Угловой Туниса. Подача Слити, на мяч вышел Уильямс и забрал мяч в свои перчатки.

Чуть больше 15 минут до завершения матча. В группе E пока везде нули. Места в таблице не меняются. Мали, ЮАР, Намибия, Тунис.

Кешрида подключился к атаке. С правого фланга навес, нет острого момента.

Вообще по опасностям у тех или иных ворот пока все скудно. За второй тайм и не припомнится чего-то окологолевого.

Эх... А вот это можно было зачесть за момент, если бы не флажок арбитра. После удара в створ Бен-Саид отбил, дальше добивание, но боковой уже зафиксировал офсайд.

Жазири на фланге, навес в зону 11-метровой, М'Сакни до мяча не добрался в штрафной площади.

Звани с М'Сакни закусились в центре поля. Арбитр заметил фол со стороны Туниса.

Морена выцарапал мяч в центре поля, высокая подача от самой бровки... Бен-Саид вышел на сферу.

Тальби отработал на линии вратарской. Прекрасная оборона с его стороны, но угловому, все-таки, быть.

Подача с угла поля на дальнюю, форвард ЮАР добрался до мяча, однако акцентированного удара не получилось.

М'Сакни активно вошел в игру после замены. На левом фланге он пошел один в один, прострела не вышло.

Тройнаязамена у Туниса. Вместо Ачури, Рафья и Джазири вышли Слити, Лтайеф и Джуини.

Встал Тунис на чужую половину поля. Диагональ налево на Абди, подача в штрафную, до удара не доходит.

Завозились тунисцы у левой бровки, а в итоге упустили сферу. Уильямс подтягивается из ворот, чтобы разыграть штрафной.

Голкипер ЮАР сильно вперед выбил, Морена попытался зацепиться за мяч, навязал борьбу защите, однако не пустили его.

ЮАР забрал мяч себе. На левом фланге разыгрывают, потеря, попытка контратаки от Туниса, дальше середины поля футболисты не ушли.

Сильный, а главное хороший по задумке, пас на открывающегося Жазири. Закончилось все в перчатках у Уильямса.

И еще раз тунисцы хотели отправить Жазири на рандеву с голкипером ЮАР, уже чуть точнее получилось, однако все еще недостаточно.

Жазири на правом фланге, накрутил двоих, сохранил мяч, отдал на Кешриду, далее пришлось отыгрывать назад.

Еще одна попытка прорвать оборону ЮАР правым краем, Кешрида действовал там, дриблинга ему не хватило.

В параллельной встрече Намибия также идет "по нулям". А значит, на данный момент, на втором месте находится именно ЮАР, на первом - Мали.

Сильный заброс Туниса на Жазири, форвард скинул мяч, выиграв верх. Дальше из ворот вышел Уильямс.

Тунис с мячом, футболисты Джалела Кадри действуют контролируют владение на старте второй половины.

Первый тайм

— Ничего не смогли создать команды в 2 добавленные минуты. Перерыв.

44' 2 минуты добавил рефери.

43' Попытка дальнего удара Табльби иначе этот и не назовёшь, но слабо. Даже очень. Мяч в руках у Уильямса.

42' Тау с мячом на левом фланге, сыграл на Макгопа, который перевод выполнил на дальнюю штангу. А там Зване подобрал мяч.

41' Бен-Саид немного отдышался, не спеша выбил мяч от ворот. Жазири за игровой снаряд зацепиться не сумел.

40' Макгопа отдавал на Тау, тот пробил! Выше цели! ЮАР разыгрался и начал опасные атаки проводить.

38' В центре поля перехватил мяч Модиба, сразу же на левый край на Зване отыграл. Передача в центр на Ситоле, назад на Макгола.

37' Штрафной удар заработали номинальные хозяева на левом фланге. Мокоена подачу исполнил... Весьма достойно, даже опасно, из гущи игроков Макгола пробил! Затылком или чем-то рядом с ним, но мимо штанги!

35' Довольные болельщики на трибунах. Подача Слимане в район 11-метровой отметки, удар головой Лайдуни, но точно в руки Уильямсу. Ну ничего опасного.

34' Угловой удар заработали номинальные гости. Лежит на газоне Мудау, досталось ему. И врачи на поле. Пауза у нас.

