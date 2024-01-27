Стадион: Стад де ла Пе.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Неблу
21
Афоншу
Эдди
13
То
20
Эстрела
23
Кафумана
Шоу
16
Фреди
Гомеш
19
Мабулулу
10
Желсон
Дала
- Основной состав
-
22 НеблуВратарь
-
21 Афоншу ЭддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ТоЗащитник
-
20 ЭстрелаПолузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Нападающий
-
19 МабулулуНападающий
-
10 Желсон ДалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 КадуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 МилсонПолузащитник
-
17 Паш БруноПолузащитник
-
9 ЗиниПолузащитник
-
15 Лувумбу ЗитоНападающий
-
18 Бела ЖеремиНападающий
-
Главный тренер: Гонсалвеш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Маова ЭдвардВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ньямб РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенджамин Коллин
Бомбардиры внутри турнира
Ангола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Желсон Дала
|2
|0.67
|Мабулулу
|2 (1)
|0.67
|Зини
|1
|0.33
|Жилберту Амарал
|1
|0.33
|Фреди Гомеш
|0
|0
Намибия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавенджи Деон Хотто
|1
|0.33
|Музеу Бетюэль
|0
|0
Карточки
Ангола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Неблу
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Мабулулу
|1
|0
Намибия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавенджи Деон Хотто
|1
|0
Результаты матчей
Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Намибия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ангола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Намибия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Ангола
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Намибия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ангола
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Мавритания - Ангола 2:3 Алжир - Ангола 1:1 Бахрейн - Ангола 0:3
ДР Конго - Ангола 0:0 Маврикий - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Ангола - ДР Конго 0:0 Мозамбик - Ангола 1:1 Иран - Ангола 4:0 Ангола - Мадагаскар 0:0 ЦАР - Ангола 1:2 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Ангола - Мавритания 0:0 Мали - Ангола 3:3 ЮАР - Ангола 1:1 Ангола - Ботсвана 1:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0
Намибия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Намибия - Мали 0:0 ЮАР - Намибия 4:0 Тунис - Намибия 0:1 Гана - Намибия 0:0
Сан-Томе и Принсипи - Намибия 0:2 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 Бурунди - Намибия 3:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Намибия - Бурунди 1:1 Намибия - Того 0:1 Конго - Намибия 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Того - Намибия 0:1 Намибия - Конго 1:1 Намибия - Гвинея 2:1 Чад - Намибия 0:3 Намибия - Замбия 0:0
Результаты матчей
Ангола
Намибия
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ангола
Намибия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|3
|Гана
|Айю Джордан
|2 (1)
|ЮАР
|Зване Темба
|2
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
|Гана
|Джику Александер
|2
|Алжир
|Бенсебаини Рами
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ангола 0:0 Намибия
Исход игры
Ангола
80.5% (95)
Ничья
15.3% (18)
Намибия
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (27)
Меньше
75.89% (85)
Обе команды забьют
Да
32.14% (36)
Нет
67.86% (76)
Популярный счёт
1:0 Ангола
51.7% (61)
2:1 Ангола
19.5% (23)
1:1 Ничья
7.6% (9)
0:0 Ничья
5.9% (7)
2:0 Ангола
5.1% (6)
1:2 Намибия
2.5% (3)
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