Первый тайм

20' Мохамед грудью принял мяч в чужой вратарской, но пробить с близкого расстояния ему уже не позволили футболисты Кабо-Верде.

19' Все в порядке с Ленини. Вернулся он на футбольное поле после оказания помощи со стороны медиков.

18' Присел на газон Кевин Ленини и потребовал медицинскую помощь. Наверное, поклонники "Краснодара" сейчас напряглись.

17' Освоились египтяне и в последние минуты очень активно действуют на чужой половине поля, однако и Кабо-Верде совсем не стесняется играть в атаку.

16' С дальней дистанции решил нанести удар футболист Египта, но мяч попал точно во вратаря.

15' Зизо и Фатхи пытались пробить по воротам с линии штрафной площади, но оба удара были заблокированы защитниками Кабо-Верде.