32' Попытка Туниса через центр прорваться, Ситоле с мячом, двое против него. Потеря.

31' Из обороны выходит Тальби, передача на Мерия, который назад на Бен-Саида покатил.

30' Четверть часа остаётся играть в первом тайме. Ждём паузу на водопой. А пока что снова через правый край Тунис разыгрывает мяч, Рафья подачу исполнил... А кому пробить? С завершением беда у номинальных гостей. А забивать им необходимо обязательно.

29' Кешрида с мячом, передача на Рафья, который сыграл на Лайдуни.

28' Абди и Мерия катают мяч в обороне, передача на правый край Кешрида, тот прошёл метров 20, сыграл на Рафья, который высокую подачу исполнил в надежде на то, что Жазири сможет побороться за мяч. Вышел из ворот Уильямс и спокойно забрал мяч.

26' От ворот разыграл Уильямс, быстрая атака ЮАР по правому краю, передача на Тау, тот набрал ход, передача на Макгопа, который вышел на ударную позицию, но с ударом затянул.

25' Прострел с правого фланга Кешрида, он весьма активен, завершал подачу Ачури, опередил он оппонента, но мимо ворот, да очень далек от ворот вышло.

23' В атаке Тунис, передача на Схири, тот на ближнего, коим оказался Рафья. Атака номинальных гостей продолжается. Неспешно, позиционно расставляются на чужой половине поля тунисцы.

22' Взял разбег Слимане, подача на дальнюю штангу пошла, даже из ворот Уильямсу не пришлось выходить. Слишком высоко. Мяч за пределы поля ушёл.

21' Нарушение правил зафиксировал арбитр. Модиба наступил на Жазири сзади. Штрафной удар в 30 метрах от ворот Туниса назначен.

20' Мудау не позволил мячу уйти за пределы поля и создать угловой или боковой для Туниса, выбил правый защитник ЮАР мяч подальше. В районе центральной зоны аут бросает Ситоле.

19' Не самая спешная игра. Пока что без опасных моментов.

17' Подача Тау... Неплохо, но Кешрида первый на подборе, он выбил мяч за боковую.

16' Мокоена показал большой палец партнёру. Передача была хорошей, только немного не точной. Но неточность создал Тальби, от ноги которого мяч ушёл за лицевую. Первый угловой для ЮАР.

15' Жазири с мячом на левом фланге, нет удара, но рикошетом мяч дошёл до Ачури, который не сумел поддержать атаку Туниса.

14' Макгопа и Модиба закрутили у ворот соперника кружева, серия передач друг другу, завершилось всё подачей Макгопа в район 11-метровой отметки, Тау пытался головой из неудобной позиции пробить. Не вышло.

12' Не получается удар Зване, мяч долетел до Бен-Саида, который без особых проблем его забрал.

11' Жазири получил по ногам от Зване. До ворот метров 27. Прямой удар? Но всё-таки подача более рационально выглядит.

10' Абди у мяча. Взял разбег, подача на ближнюю штангу, Схири шёл головой на мяч, не дотянулся.

9' С мячом Кешрида, набирает он ход по правому краю, уже почти до лицевой дошёл, подачу исполнил... Очень сильно, но за мяч зацепился Рафья.

8' С мячом Уильямс, который разыграл стандарт после того, как Жазири забрался в положение вне игры. С мячом Модиба, но получил о н по ногам от Рафья.

7' Слимане снова подачу исполнил, также в центр на линию вратарской, вышел из ворот Уильямс и спокойно забрал мяч.

6' Мвала выбил мяч за лицевую в предыдущей атаке ЮАРа. Подача корнера пошла. Слимане у мяча, подача на линию вратарской, от ноги Мерия ушёл мяч за лицевую. Но кого-то из защитников ЮАР задел. Ещё один угловой.

5' Пять минут отыграли команды. Пока что всё очень медленно у нас. Настолько зажарились команды? С мячом в обороне Тальби, передача на Мерия, длинный заброс по краю на Ачури, который заработал угловой.

3' Даже Тунис имеет шансы сегодня на выход. Но для того нужно не только победить ЮАР, но и надеяться на неудачу Мали в параллельной встрече.

2' +34 градуса. Очень жарко, но большая часть стадиона в тени.