Тур: 3. Стадион: Стад Шарль Конан Банни.
Прогноз на матч от Liveresult
22
Коне
Ибрагим
13
Али
Мохамед
18
Камара
Агибу
25
Конте
Фасине
16
Менди
Эдуар
14
Якобс
Исмаил
26
Гуйе
Папе
18
Сарр
Исмаила
20
Диалло
Хабиб
10
Мане
Садио
- Основной состав
-
22 Коне ИбрагимВратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Конте ФасинеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Камара МуссаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Конате МориПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Силла СекуПолузащитник
-
14 Сиссе КаримНападающий
-
24 Канте ХосеНападающий
-
11 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Диавара Каба
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
-
26 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сарр ИсмаилаНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сиссе Алиу
История личных встреч
Гвинея
Сенегал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
180
Бомбардиры внутри турнира
Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|1
|0.5
|Камара Агибу
|1
|0.5
|Гилавоги Морган
|0
|0
Сенегал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ламин
|2
|1
|Сарр Исмаила
|1
|0.5
|Мане Садио
|1
|0.5
|Гуйе Папе
|1
|0.5
|Диалло Хабиб
|1
|0.5
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Сарр Пап Матар
|0
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|0
Карточки
Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камано Франсуа
|0
|1
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Сенегал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Абду
|2
|0
|Камара Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сенегал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Гвинея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сенегал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сенегал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Гвинея
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гвинея - Гамбия 1:0 Камерун - Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2 Ботсвана - Гвинея 1:0
Гвинея - Уганда 2:1 Гвинея - Габон 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Малави - Гвинея 2:2 Бразилия - Гвинея 4:1 Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0 Гвинея - Гамбия 0:1 Зимбабве - Гвинея 2:1
Сенегал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сенегал - Камерун 3:1 Сенегал - Гамбия 3:0 Сенегал - Нигер 1:0 Того - Сенегал 0:0
Сенегал - Южный Судан 4:0 Сенегал - Камерун 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Руанда 1:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бенин - Сенегал 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0 Сенегал - Мадагаскар 1:0 Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0 Эквадор - Сенегал 1:2
Результаты матчей
Гвинея
Сенегал
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Гвинея
Сенегал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|3
|Гана
|Айю Джордан
|2 (1)
|ЮАР
|Зване Темба
|2
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
|Гана
|Джику Александер
|2
|Алжир
|Бенсебаини Рами
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гвинея - Сенегал
Исход игры
Гвинея
2.4% (3)
Ничья
17.7% (22)
Сенегал
79.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
1:2 Сенегал
32.3% (40)
0:1 Сенегал
23.4% (29)
1:1 Ничья
14.5% (18)
0:2 Сенегал
11.3% (14)
1:3 Сенегал
4.8% (6)
1:0 Гвинея
1.6% (2)
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