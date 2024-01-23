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Добро пожаловать на матч заключительного, 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Гамбии и Камеруна. К данному моменту сегодняшние соперники набрали на двоих только одно очко, так что обеим командам для сохранения шансов на выход в плей-офф необходимо сегодня побеждать. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.