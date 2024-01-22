Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

Томас Дойл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Жуан Педру. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Кунья Матеус получил желтую карточку от судьи

46' Сарабия Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

42' Хорошую попытку сделал Жуан Педру. Удар в створ, но вратарь начеку

42' Томас Дойл наказан за толчок Буонанотте Факундо

41' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

40' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Жуан Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

37' Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Томас Дойл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Брайтон

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Нету Педру из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Данк Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

28' Эступиньян Первис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Томас Дойл ослабляет давление, выбив мяч.

26' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Килман Макс наказан за толчок Жуан Педру

23' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Брайтон

22' Нету Педру не смог попасть в створ ударом издали

21' Уэлбек Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

14' Гилмор Билли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Томас Дойл успешно блокирует удар.

12' Уэлбек Данни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Удар от ворот произведет Брайтон

9' Сарабия Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

6' Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хиншелвуд Джек из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Семеду Нелсон наказан за толчок Жуан Педру

3' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сарабия Пабло пробует нанести удар издали, но Джейсон Стил держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля