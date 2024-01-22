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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Мозамбик
FIFA #111
0:1
Первый тайм: 20'
Гана
FIFA #61
0'
0:1
15' Пенальти
Айю Джордан

Ход матча

15'
0:1
Айю Джордан
Прогнозы 118
Мозамбик 7.6% (9)
X 19.5% (23)
Гана 72.9% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мозамбик
Ничья
Гана
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5.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Иване
2
Нанани
Ифрен
17
Мешер
Андре
15
Мандава
Рейнилду
5
Ланга
Бруну
16
Амаде
Альфонс
4
Жоне
Фелисиану
19
Вити
Витиньеш
21
Гимарайнш
Рикарду
20
Катаму
Жени
9
Кинг
Лау
1
Офори
Ричард
II
3
Одои
Денис
23
Джику
Александер
6
Салису
Мохаммед
14
Менса
Гидеон
21
Абдул-Самед
Салис
8
Ашимеру
Маджид
13
Пейнтсил
Джозеф
20
Кудус
Мохаммед
9
Айю
Джордан
25
Семеньо
Антуан
Мозамбик
Гана

История личных встреч

Мозамбик
Гана

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КАН
0:0
КАН
3:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Мозамбик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вити Витиньеш 1 0.33
Бук Клесио 1 0.33
Гимарайнш Рикарду 0 0
Макандза Домингос 0 0
Гана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 2 0.67
Айю Джордан 1 (1) 0.33
Джику Александер 1 0.33
Одои Денис 0 0
Абдул-Самед Салис 0 0

Карточки

Мозамбик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Кинг Лау 1 0
Гана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 1 0
Баба Иддрису 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0

Результаты матчей

Мозамбик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Мозамбик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
0
Мозамбик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мозамбик
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кабо-Верде - Мозамбик 3:0 Египет - Мозамбик 2:2 Ботсвана - Мозамбик 1:1 Мозамбик - Лесото 2:0
Мозамбик - Алжир 0:2 Ботсвана - Мозамбик 2:3 Нигерия - Мозамбик 3:2 Мозамбик - Ангола 1:1 Мозамбик - Бенин 3:2 Руанда - Мозамбик 0:2 Малави - Мозамбик 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Мадагаскар - Мозамбик 3:1 Мозамбик - Алжир 0:1 Мозамбик - Ливия 3:2 Эфиопия - Мозамбик 0:0 ЮАР - Мозамбик 2:1 Мозамбик - Малави 0:0 Малави - Мозамбик 1:1
Гана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Египет - Гана 2:2 Гана - Кабо-Верде 1:2 Гана - Намибия 0:0 Коморские острова - Гана 1:0
Гана - Мадагаскар 1:0 США - Гана 4:0 Мексика - Гана 2:0 Гана - Либерия 3:1 Гана - ЦАР 2:1 Мадагаскар - Гана 0:0 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Нигер - Гана 2:0 Гана - Марокко 3:0 Гана - Судан 3:1 Мадагаскар - Гана 2:1 Алжир - Гана 0:0 Гана - Уругвай 0:2 Южная Корея - Гана 2:3 Португалия - Гана 3:2

Результаты матчей

Мозамбик
Гана

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мозамбик
Гана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Египет
 0:0 3 0 3 0 4 - 4 3
3.
Гана
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
4.
Мозамбик
 0:0 3 0 2 1 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Египет
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Мозамбик
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гана
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Египет
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Мозамбик
 0:0 2 0 1 1 2 - 5 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Алжир Бунеджах Багдад 3
ЮАР Зване Темба 2
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Сенегал Диалло Абду 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Гол не изменил темп матча. Сборная Мозамбика продолжает неспешно комбинировать на своей половине поля. Попытки длинных забросов вперёд не выглядят даже опасными.
  • Фол, нарушение
    17'
    Менса в центре поля ударил в колено Катаму.
  • Пенальти
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    АЙЮ!!! Джордан Айю с одиннадцатиметровой отметки аккуратно низом пробил впритирку с правой штангой. Иване прыгать в угол не стал.
  • Видеоповтор
    14'
    Небольшая пауза в матче. Главный арбитр ждёт подтверждения от помощников в правильности назначения пенальти.
  • Пенальти!
    13'
    Нанани в штрафной площади сбил Пейнтсила. Пенальти!
  • 12'
    В невысоком темпе проходят стартовые минуты встречи. Удар Семеньо в самом начале встречи так и остаётся единственным сколь-нибудь опасным моментов в этой встрече.
  • 11'
    Кинг справа в штрафной площади получил мяч, но Одои не позволил Лау нанести удар в сторону ворот.
  • 10'
    Ганские игроки быстро доставляют мяч к чужой штрафной площади, но вот с завершающими передачами у них не складывается. Будем надеяться, что ошибки в завершающей стадии атак они быстро подправят.
  • Фол, нарушение
    9'
    Салису в центре поля подтолкнул в спину Кинга.
  • 8'
    Пейнтсил на правом фланге подкараулил ошибку Мандава, но Ланга успел помешать Джозефу прорваться к воротам.
  • 7'
    Сборная Мозамбика подолгу разыгрывает мяч у центрального круга. Соперники при этом активно в прессинг не идут.
  • Фол, нарушение
    6'
    Одои в центре поля отпустил от себя мяч и врезался в Мандава.
  • 5'
    Катаму по правому флангу не смог сделать точный пас вперёд на ход Кингу.
  • Угловой
    4'
    Пейнтсил исполнил подачу от углового флага. Игроки из Мозамбика мяч от ворот выбили.
  • 3'
    Семеньо с двадцати одного метров пробил чуть выше перекладины. Иване подстраховался и мяч немного задел в прыжке.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Сборная Мозамбика играет в красных футболках и чёрных трусах, сборная Ганы - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Алассан Уаттара"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура группы В кубка африканских наций, в котором сыграют сборные Мозамбика и Ганы. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Гана.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.74. Новички получат приятный бонус!
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      1.74 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Мозамбик 7.6% (9)
    X 19.5% (23)
    Гана 72.9% (86)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мозамбик
    Ничья
    Гана
    7.44
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    5.30
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    1.74
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мозамбик 0:1 Гана онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мозамбик 0:1 Гана

    Исход игры
    Мозамбик
    7.5% (9)
    Ничья
    19.2% (23)
    Гана
    73.3% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    58.12% (68)
    Нет
    41.88% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Гана
    30% (36)
    0:1 Гана
    24.2% (29)
    1:1 Ничья
    17.5% (21)
    0:2 Гана
    9.2% (11)
    2:1 Мозамбик
    3.3% (4)
    0:3 Гана
    3.3% (4)
    1:0 Мозамбик
    3.3% (4)
    1:3 Гана
    2.5% (3)
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