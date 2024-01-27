Первый тайм

6' Эстрела в центральном круге слишком яростно вступил в отбор. Всё завершилось нарушением правил.

5' Ханамуб по левому флангу рванул вперёд, но слишком сильно прокинул мяч себе на ход и упустил сферу за пределы поля.

4' Гаспар покружил у центрального круга, но адресатов для передач впереди не усмотрел.

3' Прострел Желсона слева к воротам перехватил Хауконго. Сборная Анголы активнее начала встречу и старается доставить мяч к воротам соперников.

2' Сборная Анголы играет в красных футболках и чёрных трусах, сборная Намибии - в синих футболках и белых трусах.