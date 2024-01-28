Тур: 20. Стадион: АФГ Арена.
1:2
Второй тайм: 75'
0'
5' Красная карточкаГёртлер Лукас
0:1
45' ГолСаббатини Хонатан
47' Желтая карточкаЭль-Вафи Айман
51' Желтая карточкаШуберт Фабиан
1:1
68' ГолСтеванович Михайло
71' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
1:2
74' ГолЦелар Жан
Ход матча
45'
47'
51'
68'
74'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
16
Гргич
Анто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Санкт-Галлен
Лугано
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 18 побед
40 матчей
32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
32.5%
27.5%
40%
13 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
30%
25%
45%
12 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.37
1.33
Среднее время на гол
65
67
Всего голов
41
24
Голов в среднем за матч
1.95
1.26
Среднее время на гол
46
71
Всего голов
67
52
Голов в среднем за матч
1.68
1.3
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
53
69
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|8
|0.4
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.3
|Шуберт Фабиан
|3
|0.15
|Фалльци Альберт
|3
|0.15
|Стеванович Михайло
|2
|0.1
|Шмидт Исаак
|2
|0.1
|Christian Witzig
|1
|0.05
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.05
|Кинтилья Хорди
|1
|0.05
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.05
|Гёртлер Лукас
|1
|0.05
|Nikolaj Moeller
|1
|0.05
|Красничи Альбин
|1
|0.05
|Фазлии Бетим
|1
|0.05
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|6
|0.3
|Вляди Шкельчим
|4
|0.2
|Штеффен Ренато
|3
|0.15
|Саббатини Хонатан
|3
|0.15
|Киминьяни Янис
|3
|0.15
|Бислими Уран
|2
|0.1
|Хайдари Альбиан
|2
|0.1
|Махмуд Хадж
|2
|0.1
|Боттани Маттиа
|1
|0.05
|Мацек Роман
|1
|0.05
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.05
|Бабич Борис
|1
|0.05
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.05
|Эспиноса Джон
|1
|0.05
|Крешник Хайризи
|1
|0.05
|Маркеш Мартим
|1
|0.05
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.05
|Гргич Анто
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|6
|1
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Гёртлер Лукас
|2
|1
|Станич Йозо
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Abdoulay Diaby3
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Бислими Уран
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Вляди Шкельчим
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Эль-Вафи Айман
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Гргич Анто
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
7
Санкт-Галлен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
8
12
Санкт-Галлен
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Лугано
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
23
18
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
13%
2
11%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
6
26%
6
33%
61-75
3
13%
5
28%
76-90
Пропущено
8
19
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
5
26%
61-75
2
25%
6
32%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
4
40%
4
27%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
14%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
33
33
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
4
12%
2
6%
1-15
7
21%
2
6%
16-30
5
15%
4
12%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
7
21%
10
30%
61-75
7
21%
9
27%
76-90
Пропущено
22
34
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
4
18%
3
9%
1-15
2
9%
6
18%
16-30
4
18%
6
18%
31-45
6
27%
4
12%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
2
9%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1
Лугано
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4
Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Лугано
Точный счет
2:1
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
6
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
46
45
19
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
19
54
19
36
19
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
163
910
910
514
415
415
217
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|41 - 18
|41
|2.
|1:1
|20
|11
|4
|5
|35 - 22
|37
|3.
|20
|9
|8
|3
|34 - 25
|35
|4.
|19
|8
|8
|3
|31 - 17
|32
|5.
|1:1
|20
|8
|3
|9
|35 - 34
|27
|6.
|20
|7
|5
|8
|38 - 43
|26
|7.
|19
|7
|4
|8
|25 - 31
|25
|8.
|20
|6
|6
|8
|25 - 39
|24
|9.
|20
|6
|4
|10
|24 - 33
|22
|10.
|19
|6
|3
|10
|27 - 27
|21
|11.
|19
|5
|5
|9
|25 - 31
|20
|12.
|20
|3
|5
|12
|23 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|9
|1
|0
|25 - 8
|28
|2.
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|5.
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|17 - 18
|18
|8.
|1:1
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|10
|1
|4
|5
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|2.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|4.
|1:1
|10
|3
|2
|5
|19 - 20
|11
|5.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|6.
|10
|2
|2
|6
|21 - 28
|8
|7.
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|8.
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|10.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|11.
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 5