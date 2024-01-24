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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
ЮАР
FIFA #66
0:0
Второй тайм: 77'
Тунис
FIFA #28
0'

Ход матча

46'
Мобби Нико
Мудау Кхулисо
 
59'
 
М'Сакни Юссеф
Слимане Анис
67'
Масеко Тапело
Морена Тапело
 
70'
 
Лтайеф Сайфалла
Рафья Хамза
70'
 
Слити Наим
Ачури Мохамед Элиас
70'
 
Джуини Хайтем
Жазири Сейфеддин
Прогнозы 119
ЮАР 23.5% (28)
X 41.2% (49)
Тунис 35.3% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уильямс
Ронвен
20
Мудау
Кхулисо
18
Кекана
Грант
14
Мвала
Мотоби
6
Модиба
Мафоса
13
Ситоле
Сфефело
4
Мокоена
Тебохо
11
Зване
Темба
23
Морена
Тапело
9
Макгопа
Эвиденс
10
Тау
Перси
22
Бен-Саид
Бешир
21
Кешрида
Ваджди
3
Тальби
Монтассар
4
Мерия
Яссин
2
Абди
Али
8
Рафья
Хамза
14
Лайдуни
Аисса
17
Схири
Эльес
10
Слимане
Анис
27
Ачури
Мохамед
Элиас
24
Жазири
Сейфеддин
ЮАР
Тунис

История личных встреч

ЮАР
Тунис

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КАН
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зване Темба 2 0.67
Масеко Тапело 1 0.33
Тау Перси 1 (1) 0.33
Морена Тапело 0 0
Мокоена Тебохо 0 0
Макгопа Эвиденс 0 0
Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафья Хамза 1 0.33
Абди Али 0 0

Карточки

ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ксулу Сиянда 1 0
Ситоле Сфефело 1 0
Мвала Мотоби 1 0
Тунис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жазири Сейфеддин 1 0
Лайдуни Аисса 1 0

Результаты матчей

ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тунис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тунис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
ЮАР
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тунис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ЮАР
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0
ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0 ЮАР - Коморские острова 0:0 Коморские острова - ЮАР 0:1
Тунис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тунис - Мали 1:1 Тунис - Намибия 0:1 Тунис - Кабо-Верде 2:0 Тунис - Мавритания 0:0
Малави - Тунис 0:1 Тунис - Сан-Томе и Принсипи 4:0 Япония - Тунис 2:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Египет - Тунис 1:3 Тунис - Ботсвана 3:0 Алжир - Тунис 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ливия - Тунис 0:1 Тунис - Ливия 3:0 Тунис - Франция 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Дания - Тунис 0:0 Иран - Тунис 0:2 Тунис - Бразилия 1:5 Коморские острова - Тунис 0:1

