Тур: 3. Стадион: Стад де ла Пе.
Прогноз на матч от Liveresult
12
Гомес
Джеймс
27
Бобб
Юсуфа
20
Минте
Янкуба
10
Барроу
Муса
26
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бобб ЮсуфаПолузащитник
-
20 Минте ЯнкубаПолузащитник
-
10 Барроу МусаПолузащитник
-
26 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Турей ИбуЗащитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саинтфит Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тшато ЭнзоПолузащитник
-
22 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Эпасси ДэвисВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эллиотт БенПолузащитник
-
17 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сонг Ригобер
История личных встреч
Гамбия
Камерун
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Гамбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Камерун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.5
|Магри Франк
|1
|0.5
|Нтчам Оливье
|0
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|0
|0
Карточки
Гамбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Эбу
|0
|1
|Соу Али
|1
|0
|Барроу Муса
|1
|0
Камерун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Магри Франк
|1
|0
Результаты матчей
Гамбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Гамбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Гамбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гвинея - Гамбия 1:0 Сенегал - Гамбия 3:0 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Бурунди - Гамбия 3:2
Гамбия - Конго 2:2 Южный Судан - Гамбия 2:3 Гамбия - Мали 1:0 Мали - Гамбия 2:0 Гвинея-Бисау - Гамбия 0:0 Гвинея-Бисау - Гамбия 1:0 Гамбия - Гвинея-Бисау 1:0 Конго - Гамбия 1:0 Гамбия - Южный Судан 1:0 ОАЭ - Гамбия 1:1 Гамбия - Чад 2:2 Гамбия - Камерун 0:2 Гвинея - Гамбия 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Гамбия - Мали 1:1 Мавритания - Гамбия 0:1
Камерун
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сенегал - Камерун 3:1 Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1 Ливия - Камерун 1:1
Камерун - Маврикий 3:0 Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0
Результаты матчей
Гамбия
Камерун
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Гамбия
Камерун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|3
|Гана
|Айю Джордан
|2 (1)
|ЮАР
|Зване Темба
|2
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
|Гана
|Джику Александер
|2
|Алжир
|Бенсебаини Рами
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гамбия - Камерун
Исход игры
Гамбия
5% (6)
Ничья
11.8% (14)
Камерун
83.2% (99)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (44)
Меньше
61.4% (70)
Обе команды забьют
Да
45.61% (52)
Нет
54.39% (62)
Популярный счёт
1:2 Камерун
27.7% (33)
0:1 Камерун
27.7% (33)
0:2 Камерун
20.2% (24)
1:1 Ничья
9.2% (11)
1:3 Камерун
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:0 Гамбия
1.7% (2)
2:1 Гамбия
1.7% (2)
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