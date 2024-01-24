Тур: 3. Стадион: Амаду Гон Кулибали.
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
18
Кекана
Грант
14
Мвала
Мотоби
11
Зване
Темба
10
Тау
Перси
2
Абди
Али
17
Схири
Эльес
10
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кекана ГрантЗащитник
-
14 Мвала МотобиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зване ТембаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тау ПерсиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Госс РикардоВратарь
-
16 Мотва ВелиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уго Броос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Абди АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Схири ЭльесПолузащитник
-
10 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дамен АйменВратарь
- Вратарь
-
12 Маалул АлиЗащитник
- Защитник
-
20 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Слити НаимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кадри Джалел
История личных встреч
ЮАР
Тунис
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
ЮАР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зване Темба
|2
|0.67
|Масеко Тапело
|1
|0.33
|Тау Перси
|1 (1)
|0.33
|Морена Тапело
|0
|0
|Мокоена Тебохо
|0
|0
|Макгопа Эвиденс
|0
|0
Тунис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафья Хамза
|1
|0.33
|Абди Али
|0
|0
Карточки
ЮАР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ксулу Сиянда
|1
|0
|Ситоле Сфефело
|1
|0
|Мвала Мотоби
|1
|0
Тунис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жазири Сейфеддин
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
Результаты матчей
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тунис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тунис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
ЮАР
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тунис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ЮАР
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0
ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0 ЮАР - Коморские острова 0:0 Коморские острова - ЮАР 0:1
Тунис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тунис - Мали 1:1 Тунис - Намибия 0:1 Тунис - Кабо-Верде 2:0 Тунис - Мавритания 0:0
Малави - Тунис 0:1 Тунис - Сан-Томе и Принсипи 4:0 Япония - Тунис 2:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Египет - Тунис 1:3 Тунис - Ботсвана 3:0 Алжир - Тунис 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ливия - Тунис 0:1 Тунис - Ливия 3:0 Тунис - Франция 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Дания - Тунис 0:0 Иран - Тунис 0:2 Тунис - Бразилия 1:5 Коморские острова - Тунис 0:1
Результаты матчей
ЮАР
Тунис
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ЮАР
Тунис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Группа E
Группа E
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|3
|Гана
|Айю Джордан
|2 (1)
|ЮАР
|Зване Темба
|2
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
|Гана
|Джику Александер
|2
|Алжир
|Бенсебаини Рами
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЮАР 0:0 Тунис
Исход игры
ЮАР
23.5% (28)
Ничья
41.2% (49)
Тунис
35.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
71.93% (82)
Нет
28.07% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (43)
1:2 Тунис
17.6% (21)
0:1 Тунис
15.1% (18)
2:1 ЮАР
13.4% (16)
1:0 ЮАР
7.6% (9)
0:2 Тунис
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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