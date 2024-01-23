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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
1:0
Перерыв
Брисбен Роар
0'
0:0
25' Не забитый пенальти
Пископо Рено
1:0
29' Гол
Стамателопулос Апостолос
45' Желтая карточка
Jonas Markovski
45' Красная карточка
О'Ши Джеймс
1
Скотт
Райан
25
Дженкинсон
Карл
27
Nathan
Grimaldi
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
14
Ингем
Дэйн
17
Грозос
Костандинос
19
Callum
Timmins
18
Daniel
Stynes
8
Стамателопулос
Апостолос
10
Пископо
Рено
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
35
Louis
Zabala
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
10
Милеуснич
Никола
22
Alex
Parson
17
Армиенто
Карло
8
Jonas
Markovski
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед

42 матча

35.7%
26.2%
38.1%
15 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.7%
47.6%
16.7%
15 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.2%
35.7%
38.1%
11 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

3:2
К
2:3
3:0
4:0
0:1
2:0
2:1
1:2
0:0
1:2
1:0
1:1
1:6
2:2
2:0
0:1
1:0
1:2
1:3
2:3
4:0
2:1
2:2
1:1
Р
0:0
2:1
1:2
0:4
0:1
0:2
2:1
0:0
1:0
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:3

Голы

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.27
1.3

Среднее время на гол

70
69

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

1.1
1.32

Среднее время на гол

81
68

Всего голов

50
55

Голов в среднем за матч

1.19
1.31

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

75
68

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 9 (2) 0.64
Clayton Taylor 4 0.29
Бухагьяр Трент 3 0.21
Грозос Костандинос 1 0.07
Phillip Cancar 1 0.07
Archie Goodwin 1 0.07
Mark Natta 1 0.07
Justin Vidic 1 0.07
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Маурагис Лукас 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 6 (3) 0.43
Милеуснич Никола 4 0.29
Хор Генри 3 0.21
Беренгер Флорен 2 0.14
Jonas Markovski 2 0.14
Thomas Waddingham 1 0.07
Хинджерт Джек 1 0.07
Jez Lofthouse 1 0.07
Rylan Brownlie 1 0.07
Joe Caletti 0 0
Олдред Том 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 4 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Phillip Cancar 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Грозос Костандинос 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 2 1
Хинджерт Джек 2 0
Невилл Скотт 2 0
Олдред Том 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Ayom Majok 2 0
Keegan Jelacic 0 1
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Армиенто Карло 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Alex Parson 1 0
Louis Zabala 1 0
James Nikolovski 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брисбен Роар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

7
10
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Брисбен Роар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
17%
1
11%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
17
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
50%
4
24%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
4
29%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
6
29%
3
23%
76-90

Забито

20
21
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
5
25%
4
19%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
2
10%
6
29%
61-75
4
20%
2
10%
76-90

Пропущено

27
30
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
15%
3
10%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
5
19%
8
27%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
7
26%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
1
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
3
3
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
7
6
2
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 13 7 4 2 23 - 16 25
2.
Мельбурн Виктори
 13 6 7 0 26 - 15 25
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 3 4 21 - 14 21
4.
Централ Кост Маринерс
 13 6 3 4 25 - 19 21
5.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
6.
ФК Сидней
 13 6 0 7 24 - 24 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 27 - 23 18
8.
Мельбурн Сити
 13 5 3 5 24 - 21 18
9.
Брисбен Роар
 0:1 14 5 2 7 21 - 31 17
10.
Ньюкасл Джетс
 1:0 14 4 4 6 21 - 27 16
11.
Перт Глори
 13 3 2 8 23 - 29 11
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 8 4 2 2 18 - 11 14
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
6.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
7.
Брисбен Роар
 0:1 7 3 1 3 12 - 13 10
8.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
10.
Ньюкасл Джетс
 1:0 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
2.
Веллингтон Феникс
 7 3 3 1 12 - 9 12
3.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
4.
Мельбурн Сити
 6 3 0 3 7 - 11 9
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Ньюкасл Джетс
 1:0 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 0:1 7 2 1 4 9 - 18 7
9.
ФК Сидней
 6 2 0 4 10 - 14 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 10 - 16 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 9
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
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Ньюкасл Джетс
Ничья
Брисбен Роар
2.15
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4.19
7.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Ньюкасл Джетс
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