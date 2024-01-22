Кинг справа в штрафной площади получил мяч, но Одои не позволил Лау нанести удар в сторону ворот.

В невысоком темпе проходят стартовые минуты встречи. Удар Семеньо в самом начале встречи так и остаётся единственным сколь-нибудь опасным моментов в этой встрече.

Небольшая пауза в матче. Главный арбитр ждёт подтверждения от помощников в правильности назначения пенальти.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! АЙЮ!!! Джордан Айю с одиннадцатиметровой отметки аккуратно низом пробил впритирку с правой штангой. Иване прыгать в угол не стал.

Менса в центре поля ударил в колено Катаму.

Гол не изменил темп матча. Сборная Мозамбика продолжает неспешно комбинировать на своей половине поля. Попытки длинных забросов вперёд не выглядят даже опасными.

10' Ганские игроки быстро доставляют мяч к чужой штрафной площади, но вот с завершающими передачами у них не складывается. Будем надеяться, что ошибки в завершающей стадии атак они быстро подправят.

9' Салису в центре поля подтолкнул в спину Кинга.

8' Пейнтсил на правом фланге подкараулил ошибку Мандава, но Ланга успел помешать Джозефу прорваться к воротам.

7' Сборная Мозамбика подолгу разыгрывает мяч у центрального круга. Соперники при этом активно в прессинг не идут.

6' Одои в центре поля отпустил от себя мяч и врезался в Мандава.

5' Катаму по правому флангу не смог сделать точный пас вперёд на ход Кингу.

4' Пейнтсил исполнил подачу от углового флага. Игроки из Мозамбика мяч от ворот выбили.