Занузи жестковато встречает соперника на фланге, готовят камерунцы подачу со штрафного.

Не лучшая подача получилась у Н'Куду, мяч полетел слишком высоко и в итоге покинул поле.

6 минут добавляет к основному времени тайма главный арбитр встречи.

Ничего опасного в компенсированные минуты не возникает, сборная Нигерии явно не прочь отправиться в раздевалки при таком счёте.

Эйна не в первый раз далеко бросает мяч из-за боковой линии, но удается сборной Камеруна не допустить момента у своих ворот.

Острую подачу с правого фланга исполняет один из камерунцев, однако верховая борьба остается за оборонцами - капитан Трост-Эконг снимает верх.

Перерыв на водопой объявляет главный арбитр встречи, есть возможность у команд перевести дух.

Возобновляется наш матч, посмотрим, какие изменения произошли по итогам импровизированного тайм-аута.

Есть работа у лайнсмена на правой половине поля, Саймон забирается в положение "вне игры".

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АДЕМОЛА ЛУКМАН! Осимхен накрывает защитника у чужой штрафной и катит на Лукмана, тот без помех пробивает низом, а мяч, зацепив Ондоа, всё-таки заползает в сетку!

Да, без индивидуальных ошибок в Африке обходится редко, сами себе камерунцы привезли гол, теперь надо прибавлять в атаке.

Магри получает мяч на левом краю штрафной и пытается пробить с левой, однко под мяч бросается Трост-Эконг.

Еще одна атака нигерийцев завершается подачей Саймона с левого фланга - Осимхен не успевает к мячу на дальней штанге.

Вертикальный заброс к чужим воротам исполняют нигерийцы, однако Ондоа читает игру и играет головой за пределами штрафной площади.

30' Атака сборной Нигерии завершается прострелом Саймона в штрафную - камерунцы разряжают обстановку.

29' Продолжается у нас довольно вязкая игра без моментов, всё-таки ответственность за результат вносит свои коррективы.

27' Потребовался выход медицинской бригады на газон, но вроде всё с игроком камерунской сборной должно быть в порядке.

26' Толо получает повреждение в единоборстве с Аджайи, получил по лицу игрок сборной Камеруна.

25' В 2019 году команды также встречались в 1/8 финала КАН, тогда сборная Нигерии уступала после первого тайма 1:2, но в итоге победила 3:2.

23' Лидер нигерийцев Осимхен пока больше занят черновой работой, сейчас форвард "Наполи" фолит на чужой половине поля.

21' Последний раз команды встречались в июне 2021 года в товарищеском матче, тогда забитых мячей не случилось.

19' Еще одна атака камерунцев завершается отмашкой лайнсмена - Магри оказался в положении "вне игры".

17' Магри после передачи с правого фланга исхитрился пробить слёта, однако мяч прошел в отдалении от створа.