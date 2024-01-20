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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Кабо-Верде
FIFA #73
 
Позже
Египет
FIFA #33
Прогнозы 44
Кабо-Верде 4.5% (2)
X 9.1% (4)
Египет 86.4% (38)
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Кабо-Верде
Ничья
Египет
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4.30
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8.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Кабо-Верде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебе Тьягу 1 0.5
Родригес Гарри 1 0.5
Мендеш Райан 1 0.5
Монтейру Жамиру 1 0.5
Ленини Пина 1 0.5
Дуарте Дерой 0 0
Таварес Жилсон 0 0
Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 2 1
Салах Мохамед 1 (1) 0.5
Мармуш Омар 1 0.5
Трезеге 0 0

Карточки

Кабо-Верде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Гарри 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Роша Кенни 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдель Монем Мохамед 1 0

Результаты матчей

Кабо-Верде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кабо-Верде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Кабо-Верде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кабо-Верде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кабо-Верде - Мозамбик 3:0 Гана - Кабо-Верде 1:2 Тунис - Кабо-Верде 2:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:2
Кабо-Верде - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Коморские острова 1:2 Алжир - Кабо-Верде 5:1 Того - Кабо-Верде 3:2 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Эсватини 0:0 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Сьерра-Леоне 2:1 Сьерра-Леоне - Кабо-Верде 2:0 Эквадор - Кабо-Верде 1:0 Кабо-Верде - Того 2:0 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6
Египет
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Египет - Гана 2:2 Египет - Мозамбик 2:2 Египет - Танзания 2:0 Сьерра-Леоне - Египет 0:2
Египет - Джибути 6:0 Египет - Алжир 1:1 Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0

Результаты матчей

Кабо-Верде
Египет

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Кабо-Верде
Египет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Египет
 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Гана
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Мозамбик
 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Египет
 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Мозамбик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гана
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гана
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Мозамбик
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Египет
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Сенегал Камара Ламин 2
Сенегал Сарр Исмаила 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Сенегал Диалло Абду 2
Гвинея Камано Франсуа 1
Гамбия Адамс Эбу 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кабо-Верде - Египет от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 44
    Кабо-Верде 4.5% (2)
    X 9.1% (4)
    Египет 86.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кабо-Верде
    Ничья
    Египет
    8.00
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    4.30
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    Прогнозы на матч Кабо-Верде - Египет

    Исход игры
    Кабо-Верде
    4.4% (2)
    Ничья
    11.1% (5)
    Египет
    84.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Египет
    31.1% (14)
    0:1 Египет
    20% (9)
    0:2 Египет
    17.8% (8)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    1:3 Египет
    8.9% (4)
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    Кабо-Верде
    Египет
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