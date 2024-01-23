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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Гамбия
FIFA #126
 
Позже
Камерун
FIFA #46
Прогнозы 117
Гамбия 5.1% (6)
X 12% (14)
Камерун 82.9% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Гамбия
Ничья
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18
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Бабукарр
21
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Мухаммед
12
Гомес
Джеймс
5
Колли
Омар
15
Менди
Джейкоб
3
Джаллоу
Абли
16
Манне
Аласана
27
Бобб
Юсуфа
20
Минте
Янкуба
10
Барроу
Муса
26
Соу
Али
1
Ондоа
Джозеф
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Ву
Кристофер
5
Толо
Нуху
26
Тшато
Энзо
22
Нтчам
Оливье
8
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
18
Йонгва
Дарлин
12
Токо-Экамби
Карл
9
Магри
Франк
11
Н'Куду
Жорж-Кевин
Гамбия
Камерун

История личных встреч

Гамбия
Камерун

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КАН
0:2
КАН
2:0
КАН
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Гамбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.5
Магри Франк 1 0.5
Нтчам Оливье 0 0
Н'Куду Жорж-Кевин 0 0

Карточки

Гамбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Эбу 0 1
Соу Али 1 0
Барроу Муса 1 0
Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Кеман Оливье 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Магри Франк 1 0

Результаты матчей

Гамбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Гамбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Гамбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гвинея - Гамбия 1:0 Сенегал - Гамбия 3:0 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Бурунди - Гамбия 3:2
Гамбия - Конго 2:2 Южный Судан - Гамбия 2:3 Гамбия - Мали 1:0 Мали - Гамбия 2:0 Гвинея-Бисау - Гамбия 0:0 Гвинея-Бисау - Гамбия 1:0 Гамбия - Гвинея-Бисау 1:0 Конго - Гамбия 1:0 Гамбия - Южный Судан 1:0 ОАЭ - Гамбия 1:1 Гамбия - Чад 2:2 Гамбия - Камерун 0:2 Гвинея - Гамбия 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Гамбия - Мали 1:1 Мавритания - Гамбия 0:1
Камерун
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сенегал - Камерун 3:1 Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1 Ливия - Камерун 1:1
Камерун - Маврикий 3:0 Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0

Результаты матчей

Гамбия
Камерун

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гамбия
Камерун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Гвинея
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Камерун
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Гамбия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Гвинея
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Камерун
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гамбия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сенегал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Камерун
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Гамбия
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Гана Айю Джордан 2 (1)
ЮАР Зване Темба 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Гана Джику Александер 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Весь список
  • До матча
  • Анонс
    Добро пожаловать на матч заключительного, 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Гамбии и Камеруна. К данному моменту сегодняшние соперники набрали на двоих только одно очко, так что обеим командам для сохранения шансов на выход в плей-офф необходимо сегодня побеждать. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гамбия - Камерун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2024, осталось 28 минут.



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Прогнозы 117
Гамбия 5.1% (6)
X 12% (14)
Камерун 82.9% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбия
Ничья
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гамбия - Камерун

Исход игры
Гамбия
5% (6)
Ничья
11.8% (14)
Камерун
83.2% (99)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (44)
Меньше
61.4% (70)
Обе команды забьют
Да
45.61% (52)
Нет
54.39% (62)
Популярный счёт
1:2 Камерун
27.7% (33)
0:1 Камерун
27.7% (33)
0:2 Камерун
20.2% (24)
1:1 Ничья
9.2% (11)
1:3 Камерун
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:0 Гамбия
1.7% (2)
2:1 Гамбия
1.7% (2)
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