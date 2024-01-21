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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Гвинея
FIFA #80
 
Позже
Сенегал
FIFA #20
Прогнозы 42
Гвинея 0% (0)
X 16.7% (7)
Сенегал 83.3% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гвинея
Ничья
Сенегал
4.25
3.05
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2.18
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Гвинея
Сенегал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЧАН(
1:0
КАН
0:0
ЧАН(
1:0
ТМС
5:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 1 0.5
Камара Агибу 1 0.5
Гилавоги Морган 0 0
Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ламин 2 1
Сарр Исмаила 1 0.5
Мане Садио 1 0.5
Гуйе Папе 1 0.5
Диалло Хабиб 1 0.5
Гуэйе Идрисса 0 0
Сарр Пап Матар 0 0
Ндиайе Ильман 0 0

Карточки

Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камано Франсуа 0 1
Жанвье Жульян 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Абду 2 0
Камара Ламин 1 0

Результаты матчей

Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сенегал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Гвинея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сенегал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сенегал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Гвинея
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гвинея - Гамбия 1:0 Камерун - Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2 Ботсвана - Гвинея 1:0
Гвинея - Уганда 2:1 Гвинея - Габон 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Малави - Гвинея 2:2 Бразилия - Гвинея 4:1 Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0 Гвинея - Гамбия 0:1 Зимбабве - Гвинея 2:1
Сенегал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сенегал - Камерун 3:1 Сенегал - Гамбия 3:0 Сенегал - Нигер 1:0 Того - Сенегал 0:0
Сенегал - Южный Судан 4:0 Сенегал - Камерун 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Руанда 1:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бенин - Сенегал 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0 Сенегал - Мадагаскар 1:0 Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0 Эквадор - Сенегал 1:2

Результаты матчей

Гвинея
Сенегал

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гвинея
Сенегал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Гвинея
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Камерун
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Гамбия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Гвинея
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Камерун
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гамбия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сенегал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Камерун
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Гамбия
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Мали Синайоко Лассин 2
Весь список

Топ нарушителей
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Сенегал Диалло Абду 2
Ангола Фортуна Нуриу 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гвинея - Сенегал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 42
    Гвинея 0% (0)
    X 16.7% (7)
    Сенегал 83.3% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гвинея
    Ничья
    Сенегал
    4.25
    3.05
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    2.18
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    Прогнозы на матч Гвинея - Сенегал

    Исход игры
    Гвинея
    0% (0)
    Ничья
    16.7% (7)
    Сенегал
    83.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Сенегал
    42.9% (18)
    0:1 Сенегал
    19% (8)
    0:2 Сенегал
    16.7% (7)
    1:1 Ничья
    14.3% (6)
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