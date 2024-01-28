Тур: 20. Стадион: Летцигрунд.
0:1
Второй тайм: 64'
0'
0:1
20' ГолКрасничи Бледиан
36' Желтая карточкаFrancis Momoh
36' Желтая карточкаАбелс Дирк
60' Желтая карточкаTim Meyer
Ход матча
20'
36'
36'
58'
60'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
15
Секо
Аюму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
54 Liam Bollati
-
53 Tim Meyer
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Грасcхоппер
Цюрих
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед
32 матча
12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед
Первый тайм
53.1%
46.9%
0 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 27 побед
54 матча
29.6%
18.5%
51.9%
16 побед 10 ничьих 28 побед
Первый тайм
33.3%
46.3%
20.4%
18 побед 25 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.6%
20.4%
50%
16 побед 11 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
38
Голов в среднем за матч
1.6
1.31
Среднее время на гол
56
68
Всего голов
55
33
Голов в среднем за матч
1.9
1.32
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
95
71
Голов в среднем за матч
1.76
1.31
Тотал матчей
2.5
44
Больше 81%
Меньше 19%
10
30
Больше 56%
Меньше 44%
24
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
10
Больше 19%
Меньше 81%
44
6
Больше 11%
Меньше 89%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
Среднее время на гол
51
68
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.35
|Мабил Авер
|4
|0.2
|Феррейра Филипе
|3
|0.15
|Francis Momoh
|3
|0.15
|Giotto Morandi
|2
|0.1
|Бабунски Дориан
|2
|0.1
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.05
|Брэдли Финк
|1
|0.05
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.05
|Дадашов Ренат
|1
|0.05
|Матам Тео Ндика
|1
|0.05
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.45
|Маркезано Антонио
|7
|0.35
|Катич Никола
|3
|0.15
|Красничи Бледиан
|3
|0.15
|Ронер Фабиан
|2
|0.1
|Африйе Дэниел
|2
|0.1
|Камбери Линдрит
|2
|0.1
|Мэтью Ифиний
|1
|0.05
|Боранияшевич Никола
|1
|0.05
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.05
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абраши Амир
|5
|0
|Абелс Дирк
|3
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Giotto Morandi
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Секо Аюму
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
|Tim Meyer
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|5
|0
|Камбери Линдрит
|5
|0
|Конде Шейк
|4
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Цюрих
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
4
Грасcхоппер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Цюрих
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
5
17
Грасcхоппер
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Цюрих
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
6%
3
21%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
25%
2
12%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
38%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
3
18%
3
38%
76-90
Забито
26
31
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
3
12%
5
16%
1-15
8
31%
2
6%
16-30
3
12%
6
19%
31-45
4
15%
6
19%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
3
12%
8
26%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
8
29%
3
18%
61-75
6
21%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5
Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4
Цюрих
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2
Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Цюрих
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
2
1 раз 5%
0
5 раз 26%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
45
55
36
37
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
19
54
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
514
109
415
613
217
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|41 - 18
|41
|2.
|20
|11
|3
|6
|35 - 25
|36
|3.
|1:0
|20
|9
|8
|3
|32 - 17
|35
|4.
|20
|9
|8
|3
|34 - 25
|35
|5.
|20
|9
|2
|9
|38 - 34
|29
|6.
|20
|7
|5
|8
|38 - 43
|26
|7.
|0:1
|20
|7
|4
|9
|25 - 32
|25
|8.
|20
|6
|6
|8
|25 - 39
|24
|9.
|1:0
|20
|6
|5
|9
|26 - 31
|23
|10.
|20
|6
|4
|10
|24 - 33
|22
|11.
|0:1
|20
|6
|3
|11
|27 - 28
|21
|12.
|20
|3
|5
|12
|23 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|25 - 11
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|5.
|1:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|17 - 18
|18
|8.
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|18 - 12
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|10
|1
|4
|5
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|16 - 8
|16
|2.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|4.
|10
|4
|1
|5
|22 - 20
|13
|5.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|6.
|10
|2
|2
|6
|21 - 28
|8
|7.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|8.
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|9.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|10.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|11.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|12.
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7