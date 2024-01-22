Тур: 3. Стадион: Алассан Уаттара.
Ход матча
15'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Иване
17
Мешер
Андре
20
Катаму
Жени
9
Кинг
Лау
- Основной состав
-
22 ИванеВратарь
- Защитник
-
17 Мешер АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Катаму ЖениПолузащитник
-
9 Кинг ЛауНападающий
- Запасные игроки
-
12 ФазитоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ДомингешПолузащитник
-
11 Бонде ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ШакиллеПолузащитник
-
10 Бук КлесиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конде Чихиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Баба ИддрисуПолузащитник
-
24 Нуама ЭрнестПолузащитник
-
17 Фатаву АбдулПолузащитник
-
15 Овусу ЭлишаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Букари ОсманНападающий
-
10 Айю АндреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьютон Крис
История личных встреч
Мозамбик
Гана
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Мозамбик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вити Витиньеш
|1
|0.33
|Бук Клесио
|1
|0.33
|Гимарайнш Рикарду
|0
|0
|Макандза Домингос
|0
|0
Гана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|2
|0.67
|Айю Джордан
|1 (1)
|0.33
|Джику Александер
|1
|0.33
|Одои Денис
|0
|0
|Абдул-Самед Салис
|0
|0
Карточки
Мозамбик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Кинг Лау
|1
|0
Гана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александер
|1
|0
|Баба Иддрису
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
Результаты матчей
Мозамбик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Мозамбик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
0
Мозамбик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мозамбик
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кабо-Верде - Мозамбик 3:0 Египет - Мозамбик 2:2 Ботсвана - Мозамбик 1:1 Мозамбик - Лесото 2:0
Мозамбик - Алжир 0:2 Ботсвана - Мозамбик 2:3 Нигерия - Мозамбик 3:2 Мозамбик - Ангола 1:1 Мозамбик - Бенин 3:2 Руанда - Мозамбик 0:2 Малави - Мозамбик 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Мадагаскар - Мозамбик 3:1 Мозамбик - Алжир 0:1 Мозамбик - Ливия 3:2 Эфиопия - Мозамбик 0:0 ЮАР - Мозамбик 2:1 Мозамбик - Малави 0:0 Малави - Мозамбик 1:1
Гана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Египет - Гана 2:2 Гана - Кабо-Верде 1:2 Гана - Намибия 0:0 Коморские острова - Гана 1:0
Гана - Мадагаскар 1:0 США - Гана 4:0 Мексика - Гана 2:0 Гана - Либерия 3:1 Гана - ЦАР 2:1 Мадагаскар - Гана 0:0 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Нигер - Гана 2:0 Гана - Марокко 3:0 Гана - Судан 3:1 Мадагаскар - Гана 2:1 Алжир - Гана 0:0 Гана - Уругвай 0:2 Южная Корея - Гана 2:3 Португалия - Гана 3:2
Результаты матчей
Мозамбик
Гана
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Мозамбик
Гана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|ЮАР
|Зване Темба
|2
|Египет
|Мохамед Мостафа
|2
|Гана
|Кудус Мохаммед
|2
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
|Алжир
|Бенсебаини Рами
|2
|Сенегал
|Диалло Абду
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мозамбик 0:1 Гана
Исход игры
Мозамбик
7.5% (9)
Ничья
19.2% (23)
Гана
73.3% (88)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
58.12% (68)
Нет
41.88% (49)
Популярный счёт
1:2 Гана
30% (36)
0:1 Гана
24.2% (29)
1:1 Ничья
17.5% (21)
0:2 Гана
9.2% (11)
2:1 Мозамбик
3.3% (4)
0:3 Гана
3.3% (4)
1:0 Мозамбик
3.3% (4)
1:3 Гана
2.5% (3)
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