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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Мозамбик
FIFA #111
 
Позже
Гана
FIFA #61
Прогнозы 45
Мозамбик 11.1% (5)
X 24.4% (11)
Гана 64.4% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мозамбик
Ничья
Гана
5.70
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5.50
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1.78
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Мозамбик
Гана

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КАН
0:0
КАН
3:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Мозамбик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вити Витиньеш 1 0.5
Бук Клесио 1 0.5
Гимарайнш Рикарду 0 0
Макандза Домингос 0 0
Гана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 2 1
Джику Александер 1 0.5
Одои Денис 0 0
Айю Джордан 0 0
Абдул-Самед Салис 0 0

Карточки

Мозамбик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Кинг Лау 1 0
Гана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 1 0
Баба Иддрису 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0

Результаты матчей

Мозамбик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Мозамбик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
0
Мозамбик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мозамбик
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кабо-Верде - Мозамбик 3:0 Египет - Мозамбик 2:2 Ботсвана - Мозамбик 1:1 Мозамбик - Лесото 2:0
Мозамбик - Алжир 0:2 Ботсвана - Мозамбик 2:3 Нигерия - Мозамбик 3:2 Мозамбик - Ангола 1:1 Мозамбик - Бенин 3:2 Руанда - Мозамбик 0:2 Малави - Мозамбик 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Мадагаскар - Мозамбик 3:1 Мозамбик - Алжир 0:1 Мозамбик - Ливия 3:2 Эфиопия - Мозамбик 0:0 ЮАР - Мозамбик 2:1 Мозамбик - Малави 0:0 Малави - Мозамбик 1:1
Гана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Египет - Гана 2:2 Гана - Кабо-Верде 1:2 Гана - Намибия 0:0 Коморские острова - Гана 1:0
Гана - Мадагаскар 1:0 США - Гана 4:0 Мексика - Гана 2:0 Гана - Либерия 3:1 Гана - ЦАР 2:1 Мадагаскар - Гана 0:0 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Нигер - Гана 2:0 Гана - Марокко 3:0 Гана - Судан 3:1 Мадагаскар - Гана 2:1 Алжир - Гана 0:0 Гана - Уругвай 0:2 Южная Корея - Гана 2:3 Португалия - Гана 3:2

Результаты матчей

Мозамбик
Гана

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мозамбик
Гана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Египет
 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Гана
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Мозамбик
 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Египет
 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Мозамбик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гана
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гана
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Мозамбик
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Египет
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Сенегал Камара Ламин 2
Сенегал Сарр Исмаила 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Сенегал Диалло Абду 2
Гвинея Камано Франсуа 1
Гамбия Адамс Эбу 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мозамбик - Гана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Мозамбик 11.1% (5)
    X 24.4% (11)
    Гана 64.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мозамбик
    Ничья
    Гана
    5.70
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    5.50
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    1.78
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    Прогнозы на матч Мозамбик - Гана

    Исход игры
    Мозамбик
    11.1% (5)
    Ничья
    24.4% (11)
    Гана
    64.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (19)
    Меньше
    56.82% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (30)
    Нет
    31.82% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Гана
    37.8% (17)
    1:1 Ничья
    24.4% (11)
    0:1 Гана
    15.6% (7)
    0:2 Гана
    8.9% (4)
    1:0 Мозамбик
    6.7% (3)
    2:1 Мозамбик
    4.4% (2)
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