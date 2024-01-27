  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Ангола
FIFA #117
0:0
Первый тайм: 6'
Намибия
FIFA #115
0'
Прогнозы 118
Ангола 80.5% (95)
X 15.3% (18)
Намибия 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ангола
Ничья
Намибия
2.41
3.60
Реклама, betboom.ru
4.05
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Неблу
21
Афоншу
Эдди
6
Гаспар
Киалонга
3
Буату-Мананга
Жонатан
13
То
20
Эстрела
23
Кафумана
Шоу
16
Фреди
Гомеш
7
Жилберту
Амарал
19
Мабулулу
10
Желсон
Дала
1
Казапуа
Ллойд
20
Камберипа
Иван
12
Амутеня
Кеннеди
21
Хауконго
Лубени
4
Ханамуб
Риаан
9
Музеу
Бетюэль
6
Катуа
Нгеро
Каанджука
18
Петрус
Апроциус
7
Кавенджи
Деон
Хотто
10
Тьуэза
Принс
Менелик
13
Шалулиле
Питер
Ангола
Намибия

Бомбардиры внутри турнира

Ангола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Желсон Дала 2 0.67
Мабулулу 2 (1) 0.67
Зини 1 0.33
Жилберту Амарал 1 0.33
Фреди Гомеш 0 0
Намибия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавенджи Деон Хотто 1 0.33
Музеу Бетюэль 0 0

Карточки

Ангола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фортуна Нуриу 2 0
Неблу 1 0
Милсон 1 0
Мабулулу 1 0
Намибия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавенджи Деон Хотто 1 0

Результаты матчей

Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Намибия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ангола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Намибия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Ангола
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Намибия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ангола
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Мавритания - Ангола 2:3 Алжир - Ангола 1:1 Бахрейн - Ангола 0:3
ДР Конго - Ангола 0:0 Маврикий - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Ангола - ДР Конго 0:0 Мозамбик - Ангола 1:1 Иран - Ангола 4:0 Ангола - Мадагаскар 0:0 ЦАР - Ангола 1:2 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Ангола - Мавритания 0:0 Мали - Ангола 3:3 ЮАР - Ангола 1:1 Ангола - Ботсвана 1:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0
Намибия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Намибия - Мали 0:0 ЮАР - Намибия 4:0 Тунис - Намибия 0:1 Гана - Намибия 0:0
Сан-Томе и Принсипи - Намибия 0:2 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 Бурунди - Намибия 3:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Намибия - Бурунди 1:1 Намибия - Того 0:1 Конго - Намибия 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Того - Намибия 0:1 Намибия - Конго 1:1 Намибия - Гвинея 2:1 Чад - Намибия 0:3 Намибия - Замбия 0:0

Результаты матчей

Ангола
Намибия

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ангола
Намибия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1/8 финала
Ангола
Намибия
Нигерия
Камерун
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
ДР Конго
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
Марокко
ЮАР
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Гана Айю Джордан 2 (1)
ЮАР Зване Темба 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Гана Джику Александер 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    6'
    Эстрела в центральном круге слишком яростно вступил в отбор. Всё завершилось нарушением правил.
  • 5'
    Ханамуб по левому флангу рванул вперёд, но слишком сильно прокинул мяч себе на ход и упустил сферу за пределы поля.
  • 4'
    Гаспар покружил у центрального круга, но адресатов для передач впереди не усмотрел.
  • 3'
    Прострел Желсона слева к воротам перехватил Хауконго. Сборная Анголы активнее начала встречу и старается доставить мяч к воротам соперников.
  • 2'
    Сборная Анголы играет в красных футболках и чёрных трусах, сборная Намибии - в синих футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад де ла Пе"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала кубка африканский наций, в котором сыграют сборные Анголы и Намибии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Ангола.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.36. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.36 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 118
Ангола 80.5% (95)
X 15.3% (18)
Намибия 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ангола
Ничья
Намибия
2.41
3.60
Реклама, betboom.ru
4.05
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ангола 0:0 Намибия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ангола 0:0 Намибия

Исход игры
Ангола
80.5% (95)
Ничья
15.3% (18)
Намибия
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (27)
Меньше
75.89% (85)
Обе команды забьют
Да
32.14% (36)
Нет
67.86% (76)
Популярный счёт
1:0 Ангола
51.7% (61)
2:1 Ангола
19.5% (23)
1:1 Ничья
7.6% (9)
0:0 Ничья
5.9% (7)
2:0 Ангола
5.1% (6)
1:2 Намибия
2.5% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ангола
Намибия
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный