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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
ЮАР
FIFA #66
 
Позже
Тунис
FIFA #28
Прогнозы 48
ЮАР 31.3% (15)
X 35.4% (17)
Тунис 33.3% (16)
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Лучшие коэффициенты
ЮАР
Ничья
Тунис
4.05
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3.05
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3.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

ЮАР
Тунис

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КАН
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зване Темба 2 1
Масеко Тапело 1 0.5
Тау Перси 1 (1) 0.5
Морена Тапело 0 0
Мокоена Тебохо 0 0
Макгопа Эвиденс 0 0
Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафья Хамза 1 0.5
Абди Али 0 0

Карточки

ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ксулу Сиянда 1 0
Ситоле Сфефело 1 0
Мвала Мотоби 1 0
Тунис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жазири Сейфеддин 1 0
Лайдуни Аисса 1 0

Результаты матчей

ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тунис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тунис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
ЮАР
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тунис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ЮАР
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0
ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0 ЮАР - Коморские острова 0:0 Коморские острова - ЮАР 0:1
Тунис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тунис - Мали 1:1 Тунис - Намибия 0:1 Тунис - Кабо-Верде 2:0 Тунис - Мавритания 0:0
Малави - Тунис 0:1 Тунис - Сан-Томе и Принсипи 4:0 Япония - Тунис 2:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Египет - Тунис 1:3 Тунис - Ботсвана 3:0 Алжир - Тунис 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ливия - Тунис 0:1 Тунис - Ливия 3:0 Тунис - Франция 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Дания - Тунис 0:0 Иран - Тунис 0:2 Тунис - Бразилия 1:5 Коморские острова - Тунис 0:1

Результаты матчей

ЮАР
Тунис

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ЮАР
Тунис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мали
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
ЮАР
 2 1 0 1 4 - 2 3
3.
Намибия
 2 1 0 1 1 - 4 3
4.
Тунис
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЮАР
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мали
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тунис
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Намибия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Намибия
 2 1 0 1 1 - 4 3
2.
Мали
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Тунис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЮАР
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Алжир Бунеджах Багдад 3
ЮАР Зване Темба 2
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Сенегал Диалло Абду 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЮАР - Тунис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 48
    ЮАР 31.3% (15)
    X 35.4% (17)
    Тунис 33.3% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЮАР
    Ничья
    Тунис
    4.05
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    3.05
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    Прогнозы на матч ЮАР - Тунис

    Исход игры
    ЮАР
    31.3% (15)
    Ничья
    35.4% (17)
    Тунис
    33.3% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.3% (18)
    Меньше
    61.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (17)
    1:2 Тунис
    18.8% (9)
    2:1 ЮАР
    16.7% (8)
    0:1 Тунис
    12.5% (6)
    1:0 ЮАР
    10.4% (5)
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    ЮАР
    Тунис
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