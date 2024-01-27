Стадион: Феликс Уфуэ-Буаньи.
Ход матча
36'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
2
Эйна
Ола
17
Айуоби
Алекс
15
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
15 Саймон МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Пезейру Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Эпасси ДэвисВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эллиотт БенПолузащитник
-
26 Тшато ЭнзоПолузащитник
-
17 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сонг Ригобер
История личных встреч
Нигерия
Камерун
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.5
Среднее время на гол
38
180
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Нигерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|1
|0.25
|Лукман Адемола
|1
|0.25
|Трост-Эконг Виллиам
|1 (1)
|0.25
Камерун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.25
|Токо-Экамби Карл
|1
|0.25
|Ву Кристофер
|1
|0.25
|Магри Франк
|1
|0.25
|Н'Куду Жорж-Кевин
|0
|0
|Нтчам Оливье
|0
|0
Карточки
Нигерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
|Нвабили Стэнли
|1
|0
Камерун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Магри Франк
|1
|0
Результаты матчей
Нигерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
1
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Камерун
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Камерун
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Нигерия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2
Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0
Камерун
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гамбия - Камерун 2:3 Сенегал - Камерун 3:1 Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1
Ливия - Камерун 1:1 Камерун - Маврикий 3:0 Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0
Результаты матчей
Нигерия
Камерун
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Нигерия
Камерун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— Ангола
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|3
|Ангола
|Мабулулу
|3
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Намибия
|Хауконго Лубени
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нигерия 1:0 Камерун
Исход игры
Нигерия
72.7% (93)
Ничья
18% (23)
Камерун
9.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
2:1 Нигерия
34.4% (44)
1:0 Нигерия
26.6% (34)
1:1 Ничья
15.6% (20)
1:2 Камерун
6.3% (8)
3:1 Нигерия
1.6% (2)
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