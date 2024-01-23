Тур: 12. Стадион: McDonald Jones Stadium.
3:1
Конец матча
0'
0:0
25' Не забитый пенальтиПископо Рено
1:0
29' ГолСтамателопулос Апостолос
45' Желтая карточкаJonas Markovski
45' Красная карточкаО'Ши Джеймс
2:0
54' ГолСтамателопулос Апостолос
56' Желтая карточкаNathan Grimaldi
3:0
57' ГолМаурагис Лукас
58' Желтая карточкаНевилл Скотт
3:1
71' ГолAyom Majok
75' Желтая карточкаLouis Zabala
90'+6
Ход матча
25'
0:0
29'
45'
45'
54'
56'
57'
58'
60'
71'
3:1
75'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Mark
Natta
14
Ингем
Дэйн
10
Пископо
Рено
27
Трюин
Кай
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
22
Alex
Parson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
-
14 Ингем ДэйнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пископо РеноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
66 Zac Bowling
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
35 Louis ZabalaЗащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex ParsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
-
-
-
13 Хор Генри
-
99 Ayom Majok
-
-
Главный тренер: Ben Cahn
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед
42 матча
35.7%
26.2%
38.1%
15 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.7%
47.6%
16.7%
15 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.2%
35.7%
38.1%
11 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.27
1.3
Среднее время на гол
70
69
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.1
1.32
Среднее время на гол
81
68
Всего голов
50
55
Голов в среднем за матч
1.19
1.31
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
75
68
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|10 (2)
|0.71
|Clayton Taylor
|4
|0.29
|Бухагьяр Трент
|3
|0.21
|Грозос Костандинос
|1
|0.07
|Маурагис Лукас
|1
|0.07
|Phillip Cancar
|1
|0.07
|Archie Goodwin
|1
|0.07
|Mark Natta
|1
|0.07
|Justin Vidic
|1
|0.07
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|6 (3)
|0.43
|Милеуснич Никола
|4
|0.29
|Хор Генри
|3
|0.21
|Беренгер Флорен
|2
|0.14
|Jonas Markovski
|2
|0.14
|Thomas Waddingham
|1
|0.07
|Хинджерт Джек
|1
|0.07
|Jez Lofthouse
|1
|0.07
|Ayom Majok
|1
|0.07
|Rylan Brownlie
|1
|0.07
|Joe Caletti
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|4
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Nathan Grimaldi
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|2
|1
|Невилл Скотт
|3
|0
|Хинджерт Джек
|2
|0
|Олдред Том
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|Louis Zabala
|2
|0
|Keegan Jelacic
|0
|1
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|James Nikolovski
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
6
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
7
10
Ньюкасл Джетс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Брисбен Роар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
11%
1
10%
1-15
4
44%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
20
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
43%
6
30%
46-60
2
29%
2
10%
61-75
1
14%
5
25%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
4
29%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
6
29%
3
23%
76-90
Забито
23
22
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
5
22%
4
18%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
2
9%
7
32%
61-75
4
17%
2
9%
76-90
Пропущено
28
33
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
14%
3
9%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
5
18%
4
12%
31-45
5
18%
10
30%
46-60
7
25%
3
9%
61-75
7
25%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
8:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
41
43
14
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
34
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
86
77
311
212
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5