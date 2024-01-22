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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Кабо-Верде
FIFA #73
0:0
Первый тайм: 19'
Египет
FIFA #33
0'
Прогнозы 120
Кабо-Верде 9.2% (11)
X 14.2% (17)
Египет 76.7% (92)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Кабо-Верде
Ничья
Египет
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Возинья
Жозимар
17
Семедо
Вилли
5
Коста
Логан
3
Диней
Борхес
16
Тавареш
Дилан
26
Ленини
Пина
20
Мендеш
Райан
6
Андраде
Патрик
18
Роша
Кенни
11
Родригес
Гарри
9
Таварес
Жилсон
16
Эль-Шенави
Мохамед
3
Хани
Мохамед
6
Хегази
Ахмед
24
Абдель
Монем
Мохамед
13
Абул-Фетух
Ахмед
5
Фатхи
Хамди
14
Аттия
Марван
8
Ашур
Имам
25
Сайед
Ахмед
II
19
Мохамед
Мостафа
22
Мармуш
Омар
Кабо-Верде
Египет

Бомбардиры внутри турнира

Кабо-Верде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебе Тьягу 1 0.33
Родригес Гарри 1 0.33
Мендеш Райан 1 0.33
Монтейру Жамиру 1 0.33
Ленини Пина 1 0.33
Дуарте Дерой 0 0
Таварес Жилсон 0 0
Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 2 0.67
Салах Мохамед 1 (1) 0.33
Мармуш Омар 1 0.33
Трезеге 0 0

Карточки

Кабо-Верде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Гарри 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Роша Кенни 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдель Монем Мохамед 1 0

Результаты матчей

Кабо-Верде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кабо-Верде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Кабо-Верде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кабо-Верде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кабо-Верде - Мозамбик 3:0 Гана - Кабо-Верде 1:2 Тунис - Кабо-Верде 2:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:2
Кабо-Верде - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Коморские острова 1:2 Алжир - Кабо-Верде 5:1 Того - Кабо-Верде 3:2 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Эсватини 0:0 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Сьерра-Леоне 2:1 Сьерра-Леоне - Кабо-Верде 2:0 Эквадор - Кабо-Верде 1:0 Кабо-Верде - Того 2:0 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6
Египет
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Египет - Гана 2:2 Египет - Мозамбик 2:2 Египет - Танзания 2:0 Сьерра-Леоне - Египет 0:2
Египет - Джибути 6:0 Египет - Алжир 1:1 Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0

Результаты матчей

Кабо-Верде
Египет

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Кабо-Верде
Египет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Египет
 0:0 3 0 3 0 4 - 4 3
3.
Гана
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
4.
Мозамбик
 0:0 3 0 2 1 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Египет
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Мозамбик
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гана
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Египет
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Мозамбик
 0:0 2 0 1 1 2 - 5 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Алжир Бунеджах Багдад 3
ЮАР Зване Темба 2
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Сенегал Диалло Абду 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Мохамед грудью принял мяч в чужой вратарской, но пробить с близкого расстояния ему уже не позволили футболисты Кабо-Верде. 
  • 19'
    Все в порядке с Ленини. Вернулся он на футбольное поле после оказания помощи со стороны медиков. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Присел на газон Кевин Ленини и потребовал медицинскую помощь. Наверное, поклонники "Краснодара" сейчас напряглись. 
  • 17'
    Освоились египтяне и в последние минуты очень активно действуют на чужой половине поля, однако и Кабо-Верде совсем не стесняется играть в атаку.
  • 16'
    С дальней дистанции решил нанести удар футболист Египта, но мяч попал точно во вратаря. 
  • 15'
    Зизо и Фатхи пытались пробить по воротам с линии штрафной площади, но оба удара были заблокированы защитниками Кабо-Верде.
  • 14'
    Мохамед оказался на удачной позиции и головой пробил по воротам Кабо-Верде, однако не смог как следует попасть по мячу.
  • 13'
    Родригес пошел сразу на двух соперников, но потерял мяч.
  • 12'
    Родригес решил перевести мяч на противоположный фланг, однако "круглый" свалился у него с ноги и улетел к игроку Египта. 
  • 11'
    Много остановок у нас в начале поединка. Команды регулярно совершают тактические фолы.
  • 10'
    Кабовердцы очень активно действуют в прессинге, не позволяя египтянам спокойно выходить со своей половины поля.
  • 8'
    Завалился в чужой штрафной площади игрок сборной Кабо-Верде, однако никакого нарушения там не было.
  • 7'
    Кабо-Верде держит мяч под своим контролем, но пока не спешит начинать атаку. 
  • 6'
    Длинный заброс в чужую штрафную последовал от Андраде, однако первым на мяче оказался эль-Шенави.
  • 5'
    Ашур попробовал обыграть соперника на левом фланге, но в итоге уступил мяч защитнику Кабо-Верде. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Мармуш попытался прорваться по левому флангу, но на подходе к штрафной его корпусом оттолкнул Коста.
    • Фол, нарушение
      3'
      Нарушил правила игрок Кабо-Верде в центре поля.
    • 2'
      Сборная Кабо-Верде в синей форме, а египтяне сегодня в белых футболках. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал!
    • До матча
    • При этом сборная Египта осталась без своей главной звезды, ведь Мохамед Салах получил травму и не сможет помочь команде в этой игре.
    • Стоит сказать, что Кабо-Верде уже в плей-офф, а Египту обязательно нужно побеждать, чтобы продолжить борьбу за трофей. 
    • Команды уже на поле. Слушаем национальные гимны!
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Совсем скоро стартует встреча заключительного тура группового этапа Кубка африканских наций между Кабо-Верде и Египтом. Текстовую трансляцию матча проведет Дмитрий Миляев.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится ничьей.
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    Прогнозы 120
    Кабо-Верде 9.2% (11)
    X 14.2% (17)
    Египет 76.7% (92)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кабо-Верде
    Ничья
    Египет
    7.30
    Реклама, pari.ru
    4.20
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    7.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кабо-Верде 0:0 Египет онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кабо-Верде 0:0 Египет

    Исход игры
    Кабо-Верде
    9.2% (11)
    Ничья
    14.2% (17)
    Египет
    76.7% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    62.93% (73)
    Нет
    37.07% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Египет
    31.7% (38)
    0:1 Египет
    21.7% (26)
    1:1 Ничья
    12.5% (15)
    0:2 Египет
    12.5% (15)
    2:1 Кабо-Верде
    7.5% (9)
    1:3 Египет
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:4 Египет
    1.7% (2)
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    Кабо-Верде
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