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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:2
Второй тайм: 75'
Лугано
0'
5' Красная карточка
Гёртлер Лукас
0:1
45' Гол
Саббатини Хонатан
47' Желтая карточка
Эль-Вафи Айман
51' Желтая карточка
Шуберт Фабиан
1:1
68' Гол
Стеванович Михайло
71' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
1:2
74' Гол
Целар Жан

Ход матча

5'
Гёртлер Лукас
 
16'
Nikolaj Moeller
Жеббель Виллем
 
45'
0:1
Саббатини Хонатан
(Вляди Шкельчим)
46'
Стеванович Михайло
Тома Бастьен
 
46'
Шуберт Фабиан
Аколо Чадрак
 
47'
 
Эль-Вафи Айман
51'
Шуберт Фабиан
 
57'
 
Крешник Хайризи
Эль-Вафи Айман
57'
 
Бислими Уран
Мацек Роман
68'
Стеванович Михайло
1:1
70'
Мамбимби Феликс
Шмидт Исаак
 
71'
 
Саббатини Хонатан
74'
1:2
Целар Жан
(Гргич Анто)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лугано
4.86
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Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
4
Станич
Йозо
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
9
Жеббель
Виллем
1
Саипи
Амир
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
22
Эль-Вафи
Айман
16
Гргич
Анто
6
Эспиноса
Джон
7
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
21
Киминьяни
Янис
19
Вляди
Шкельчим
9
Целар
Жан
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Лугано
3-1-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Лугано

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 18 побед

40 матчей

32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

32.5%
27.5%
40%
13 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
12 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.37
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

1.95
1.26

Среднее время на гол

46
71

Всего голов

67
52

Голов в среднем за матч

1.68
1.3

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

53
69

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.4
Жеббель Виллем 6 (1) 0.3
Шуберт Фабиан 3 0.15
Фалльци Альберт 3 0.15
Стеванович Михайло 2 0.1
Шмидт Исаак 2 0.1
Christian Witzig 1 0.05
Фон Моос Юлиан 1 0.05
Кинтилья Хорди 1 0.05
Дзанотти Маттиа 1 0.05
Гёртлер Лукас 1 0.05
Nikolaj Moeller 1 0.05
Красничи Альбин 1 0.05
Фазлии Бетим 1 0.05
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 6 0.3
Вляди Шкельчим 4 0.2
Штеффен Ренато 3 0.15
Саббатини Хонатан 3 0.15
Киминьяни Янис 3 0.15
Бислими Уран 2 0.1
Хайдари Альбиан 2 0.1
Махмуд Хадж 2 0.1
Боттани Маттиа 1 0.05
Мацек Роман 1 0.05
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Валенсуэла Мильтон 1 0.05
Эспиноса Джон 1 0.05
Крешник Хайризи 1 0.05
Маркеш Мартим 1 0.05
Эль-Вафи Айман 1 0.05
Гргич Анто 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 6 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Гёртлер Лукас 2 1
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Abdoulay Diaby3 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Мацек Роман 4 0
Бислими Уран 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Саббатини Хонатан 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Вляди Шкельчим 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Маю Хишам 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Эль-Вафи Айман 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Гргич Анто 1 0
Аригони Аллан 1 0
Саипи Амир 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
7
Санкт-Галлен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

8
12
Санкт-Галлен
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Лугано
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

23
18
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
13%
2
11%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
6
26%
6
33%
61-75
3
13%
5
28%
76-90

Пропущено

8
19
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
5
26%
61-75
2
25%
6
32%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
4
40%
4
27%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
14%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

33
33
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
4
12%
2
6%
1-15
7
21%
2
6%
16-30
5
15%
4
12%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
7
21%
10
30%
61-75
7
21%
9
27%
76-90

Пропущено

22
34
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
4
18%
3
9%
1-15
2
9%
6
18%
16-30
4
18%
6
18%
31-45
6
27%
4
12%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
2
9%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1
Лугано
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4
Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Лугано

Точный счет

2:1
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
4
6
4
5
2.5
1
9
3
6
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
9
1.5
5
4
1
9
2.5
3
6
1
9
3.5
1
8
1
9
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
3
9
10
1.5
9
10
5
14
2.5
4
15
4
15
3.5
2
17
1
18
4.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 20 12 5 3 41 - 18 41
2.
Санкт-Галлен
 1:1 20 11 4 5 35 - 22 37
3.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
4.
Цюрих
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Лугано
 1:1 20 8 3 9 35 - 34 27
6.
Винтертур
 20 7 5 8 38 - 43 26
7.
Люцерн
 19 7 4 8 25 - 31 25
8.
Ивердон
 20 6 6 8 25 - 39 24
9.
Базель
 20 6 4 10 24 - 33 22
10.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
11.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 1:1 10 9 1 0 25 - 8 28
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
8.
Лугано
 1:1 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 1:1 10 3 2 5 19 - 20 11
5.
Санкт-Галлен
 1:1 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
7.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Ивердон
 10 1 3 6 8 - 21 6
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Ивердон Тижани Мохамед 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Вляди Шкельчим сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Саббатини Хонатан бьет в цель!
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    Санкт-Галлен
    Ничья
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