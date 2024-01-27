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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Нигерия
FIFA #42
1:0
Перерыв
Камерун
FIFA #46
0'
1:0
36' Гол
Лукман Адемола

Ход матча

36'
Лукман Адемола
(Осимхен Виктор)
1:0
Прогнозы 128
Нигерия 72.7% (93)
X 18% (23)
Камерун 9.4% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Нигерия
Ничья
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23
Нвабили
Стэнли
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Трост-Эконг
Виллиам
21
Угелумба
Кэлвин
2
Эйна
Ола
3
Занузи
Зайду
8
Ониика
Фрэнк
17
Айуоби
Алекс
15
Саймон
Мозес
18
Лукман
Адемола
9
Осимхен
Виктор
1
Ондоа
Джозеф
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Ву
Кристофер
15
Гонсалес
Омар
II
3
Нгамалё
Николя
5
Толо
Нуху
22
Нтчам
Оливье
8
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
12
Токо-Экамби
Карл
11
Н'Куду
Жорж-Кевин
9
Магри
Франк
Нигерия
Камерун

История личных встреч

Нигерия
Камерун

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
0:1
КАН
3:2
ОМА
1:1
ОМА
4:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 1 0.25
Лукман Адемола 1 0.25
Трост-Эконг Виллиам 1 (1) 0.25
Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.25
Токо-Экамби Карл 1 0.25
Ву Кристофер 1 0.25
Магри Франк 1 0.25
Н'Куду Жорж-Кевин 0 0
Нтчам Оливье 0 0

Карточки

Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджайи Олувасемилого 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Занузи Зайду 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Нвабили Стэнли 1 0
Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Кеман Оливье 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Магри Франк 1 0

Результаты матчей

Нигерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
1
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Камерун
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Камерун
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Нигерия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2
Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0
Камерун
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гамбия - Камерун 2:3 Сенегал - Камерун 3:1 Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1
Ливия - Камерун 1:1 Камерун - Маврикий 3:0 Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0