Результаты матчей

ЮАР
Тунис

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ЮАР
Тунис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мали
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
ЮАР
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Намибия
 0:0 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Тунис
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЮАР
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Мали
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Намибия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тунис
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Намибия
 0:0 2 1 0 1 1 - 4 3
2.
Мали
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Тунис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ЮАР
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Гана Айю Джордан 2 (1)
ЮАР Зване Темба 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Гана Джику Александер 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    77'
    Эх... А вот это можно было зачесть за момент, если бы не флажок арбитра. После удара в створ Бен-Саид отбил, дальше добивание, но боковой уже зафиксировал офсайд. 
  • Угловой
    76'
    Корнер ЮАР. Подача без особых хитростей, защита сняла "второй этаж". Подбор южноафриканский. 
  • 75'
    Вообще по опасностям у тех или иных ворот пока все скудно. За второй тайм и не припомнится чего-то окологолевого.
  • 74'
    Кешрида подключился к атаке. С правого фланга навес, нет острого момента. 
  • 73'
    Чуть больше 15 минут до завершения матча. В группе E пока везде нули. Места в таблице не меняются. Мали, ЮАР, Намибия, Тунис. 
  • Угловой
    72'
    Угловой Туниса. Подача Слити, на мяч вышел Уильямс и забрал мяч в свои перчатки. 
  • 71'
    Правый фланг Туниса. Подача оттуда, мяч вылетел в опорную зону, проникающий пас, Мобби подчищает. 
  • Замена
    69'
    Тройнаязамена у Туниса. Вместо Ачури, Рафья и Джазири вышли Слити, Лтайеф и Джуини.
  • 68'
    М'Сакни активно вошел в игру после замены. На левом фланге он пошел один в один, прострела не вышло. 
  • Замена
    67'
    Вместо Морены вышел Масеко у ЮАР.
  • Угловой
    66'
    Подача с угла поля на дальнюю, форвард ЮАР добрался до мяча, однако акцентированного удара не получилось.
  • 65'
    Тальби отработал на линии вратарской. Прекрасная оборона с его стороны, но угловому, все-таки, быть. 
  • 64'
    Морена выцарапал мяч в центре поля, высокая подача от самой бровки... Бен-Саид вышел на сферу. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Звани с М'Сакни закусились в центре поля. Арбитр заметил фол со стороны Туниса. 
  • 62'
    Жазири на фланге, навес в зону 11-метровой, М'Сакни до мяча не добрался в штрафной площади. 
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    • 61'
      Еще одна попытка прорвать оборону ЮАР правым краем, Кешрида действовал там, дриблинга ему не хватило. 
    • 60'
      Жазири на правом фланге, накрутил двоих, сохранил мяч, отдал на Кешриду, далее пришлось отыгрывать назад. 
    • Замена
      59'
      М'Сакни вместо Слимане выходит у Туниса. 
    • 58'
      Слимане на ход Абди, Али широким шагом обогнал защитника, подача подкачала. Удар от ворот. 
    • 57'
      И еще раз тунисцы хотели отправить Жазири на рандеву с голкипером ЮАР, уже чуть точнее получилось, однако все еще недостаточно. 
    • 56'
      Сильный, а главное хороший по задумке, пас на открывающегося Жазири. Закончилось все в перчатках у Уильямса. 
    • 55'
      ЮАР забрал мяч себе. На левом фланге разыгрывают, потеря, попытка контратаки от Туниса, дальше середины поля футболисты не ушли. 
    • 54'
      Голкипер ЮАР сильно вперед выбил, Морена попытался зацепиться за мяч, навязал борьбу защите, однако не пустили его. 
    • 53'
      Завозились тунисцы у левой бровки, а в итоге упустили сферу. Уильямс подтягивается из ворот, чтобы разыграть штрафной. 
    • 52'
      Встал Тунис на чужую половину поля. Диагональ налево на Абди, подача в штрафную, до удара не доходит. 
    • 51'
      Контратака ЮАР, мяч отскочил к левому углу штрафной, Морена сразу же пробил. Выше. 
    • 50'
      Тунис с мячом, футболисты Джалела Кадри действуют контролируют владение на старте второй половины. 
    • Замена
      49'
      Вместо Мудау вышел Мобби у ЮАРа в перерыве. 
    • 48'
      Сильный заброс Туниса на Жазири, форвард скинул мяч, выиграв верх. Дальше из ворот вышел Уильямс. 
    • 47'
      В параллельной встрече Намибия также идет "по нулям". А значит, на данный момент, на втором месте находится именно ЮАР, на первом - Мали.  
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Свисток
      Ничего не смогли создать команды в 2 добавленные минуты. Перерыв.  
    • Дополнительное время
      44'
      2 минуты добавил рефери.
    • 43'
      Попытка дальнего удара Табльби иначе этот и не назовёшь, но слабо. Даже очень. Мяч в руках у Уильямса.  
    • 42'
      Тау с мячом на левом фланге, сыграл на Макгопа, который перевод выполнил на дальнюю штангу. А там Зване подобрал мяч.
    • 41'
       Бен-Саид немного отдышался, не спеша выбил мяч от ворот. Жазири за игровой снаряд зацепиться не сумел. 
    • 40'
      Макгопа отдавал на Тау, тот пробил! Выше цели! ЮАР разыгрался и начал опасные атаки проводить. 
    • 38'
      В центре поля перехватил мяч Модиба, сразу же на левый край на Зване отыграл. Передача в центр на Ситоле, назад на Макгола. 
    • 37'
      Штрафной удар заработали номинальные хозяева на левом фланге. Мокоена подачу исполнил... Весьма достойно, даже опасно, из гущи игроков Макгола пробил! Затылком или чем-то рядом с ним, но мимо штанги!
    • 35'
