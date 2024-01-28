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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 17179
Санкт-Галлен
1:4
Конец матча
Лугано
0'
5' Красная карточка
Гёртлер Лукас
0:1
45' Гол
Саббатини Хонатан
47' Желтая карточка
Эль-Вафи Айман
51' Желтая карточка
Шуберт Фабиан
1:1
68' Гол
Стеванович Михайло
71' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
1:2
73' Гол
Целар Жан
77' Желтая карточка
Вляди Шкельчим
1:3
80' Гол
Бислими Уран
90' Желтая карточка
Саипи Амир
1:4
90' Гол
Целар Жан
90' Желтая карточка
Ати-Зиги Лоуренс
90' Желтая карточка
Мамбимби Феликс
90'+5
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
4
Станич
Йозо
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
9
Жеббель
Виллем
1
Саипи
Амир
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
22
Эль-Вафи
Айман
16
Гргич
Анто
6
Эспиноса
Джон
7
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
21
Киминьяни
Янис
19
Вляди
Шкельчим
9
Целар
Жан
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Лугано
3-1-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Лугано

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 18 побед

40 матчей

32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

32.5%
27.5%
40%
13 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
12 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.37
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

1.95
1.26

Среднее время на гол

46
71

Всего голов

67
52

Голов в среднем за матч

1.68
1.3

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

53
69

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.4
Жеббель Виллем 6 (1) 0.3
Шуберт Фабиан 3 0.15
Стеванович Михайло 3 0.15
Фалльци Альберт 3 0.15
Шмидт Исаак 2 0.1
Christian Witzig 1 0.05
Фон Моос Юлиан 1 0.05
Кинтилья Хорди 1 0.05
Дзанотти Маттиа 1 0.05
Гёртлер Лукас 1 0.05
Nikolaj Moeller 1 0.05
Красничи Альбин 1 0.05
Фазлии Бетим 1 0.05
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 8 0.4
Вляди Шкельчим 4 0.2
Штеффен Ренато 3 0.15
Саббатини Хонатан 3 0.15
Бислими Уран 3 0.15
Киминьяни Янис 3 0.15
Хайдари Альбиан 2 0.1
Махмуд Хадж 2 0.1
Боттани Маттиа 1 0.05
Мацек Роман 1 0.05
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Валенсуэла Мильтон 1 0.05
Эспиноса Джон 1 0.05
Крешник Хайризи 1 0.05
Маркеш Мартим 1 0.05
Эль-Вафи Айман 1 0.05
Гргич Анто 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 6 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Гёртлер Лукас 2 1
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Abdoulay Diaby3 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Саббатини Хонатан 4 0
Мацек Роман 4 0
Вляди Шкельчим 4 0
Бислими Уран 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Маю Хишам 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Саипи Амир 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Эль-Вафи Айман 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Гргич Анто 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
7
Санкт-Галлен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

8
12
Санкт-Галлен
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Лугано
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

24
22
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
13%
2
9%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
1
4%
4
18%
46-60
7
29%
29%
7
32%
61-75
3
13%
7
32%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
6
30%
61-75
4
33%
6
30%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
4
40%
4
27%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
14%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

34
37
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
4
12%
2
5%
1-15
7
21%
2
5%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
3
9%
6
16%
46-60
8
24%
11
30%
30%
61-75
7
21%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

26
35
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
4
15%
3
9%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
6
23%
4
11%
46-60
5
19%
7
20%
61-75
4
15%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1
Лугано
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4
Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Лугано

Точный счет

2:1
4 раза 40%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
5
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
4
6
4
6
2.5
1
9
3
7
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
6
4
1
9
2.5
4
6
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
3
9
11
1.5
10
10
5
15
2.5
5
15
4
16
3.5
3
17
1
19
4.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 20 12 5 3 41 - 18 41
2.
Санкт-Галлен
 20 11 3 6 35 - 25 36
3.
Цюрих
 1:0 20 9 8 3 32 - 17 35
4.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
5.
Лугано
 20 9 2 9 38 - 34 29
6.
Винтертур
 20 7 5 8 38 - 43 26
7.
Люцерн
 0:1 20 7 4 9 25 - 32 25
8.
Ивердон
 20 6 6 8 25 - 39 24
9.
Лозанна
 1:0 20 6 5 9 26 - 31 23
10.
Базель
 20 6 4 10 24 - 33 22
11.
Грасcхоппер
 0:1 20 6 3 11 27 - 28 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 10 9 0 1 25 - 11 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 0:1 10 6 1 3 16 - 12 19
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 1:0 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
8.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 1:0 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 0:1 10 4 2 4 18 - 12 14
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 10 4 4 2 16 - 8 16
2.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
3.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
4.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
7.
Лозанна
 1:0 10 2 2 6 11 - 19 8
8.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
9.
Грасcхоппер
 0:1 10 2 1 7 9 - 16 7
10.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
11.
Люцерн
 0:1 10 1 3 6 9 - 20 6
12.
Ивердон
 10 1 3 6 8 - 21 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
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