Результаты матчей

Нигерия
Камерун

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Нигерия
Камерун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
3 Ангола
0 Намибия
Нигерия
Камерун
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
ДР Конго
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
Марокко
ЮАР
1/4 финала
Ангола
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Ангола Мабулулу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Острую подачу с правого фланга исполняет один из камерунцев, однако верховая борьба остается за оборонцами - капитан Трост-Эконг снимает верх.
  • 45'
    Эйна не в первый раз далеко бросает мяч из-за боковой линии, но удается сборной Камеруна не допустить момента у своих ворот.
  • 45'
    Ничего опасного в компенсированные минуты не возникает, сборная Нигерии явно не прочь отправиться в раздевалки при таком счёте.
  • Дополнительное время
    45'
    6 минут добавляет к основному времени тайма главный арбитр встречи.
  • 44'
    Не лучшая подача получилась у Н'Куду, мяч полетел слишком высоко и в итоге покинул поле.
  • Фол, нарушение
    43'
    Занузи жестковато встречает соперника на фланге, готовят камерунцы подачу со штрафного.
  • 41'
    Вертикальный заброс к чужим воротам исполняют нигерийцы, однако Ондоа читает игру и играет головой за пределами штрафной площади.
  • 39'
    Еще одна атака нигерийцев завершается подачей Саймона с левого фланга - Осимхен не успевает к мячу на дальней штанге.
  • 38'
    Магри получает мяч на левом краю штрафной и пытается пробить с левой, однко под мяч бросается Трост-Эконг.
  • 37'
    Да, без индивидуальных ошибок в Африке обходится редко, сами себе камерунцы привезли гол, теперь надо прибавлять в атаке.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АДЕМОЛА ЛУКМАН!
    Осимхен накрывает защитника у чужой штрафной и катит на Лукмана, тот без помех пробивает низом, а мяч, зацепив Ондоа, всё-таки заползает в сетку!
  • Офсайд
    34'
    Есть работа у лайнсмена на правой половине поля, Саймон забирается в положение "вне игры".
  • 33'
    Возобновляется наш матч, посмотрим, какие изменения произошли по итогам импровизированного тайм-аута.
  • 31'
    Перерыв на водопой объявляет главный арбитр встречи, есть возможность у команд перевести дух.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Атака сборной Нигерии завершается прострелом Саймона в штрафную - камерунцы разряжают обстановку.
    • 29'
      Продолжается у нас довольно вязкая игра без моментов, всё-таки ответственность за результат вносит свои коррективы.
    • Травма, повреждение
      27'
      Потребовался выход медицинской бригады на газон, но вроде всё с игроком камерунской сборной должно быть в порядке.
    • Фол, нарушение
      26'
      Толо получает повреждение в единоборстве с Аджайи, получил по лицу игрок сборной Камеруна.
    • 25'
      В 2019 году команды также встречались в 1/8 финала КАН, тогда сборная Нигерии уступала после первого тайма 1:2, но в итоге победила 3:2.
    • Фол, нарушение
      23'
      Лидер нигерийцев Осимхен пока больше занят черновой работой, сейчас форвард "Наполи" фолит на чужой половине поля.
    • 21'
      Последний раз команды встречались в июне 2021 года в товарищеском матче, тогда забитых мячей не случилось.
    • Офсайд
      19'
      Еще одна атака камерунцев завершается отмашкой лайнсмена - Магри оказался в положении "вне игры".
    • 17'
      Магри после передачи с правого фланга исхитрился пробить слёта, однако мяч прошел в отдалении от створа.
    • 15'
      Пока равенство у нас по владению мячом, нигерийцы в голевой атаке отметились ударами по воротам, а вот Камерун пока до ворот соперника не добирается.
    • 14'
      Всё сначала надо начинать командам, мяч в эти минуты застревает в центре поля.
    • Судья
      12'
      Да, после просмотра видео главный арбитр отменяет взятие ворот, определяя офсайд у Аджайи! 0:0!
    • Видеоповтор
      11'
      Впрочем, у ВАР есть сомнения, не было ли у Аджайи офсайда в момент дальнего удара партнера.
    • Офсайд
      9'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ОЛУВАСЕМИЛОГО АДЖАЙИ!
      Камерунцы справились с угловым от Лукмана, в продолжение атаки последовал дальний удар, мяч от защитника отскочил к Аджайи, который с левой пробил точно в ближний угол!
    • 7'
      Как всегда на трибунах царит праздничная атмосфера, но на поле пока всё довольно вязко и плотно.
    • 6'
      Нвабили опережает за пределами штрафной игрока сборной Камеруна, но отдает не самый точный пас. Благо, полевые игроки подчистили.
    • 5'
      После длинного аута в исполнении Эйны Осимхен добрался до верхового мяча, но особых проблем Ондоа не доставил.
    • 4'
      Соперник победителя нашего матча по четвертьфиналу уже определился - чуть раньше сборная Анголы обыграла Намибию и стала первым участником 1/4 финала.
    • 3'
      Сборная Камеруна, в свою очередь, с трудом выбралась на второе место в группе С - ничья с Гвинеей (1:1), поражение от Сенегала (1:3) и победа над Гамбией (3:2).
    • 2'
      Напомним, что сборная Нигерии стала второй в группе А, набрав 7 очков - ничья с Экваториальной Гвинеей (1:1) и победы над Кот'д-Ивуаром и Гвинеей-Бисау с минимальным счётом.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций встречаются сборные Нигерии и Камеруна. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 128
    Нигерия 72.7% (93)
    X 18% (23)
    Камерун 9.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нигерия
    Ничья
    Камерун
    3.05
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нигерия 1:0 Камерун

    Исход игры
    Нигерия
    72.7% (93)
    Ничья
    18% (23)
    Камерун
    9.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (58)
    Меньше
    49.12% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (78)
    Нет
    31.58% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Нигерия
    34.4% (44)
    1:0 Нигерия
    26.6% (34)
    1:1 Ничья
    15.6% (20)
    1:2 Камерун
    6.3% (8)
    3:1 Нигерия
    1.6% (2)
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