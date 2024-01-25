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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Ангола
FIFA #117
 
Позже
Намибия
FIFA #115
Прогнозы 24
Ангола 83.3% (20)
X 16.7% (4)
Намибия 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Ангола
Ничья
Намибия
2.21
3.10
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4.00
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ангола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Желсон Дала 2 0.67
Мабулулу 2 (1) 0.67
Зини 1 0.33
Жилберту Амарал 1 0.33
Фреди Гомеш 0 0
Намибия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавенджи Деон Хотто 1 0.33
Музеу Бетюэль 0 0

Карточки

Ангола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фортуна Нуриу 2 0
Неблу 1 0
Милсон 1 0
Мабулулу 1 0
Намибия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавенджи Деон Хотто 1 0

Результаты матчей

Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Намибия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ангола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Намибия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Ангола
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Намибия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ангола
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Мавритания - Ангола 2:3 Алжир - Ангола 1:1 Бахрейн - Ангола 0:3
ДР Конго - Ангола 0:0 Маврикий - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Ангола - ДР Конго 0:0 Мозамбик - Ангола 1:1 Иран - Ангола 4:0 Ангола - Мадагаскар 0:0 ЦАР - Ангола 1:2 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Ангола - Мавритания 0:0 Мали - Ангола 3:3 ЮАР - Ангола 1:1 Ангола - Ботсвана 1:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0
Намибия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Намибия - Мали 0:0 ЮАР - Намибия 4:0 Тунис - Намибия 0:1 Гана - Намибия 0:0
Сан-Томе и Принсипи - Намибия 0:2 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 Бурунди - Намибия 3:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Намибия - Бурунди 1:1 Намибия - Того 0:1 Конго - Намибия 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Того - Намибия 0:1 Намибия - Конго 1:1 Намибия - Гвинея 2:1 Чад - Намибия 0:3 Намибия - Замбия 0:0

Результаты матчей

Ангола
Намибия

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ангола
Намибия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1/8 финала
Ангола
Намибия
Нигерия
Камерун
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
ДР Конго
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
Марокко
ЮАР
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Гана Айю Джордан 2 (1)
ЮАР Зване Темба 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Гана Джику Александер 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ангола - Намибия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2024, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 24
    Ангола 83.3% (20)
    X 16.7% (4)
    Намибия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ангола
    Ничья
    Намибия
    2.21
    3.10
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    4.00
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    Прогнозы на матч Ангола - Намибия

    Исход игры
    Ангола
    88.9% (24)
    Ничья
    11.1% (3)
    Намибия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36% (9)
    Меньше
    64% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    44% (11)
    Нет
    56% (14)
    Популярный счёт
    1:0 Ангола
    48.1% (13)
    2:1 Ангола
    29.6% (8)
    1:1 Ничья
    7.4% (2)
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