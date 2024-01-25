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Стадион: .
Нигерия
FIFA #42
 
Позже
Камерун
FIFA #46
Прогнозы 32
Нигерия 78.1% (25)
X 15.6% (5)
Камерун 6.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нигерия
Ничья
Камерун
2.95
3.80
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4.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Нигерия
Камерун

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
0:1
КАН
3:2
ОМА
1:1
ОМА
4:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 1 0.33
Трост-Эконг Виллиам 1 (1) 0.33
Лукман Адемола 0 0
Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.33
Токо-Экамби Карл 1 0.33
Ву Кристофер 1 0.33
Магри Франк 1 0.33
Н'Куду Жорж-Кевин 0 0
Нтчам Оливье 0 0

Карточки

Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджайи Олувасемилого 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Занузи Зайду 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Нвабили Стэнли 1 0
Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Кеман Оливье 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Магри Франк 1 0

Результаты матчей

Нигерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
1
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Камерун
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Камерун
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Нигерия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2
Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0
Камерун
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гамбия - Камерун 2:3 Сенегал - Камерун 3:1 Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1
Ливия - Камерун 1:1 Камерун - Маврикий 3:0 Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0

Результаты матчей

Нигерия
Камерун

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Нигерия
Камерун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Ангола
Намибия
Нигерия
Камерун
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
ДР Конго
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
Марокко
ЮАР
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Гана Айю Джордан 2 (1)
ЮАР Зване Темба 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Гана Джику Александер 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - Камерун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 32
    Нигерия 78.1% (25)
    X 15.6% (5)
    Камерун 6.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нигерия
    Ничья
    Камерун
    2.95
    3.80
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    4.20
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    Прогнозы на матч Нигерия - Камерун

    Исход игры
    Нигерия
    78.8% (26)
    Ничья
    15.2% (5)
    Камерун
    6.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (16)
    Меньше
    48.39% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    64.52% (20)
    Нет
    35.48% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Нигерия
    42.4% (14)
    1:0 Нигерия
    33.3% (11)
    1:1 Ничья
    12.1% (4)
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