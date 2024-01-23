Тур: 12. Стадион: McDonald Jones Stadium.
1:0
Перерыв
0'
0:0
25' Не забитый пенальтиПископо Рено
1:0
29' ГолСтамателопулос Апостолос
45' Желтая карточкаJonas Markovski
45' Красная карточкаО'Ши Джеймс
Ход матча
25'
0:0
29'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Mark
Natta
14
Ингем
Дэйн
10
Пископо
Рено
27
Трюин
Кай
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
22
Alex
Parson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
-
14 Ингем ДэйнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пископо РеноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
66 Zac Bowling
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
35 Louis ZabalaЗащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex ParsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
-
-
-
13 Хор Генри
-
99 Ayom Majok
-
-
Главный тренер: Ben Cahn
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед
42 матча
35.7%
26.2%
38.1%
15 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.7%
47.6%
16.7%
15 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.2%
35.7%
38.1%
11 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.27
1.3
Среднее время на гол
70
69
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.1
1.32
Среднее время на гол
81
68
Всего голов
50
55
Голов в среднем за матч
1.19
1.31
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
75
68
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|9 (2)
|0.64
|Clayton Taylor
|4
|0.29
|Бухагьяр Трент
|3
|0.21
|Грозос Костандинос
|1
|0.07
|Phillip Cancar
|1
|0.07
|Archie Goodwin
|1
|0.07
|Mark Natta
|1
|0.07
|Justin Vidic
|1
|0.07
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|6 (3)
|0.43
|Милеуснич Никола
|4
|0.29
|Хор Генри
|3
|0.21
|Беренгер Флорен
|2
|0.14
|Jonas Markovski
|2
|0.14
|Thomas Waddingham
|1
|0.07
|Хинджерт Джек
|1
|0.07
|Jez Lofthouse
|1
|0.07
|Rylan Brownlie
|1
|0.07
|Joe Caletti
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|4
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|2
|1
|Хинджерт Джек
|2
|0
|Невилл Скотт
|2
|0
|Олдред Том
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|Keegan Jelacic
|0
|1
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
|James Nikolovski
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
5
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брисбен Роар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
7
10
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Брисбен Роар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
17%
1
11%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
17
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
50%
4
24%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
4
29%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
6
29%
3
23%
76-90
Забито
20
21
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
5
25%
4
19%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
2
10%
6
29%
61-75
4
20%
2
10%
76-90
Пропущено
27
30
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
15%
3
10%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
5
19%
8
27%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
7
26%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
61
31
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
33
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
76
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|23 - 16
|25
|2.
|13
|6
|7
|0
|26 - 15
|25
|3.
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|4.
|13
|6
|3
|4
|25 - 19
|21
|5.
|14
|5
|6
|3
|25 - 24
|21
|6.
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|27 - 23
|18
|8.
|13
|5
|3
|5
|24 - 21
|18
|9.
|0:1
|14
|5
|2
|7
|21 - 31
|17
|10.
|1:0
|14
|4
|4
|6
|21 - 27
|16
|11.
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|12.
|12
|2
|1
|9
|11 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|2.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|7.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|17 - 10
|9
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|13 - 13
|7
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|4.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|8.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 18
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|10 - 16
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|9
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5