      Довольные болельщики на трибунах. Подача  Слимане в район 11-метровой отметки, удар головой Лайдуни, но точно в руки Уильямсу. Ну ничего опасного. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Угловой удар заработали номинальные гости. Лежит на газоне Мудау, досталось ему. И врачи на поле. Пауза у нас. 
    • 32'
      Попытка Туниса через центр прорваться, Ситоле с мячом, двое против него. Потеря. 
    • 31'
      Из обороны выходит  Тальби, передача на Мерия, который назад на Бен-Саида покатил. 
    • 30'
      Четверть часа остаётся играть в первом тайме. Ждём паузу на водопой. А пока что снова через правый край Тунис разыгрывает мяч, Рафья подачу исполнил... А кому пробить? С завершением беда у номинальных гостей. А забивать им необходимо обязательно. 
    • 29'
      Кешрида с мячом, передача на Рафья, который сыграл на Лайдуни. 
    • 28'
       Абди и Мерия катают мяч в обороне, передача на правый край Кешрида, тот прошёл метров 20, сыграл на Рафья, который высокую подачу исполнил в надежде на то, что Жазири сможет побороться за мяч. Вышел из ворот Уильямс и спокойно забрал мяч.
    • 26'
      От ворот разыграл   Уильямс, быстрая атака ЮАР по правому краю, передача на Тау, тот набрал ход, передача на Макгопа, который вышел на ударную позицию, но с ударом затянул. 
    • 25'
      Прострел с правого фланга Кешрида, он весьма активен, завершал подачу Ачури, опередил он оппонента, но мимо ворот, да очень далек от ворот вышло. 
    • 23'
      В атаке Тунис, передача на Схири, тот на ближнего, коим оказался Рафья. Атака номинальных гостей продолжается. Неспешно, позиционно расставляются на чужой половине поля тунисцы. 
    • 22'
      Взял разбег  Слимане, подача на дальнюю штангу пошла, даже из ворот Уильямсу не пришлось выходить. Слишком высоко. Мяч за пределы поля ушёл.
    • 21'
      Нарушение правил зафиксировал арбитр. Модиба наступил на Жазири сзади. Штрафной удар в 30 метрах от ворот Туниса назначен. 
    • 20'
       Мудау не позволил мячу уйти за пределы поля и создать угловой или боковой для Туниса, выбил правый защитник ЮАР мяч подальше. В районе центральной зоны аут бросает Ситоле.
    • 19'
      Не самая спешная игра. Пока что без опасных моментов. 
    • Угловой
      17'
      Подача Тау... Неплохо, но  Кешрида первый на подборе, он выбил мяч за боковую. 
    • 16'
       Мокоена показал большой палец партнёру. Передача была хорошей, только немного не точной. Но неточность создал Тальби, от ноги которого мяч ушёл за лицевую. Первый угловой для ЮАР.
    • 15'
       Жазири с мячом на левом фланге, нет удара, но рикошетом мяч дошёл до Ачури, который не сумел поддержать атаку Туниса.
    • 14'
       Макгопа и Модиба закрутили у ворот соперника кружева, серия передач друг другу, завершилось всё подачей  Макгопа  в район 11-метровой отметки,  Тау пытался головой из неудобной позиции пробить. Не вышло. 
    • 12'
      Не получается удар Зване, мяч долетел до  Бен-Саида, который без особых проблем его забрал. 
    • 11'
       Жазири получил по ногам от Зване. До ворот метров 27. Прямой удар? Но всё-таки подача более рационально выглядит. 
    • Угловой
      10'
       Абди у мяча. Взял разбег, подача на ближнюю штангу,  Схири шёл головой на мяч, не дотянулся. 
    • 9'
      С мячом  Кешрида, набирает он ход по правому краю, уже почти до лицевой дошёл, подачу исполнил... Очень сильно, но за мяч зацепился Рафья. 
    • Фол, нарушение
      8'
      С мячом  Уильямс, который разыграл стандарт после того, как Жазири забрался в положение вне игры. С мячом Модиба, но получил о н по ногам от Рафья. 
    • 7'
       Слимане снова подачу исполнил, также в центр на линию вратарской, вышел из ворот Уильямс и спокойно забрал мяч. 
    • Угловой
      6'
       Мвала выбил мяч за лицевую в предыдущей атаке ЮАРа. Подача корнера пошла.  Слимане у мяча, подача на линию вратарской, от ноги Мерия ушёл мяч за лицевую. Но кого-то из защитников ЮАР задел. Ещё один угловой. 
    • 5'
      Пять минут отыграли команды. Пока что всё очень медленно у нас. Настолько зажарились команды? С мячом в обороне  Тальби, передача на Мерия, длинный заброс по краю на Ачури, который заработал угловой. 
    • 3'
      Даже Тунис имеет шансы сегодня на выход. Но для того нужно не только победить ЮАР, но и надеяться на неудачу Мали в параллельной встрече. 
    • 2'
      +34 градуса. Очень жарко, но большая часть стадиона в тени. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче третьего тура группы Е Кубка африканских наций между сборными ЮАР и Тунис. Работать на месте комментатора для вас буду я, Константин Лицин. 

      Сборная Туниса выиграла 3 из 4 матчей против ЮАР в XXI веке – 2:0, 0:2, 2:0, 3:1. 
      Только в 2 из 6 матчей между сборными ЮАР и Туниса проходила ставка «Тотал больше 2,5». В 4 последних матчах сборной ЮАР ставка «Обе забьют» не проходила.
      В 5 последних матчах сборной Туниса проходила ставка «Тотал меньше 2,5».
      Сборная Туниса проиграла только один из 6 последних матчей (3 победы, 2 ничьи).
       
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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    Прогнозы 119
    ЮАР 23.5% (28)
    X 41.2% (49)
    Тунис 35.3% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЮАР
    Ничья
    Тунис
    6.00
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    3.10
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    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЮАР 0:0 Тунис

    Исход игры
    ЮАР
    23.5% (28)
    Ничья
    41.2% (49)
    Тунис
    35.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (43)
    1:2 Тунис
    17.6% (21)
    0:1 Тунис
    15.1% (18)
    2:1 ЮАР
    13.4% (16)
    1:0 ЮАР
    7.6% (9)
    0:2 Тунис
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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