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4
Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2
Результаты матчей
Брайтон
Вулверхэмптон
Точный счет
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
55
47
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
46
47
37
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
183
1011
912
714
219
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|47 - 18
|48
|2.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|3.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|42 - 20
|43
|4.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 27
|43
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 32
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|38 - 33
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|41 - 32
|29
|11.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 31
|29
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 40
|25
|13.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|28 - 36
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|29 - 33
|22
|15.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|26 - 38
|20
|17.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 28
|17
|18.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|25 - 39
|16
|19.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|17 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Брайтон
72.1% (98)
Ничья
22.8% (31)
Вулверхэмптон
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (69)
Меньше
41.03% (48)
Обе команды забьют
Да
76.92% (90)
Нет
23.08% (27)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
36% (49)
1:1 Ничья
15.4% (21)
1:0 Брайтон
13.2% (18)
2:2 Ничья
5.9% (8)
2:0 Брайтон
5.1% (7)
3:1 Брайтон
3.7% (5)
3:2 Брайтон
2.2% (3)
1:2 Вулверхэмптон
1.5% (2)
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