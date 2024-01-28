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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 19326
Грасcхоппер
2:1
Конец матча
Цюрих
0'
0:1
20' Гол
Красничи Бледиан
36' Желтая карточка
Francis Momoh
36' Желтая карточка
Абелс Дирк
60' Желтая карточка
Tim Meyer
1:1
72' Гол
Бабунски Дориан
2:1
90' Гол
Шюрпф Паскаль
90'+8

Ход матча

20'
0:1
Красничи Бледиан
(Боранияшевич Никола)
36'
Francis Momoh
 
36'
Абелс Дирк
 
58'
Tim Meyer
Брэдли Финк
 
60'
Tim Meyer
 
67'
 
Конде Шейк
Боранияшевич Никола
69'
Шюрпф Паскаль
Феррейра Филипе
 
69'
Бабунски Дориан
Паскочи Максим
 
72'
Бабунски Дориан
(Francis Momoh)
1:1
74'
 
Calixte Ligue
Африйе Дэниел
74'
 
Райхмут Нильс
Маркезано Антонио
84'
 
Сантини Иван
Дапрела Фабио
88'
Матам Тео Ндика
Ходжа Флориан
 
88'
Растодер Элмин
Giotto Morandi
 
90'
Шюрпф Паскаль
2:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 352 Количество передач 444
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
5
Лавс
Джошуа
73
Ходжа
Флориан
8
Giotto
Morandi
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
77
Феррейра
Филипе
9
Брэдли
Финк
22
Francis
Momoh
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
2
Камбери
Линдрит
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
27
Консейсау
Родригу
Грасcхоппер
4-4-2
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Цюрих

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

32 матча

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед

Первый тайм

53.1%
46.9%
0 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 27 побед

54 матча

29.6%
18.5%
51.9%
16 побед 10 ничьих 28 побед

Первый тайм

33.3%
46.3%
20.4%
18 побед 25 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.6%
20.4%
50%
16 побед 11 ничьих 27 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

40
38

Голов в среднем за матч

1.6
1.31

Среднее время на гол

56
68

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

1.9
1.32

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

95
71

Голов в среднем за матч

1.76
1.31

Тотал матчей

2.5
44
Больше 81%
Меньше 19%
10
30
Больше 56%
Меньше 44%
24
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
10
Больше 19%
Меньше 81%
44
6
Больше 11%
Меньше 89%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
52

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.35
Мабил Авер 4 0.2
Francis Momoh 3 0.15
Феррейра Филипе 3 0.15
Бабунски Дориан 3 0.15
Giotto Morandi 2 0.1
Шюрпф Паскаль 2 0.1
Корбяну Теодор 1 (1) 0.05
Брэдли Финк 1 0.05
Дадашов Ренат 1 0.05
Матам Тео Ндика 1 0.05
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 9 (2) 0.45
Маркезано Антонио 7 0.35
Катич Никола 3 0.15
Красничи Бледиан 3 0.15
Ронер Фабиан 2 0.1
Африйе Дэниел 2 0.1
Камбери Линдрит 2 0.1
Мэтью Ифиний 1 0.05
Боранияшевич Никола 1 0.05
Око-Флекс Армостронг 1 0.05
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Консейсау Родригу 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристерс Тоберс 7 0
Абраши Амир 5 0
Абелс Дирк 3 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Giotto Morandi 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Секо Аюму 2 0
Francis Momoh 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Tim Meyer 2 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 5 0
Конде Шейк 4 0
Африйе Дэниел 4 0
Окита Жонатан 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Герреро Адрия 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Цюрих
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
5
Грасcхоппер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Цюрих
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

5
17
Грасcхоппер
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Цюрих
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
5%
3
20%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
3
25%
5
45%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
25%
2
12%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
38%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
3
18%
3
38%
76-90

Забито

28
32
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
3
11%
5
16%
1-15
8
29%
3
9%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
4
14%
8
25%
76-90

Пропущено

29
19
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
2
7%
1
5%
1-15
7
24%
2
11%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
8
28%
4
21%
61-75
6
21%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5
Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4
Цюрих
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2
Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Цюрих

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
3
7
2
8
3.5
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
5
6
14
1.5
10
10
4
16
2.5
6
14
2
18
3.5
1
19
2
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 20 12 5 3 41 - 18 41
2.
Санкт-Галлен
 20 11 3 6 35 - 25 36
3.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
4.
Цюрих
 20 8 8 4 32 - 19 32
5.
Лугано
 20 9 2 9 38 - 34 29
6.
Люцерн
 20 8 4 8 27 - 32 28
7.
Винтертур
 20 7 5 8 38 - 43 26
8.
Грасcхоппер
 20 7 3 10 29 - 28 24
9.
Ивердон
 20 6 6 8 25 - 39 24
10.
Базель
 20 6 4 10 24 - 33 22
11.
Лозанна
 20 5 5 10 26 - 33 20
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 10 9 0 1 25 - 11 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 10 5 2 3 20 - 12 17
9.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
10.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
7.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Ивердон
 10 1 3 6 8 - 21 6
12.
Лозанна
 10 1 2 7 11 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Абелс Дирк получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Francis Momoh получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Боранияшевич Никола сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Красничи Бледиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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