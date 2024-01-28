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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Грасcхоппер
0:1
Второй тайм: 64'
Цюрих
0'
0:1
20' Гол
Красничи Бледиан
36' Желтая карточка
Francis Momoh
36' Желтая карточка
Абелс Дирк
60' Желтая карточка
Tim Meyer

Ход матча

20'
0:1
Красничи Бледиан
(Боранияшевич Никола)
36'
Francis Momoh
 
36'
Абелс Дирк
 
58'
Tim Meyer
Брэдли Финк
 
60'
Tim Meyer
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Цюрих
3.85
5.20
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2.05
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
5
Лавс
Джошуа
73
Ходжа
Флориан
8
Giotto
Morandi
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
77
Феррейра
Филипе
9
Брэдли
Финк
22
Francis
Momoh
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
2
Камбери
Линдрит
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
27
Консейсау
Родригу
Грасcхоппер
4-4-2
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Цюрих

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

32 матча

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед

Первый тайм

53.1%
46.9%
0 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 27 побед

54 матча

29.6%
18.5%
51.9%
16 побед 10 ничьих 28 побед

Первый тайм

33.3%
46.3%
20.4%
18 побед 25 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.6%
20.4%
50%
16 побед 11 ничьих 27 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

40
38

Голов в среднем за матч

1.6
1.31

Среднее время на гол

56
68

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

1.9
1.32

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

95
71

Голов в среднем за матч

1.76
1.31

Тотал матчей

2.5
44
Больше 81%
Меньше 19%
10
30
Больше 56%
Меньше 44%
24
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
10
Больше 19%
Меньше 81%
44
6
Больше 11%
Меньше 89%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
52

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.35
Мабил Авер 4 0.2
Феррейра Филипе 3 0.15
Francis Momoh 3 0.15
Giotto Morandi 2 0.1
Бабунски Дориан 2 0.1
Корбяну Теодор 1 (1) 0.05
Брэдли Финк 1 0.05
Шюрпф Паскаль 1 0.05
Дадашов Ренат 1 0.05
Матам Тео Ндика 1 0.05
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 9 (2) 0.45
Маркезано Антонио 7 0.35
Катич Никола 3 0.15
Красничи Бледиан 3 0.15
Ронер Фабиан 2 0.1
Африйе Дэниел 2 0.1
Камбери Линдрит 2 0.1
Мэтью Ифиний 1 0.05
Боранияшевич Никола 1 0.05
Око-Флекс Армостронг 1 0.05
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Консейсау Родригу 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристерс Тоберс 7 0
Абраши Амир 5 0
Абелс Дирк 3 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Giotto Morandi 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Секо Аюму 2 0
Francis Momoh 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Tim Meyer 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 5 0
Конде Шейк 4 0
Африйе Дэниел 4 0
Окита Жонатан 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Герреро Адрия 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Цюрих
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
4
Грасcхоппер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Цюрих
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

5
17
Грасcхоппер
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Цюрих
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
6%
3
21%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
25%
2
12%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
38%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
3
18%
3
38%
76-90

Забито

26
31
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
3
12%
5
16%
1-15
8
31%
2
6%
16-30
3
12%
6
19%
31-45
4
15%
6
19%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
3
12%
8
26%
76-90

Пропущено

28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
8
29%
3
18%
61-75
6
21%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5
Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4
Цюрих
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2
Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Цюрих

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
2
1 раз 5%
0
5 раз 26%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
5
5
3
6
2.5
3
7
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
9
1.5
5
4
1
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
10
9
4
15
2.5
6
13
2
17
3.5
1
18
2
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 20 12 5 3 41 - 18 41
2.
Санкт-Галлен
 20 11 3 6 35 - 25 36
3.
Цюрих
 1:0 20 9 8 3 32 - 17 35
4.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
5.
Лугано
 20 9 2 9 38 - 34 29
6.
Винтертур
 20 7 5 8 38 - 43 26
7.
Люцерн
 0:1 20 7 4 9 25 - 32 25
8.
Ивердон
 20 6 6 8 25 - 39 24
9.
Лозанна
 1:0 20 6 5 9 26 - 31 23
10.
Базель
 20 6 4 10 24 - 33 22
11.
Грасcхоппер
 0:1 20 6 3 11 27 - 28 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 10 9 0 1 25 - 11 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 0:1 10 6 1 3 16 - 12 19
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 1:0 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
8.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 1:0 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 0:1 10 4 2 4 18 - 12 14
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 10 4 4 2 16 - 8 16
2.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
3.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
4.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
7.
Лозанна
 1:0 10 2 2 6 11 - 19 8
8.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
9.
Грасcхоппер
 0:1 10 2 1 7 9 - 16 7
10.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
11.
Люцерн
 0:1 10 1 3 6 9 - 20 6
12.
Ивердон
 10 1 3 6 8 - 21 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Tim Meyer получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Брэдли Финк уходит с поля. Tim Meyer выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Абелс Дирк получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Francis Momoh получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Боранияшевич Никола сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Цюрих
3.85
5.20
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2.05
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