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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Гамбия
FIFA #126
 
Позже
Камерун
FIFA #46
Прогнозы 42
Гамбия 4.8% (2)
X 21.4% (9)
Камерун 73.8% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гамбия
Ничья
Камерун
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Гамбия
Камерун

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КАН
0:2
КАН
2:0
КАН
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Гамбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.5
Магри Франк 1 0.5
Нтчам Оливье 0 0
Н'Куду Жорж-Кевин 0 0

Карточки

Гамбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Эбу 0 1
Соу Али 1 0
Барроу Муса 1 0
Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Кеман Оливье 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Магри Франк 1 0

Результаты матчей

Гамбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Гамбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Гамбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гвинея - Гамбия 1:0 Сенегал - Гамбия 3:0 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Бурунди - Гамбия 3:2
Гамбия - Конго 2:2 Южный Судан - Гамбия 2:3 Гамбия - Мали 1:0 Мали - Гамбия 2:0 Гвинея-Бисау - Гамбия 0:0 Гвинея-Бисау - Гамбия 1:0 Гамбия - Гвинея-Бисау 1:0 Конго - Гамбия 1:0 Гамбия - Южный Судан 1:0 ОАЭ - Гамбия 1:1 Гамбия - Чад 2:2 Гамбия - Камерун 0:2 Гвинея - Гамбия 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Гамбия - Мали 1:1 Мавритания - Гамбия 0:1
Камерун
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сенегал - Камерун 3:1 Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1 Ливия - Камерун 1:1
Камерун - Маврикий 3:0 Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0

Результаты матчей

Гамбия
Камерун

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гамбия
Камерун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Гвинея
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Камерун
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Гамбия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Гвинея
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Камерун
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гамбия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сенегал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Камерун
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Гамбия
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Мали Синайоко Лассин 2
Весь список

Топ нарушителей
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Сенегал Диалло Абду 2
Ангола Фортуна Нуриу 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гамбия - Камерун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 42
    Гамбия 4.8% (2)
    X 21.4% (9)
    Камерун 73.8% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гамбия
    Ничья
    Камерун
    6.80
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    3.50
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    Прогнозы на матч Гамбия - Камерун

    Исход игры
    Гамбия
    4.5% (2)
    Ничья
    20.5% (9)
    Камерун
    75% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.53% (17)
    Меньше
    60.47% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Камерун
    27.3% (12)
    0:1 Камерун
    22.7% (10)
    1:1 Ничья
    20.5% (9)
    0:2 Камерун
    13.6% (6)
    1:3 Камерун
    6.8% (3)
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    Гамбия
    Камерун
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