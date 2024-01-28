Тур: 20. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 19326
2:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолКрасничи Бледиан
36' Желтая карточкаFrancis Momoh
36' Желтая карточкаАбелс Дирк
60' Желтая карточкаTim Meyer
1:1
72' ГолБабунски Дориан
2:1
90' ГолШюрпф Паскаль
90'+8
Ход матча
20'
36'
36'
58'
60'
72'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
352 Количество передач 444
-
44 Владение мячом, % 56
15
Секо
Аюму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
54 Liam Bollati
-
53 Tim Meyer
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Грасcхоппер
Цюрих
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед
32 матча
12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед
Первый тайм
53.1%
46.9%
0 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 27 побед
54 матча
29.6%
18.5%
51.9%
16 побед 10 ничьих 28 побед
Первый тайм
33.3%
46.3%
20.4%
18 побед 25 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.6%
20.4%
50%
16 побед 11 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
38
Голов в среднем за матч
1.6
1.31
Среднее время на гол
56
68
Всего голов
55
33
Голов в среднем за матч
1.9
1.32
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
95
71
Голов в среднем за матч
1.76
1.31
Тотал матчей
2.5
44
Больше 81%
Меньше 19%
10
30
Больше 56%
Меньше 44%
24
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
10
Больше 19%
Меньше 81%
44
6
Больше 11%
Меньше 89%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
Среднее время на гол
51
68
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.35
|Мабил Авер
|4
|0.2
|Francis Momoh
|3
|0.15
|Феррейра Филипе
|3
|0.15
|Бабунски Дориан
|3
|0.15
|Giotto Morandi
|2
|0.1
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.1
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.05
|Брэдли Финк
|1
|0.05
|Дадашов Ренат
|1
|0.05
|Матам Тео Ндика
|1
|0.05
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.45
|Маркезано Антонио
|7
|0.35
|Катич Никола
|3
|0.15
|Красничи Бледиан
|3
|0.15
|Ронер Фабиан
|2
|0.1
|Африйе Дэниел
|2
|0.1
|Камбери Линдрит
|2
|0.1
|Мэтью Ифиний
|1
|0.05
|Боранияшевич Никола
|1
|0.05
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.05
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абраши Амир
|5
|0
|Абелс Дирк
|3
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Giotto Morandi
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Секо Аюму
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Tim Meyer
|2
|0
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|5
|0
|Камбери Линдрит
|5
|0
|Конде Шейк
|4
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Цюрих
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
5
Грасcхоппер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Цюрих
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
5
17
Грасcхоппер
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Цюрих
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
5%
3
20%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
3
25%
5
45%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
25%
2
12%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
38%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
3
18%
3
38%
76-90
Забито
28
32
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
3
11%
5
16%
1-15
8
29%
3
9%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
4
14%
8
25%
76-90
Пропущено
29
19
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
2
7%
1
5%
1-15
7
24%
2
11%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
8
28%
4
21%
61-75
6
21%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5
Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4
Цюрих
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2
Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Цюрих
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
55
37
37
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
19
55
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
155
614
1010
416
614
218
119
218
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7