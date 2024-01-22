Тур: 3. Стадион: Феликс Уфуэ-Буаньи.
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Семедо
Вилли
26
Ленини
Пина
20
Мендеш
Райан
18
Роша
Кенни
14
Аттия
Марван
22
Мармуш
Омар
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Семедо ВиллиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ленини ПинаПолузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Роса МарсиуВратарь
-
24 Силва ДиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 КукаПолузащитник
-
14 Дуарте ДеройПолузащитник
-
15 Дуарте ЛаросПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бубиста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Аттия МарванПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сайед АхмедНападающий
- Нападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
2 Габр АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КахрабаНападающий
- Нападающий
-
7 ТрезегеНападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
Бомбардиры внутри турнира
Кабо-Верде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебе Тьягу
|1
|0.33
|Родригес Гарри
|1
|0.33
|Мендеш Райан
|1
|0.33
|Монтейру Жамиру
|1
|0.33
|Ленини Пина
|1
|0.33
|Дуарте Дерой
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|2
|0.67
|Салах Мохамед
|1 (1)
|0.33
|Мармуш Омар
|1
|0.33
|Трезеге
|0
|0
Карточки
Кабо-Верде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Гарри
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
|Роша Кенни
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
Египет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Кабо-Верде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Кабо-Верде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Кабо-Верде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кабо-Верде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кабо-Верде - Мозамбик 3:0 Гана - Кабо-Верде 1:2 Тунис - Кабо-Верде 2:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:2
Кабо-Верде - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Коморские острова 1:2 Алжир - Кабо-Верде 5:1 Того - Кабо-Верде 3:2 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Эсватини 0:0 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Сьерра-Леоне 2:1 Сьерра-Леоне - Кабо-Верде 2:0 Эквадор - Кабо-Верде 1:0 Кабо-Верде - Того 2:0 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6
Египет
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Египет - Гана 2:2 Египет - Мозамбик 2:2 Египет - Танзания 2:0 Сьерра-Леоне - Египет 0:2
Египет - Джибути 6:0 Египет - Алжир 1:1 Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0
Результаты матчей
Кабо-Верде
Египет
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:2
2 раза 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Кабо-Верде
Египет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|ЮАР
|Зване Темба
|2
|Египет
|Мохамед Мостафа
|2
|Гана
|Кудус Мохаммед
|2
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
|Алжир
|Бенсебаини Рами
|2
|Сенегал
|Диалло Абду
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кабо-Верде 0:0 Египет
Исход игры
Кабо-Верде
9.2% (11)
Ничья
14.2% (17)
Египет
76.7% (92)
Тотал 2.5
Больше
50.86% (59)
Меньше
49.14% (57)
Обе команды забьют
Да
62.93% (73)
Нет
37.07% (43)
Популярный счёт
1:2 Египет
31.7% (38)
0:1 Египет
21.7% (26)
1:1 Ничья
12.5% (15)
0:2 Египет
12.5% (15)
2:1 Кабо-Верде
7.5% (9)
1:3 Египет
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:4 Египет
1.7% (2)
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