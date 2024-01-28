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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Люцерн
0:1
Второй тайм: 62'
Лозанна
0'
7' Красная карточка
Белоко Стефан
0:1
20' Пенальти
Сене Кали
49' Желтая карточка
Кустодио Оливье
49' Желтая карточка
Симани Денис
54' Желтая карточка
Салай Габор

Ход матча

7'
Белоко Стефан
 
20'
0:1
Сене Кали
22'
Levin Winkler
Майер Макс
 
46'
Лёфгрен Йеспер
Leny Meyer
 
49'
 
Кустодио Оливье
49'
Симани Денис
 
54'
 
Салай Габор

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лозанна
8.43
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5.56
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3.45
Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
33
Leny
Meyer
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
69
Шадер
Софьян
25
Летица
Карло
10
Кустодио
Оливье
5
Дабанлы
Беркай
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
24
Бернед
Антуан
8
Роше
Джейми
22
Калу
Самуэль
9
Сене
Кали
96
Лабо
Бригтон
Люцерн
4-1-2-1-2
Лозанна
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Лозанна

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

31 матч

41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:1
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
ТМК
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
0:3
С
4:4
С
2:3
С
1:3
С
3:4
С
1:0
КШ
2:0
С
0:1
С
2:0
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Среднее время на гол

57
79

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.5

Среднее время на гол

58
60

Всего голов

48
41

Голов в среднем за матч

1.55
1.32

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 5 (3) 0.25
Lars Villiger 4 0.2
Шадер Софьян 4 0.2
Яшари Ардон 3 0.15
Кадак Якуб 2 (1) 0.1
Дорн Пиус 1 0.05
Teddy Okou 1 0.05
Симани Денис 1 0.05
Абубакар-Анкра Асума 1 0.05
Клиджэ Тибо 1 0.05
Severin Ottiger 1 0.05
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 (5) 0.4
Саншеш Алвин 4 0.2
Калу Самуэль 3 0.15
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.15
Лабо Бригтон 3 0.15
Бальде Алиу 2 0.1
Илие Рареш 1 0.05
Каблан Крис 1 0.05
Dominik Schwizer 1 0.05
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 4 2
Фрыдек Мартин 5 0
Симани Денис 3 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Luca Jaquez 3 0
Хаас Николас 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Severin Ottiger 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 7 0
Кустодио Оливье 5 0
Каблан Крис 3 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Бернед Антуан 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Илие Рареш 1 0

Результаты матчей

Люцерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лозанна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
10
Люцерн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лозанна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

3
12
Люцерн
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Лозанна
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

5
22

Голы по времени матча

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
7%
1
8%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
25%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
8%
6
35%
46-60
4
33%
5
29%
29%
61-75
4
33%
3
18%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
7
47%
61-75
3
33%
5
33%
76-90

Пропущено

20
12
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
15%
3
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
8
40%
1
8%
61-75
4
20%
4
33%
76-90

Забито

24
27
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
1
4%
1
4%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
3
13%
7
26%
61-75
7
29%
29%
10
37%
76-90

Пропущено

32
29
8 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
6
19%
4
14%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
1
3%
4
14%
31-45
4
13%
8
28%
46-60
12
38%
6
21%
61-75
8
25%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1
Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1
Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1

Результаты матчей

Люцерн
Лозанна

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
3
1.5
4
6
2
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
7
12
1.5
7
12
2
17
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 20 12 5 3 41 - 18 41
2.
Санкт-Галлен
 20 11 3 6 35 - 25 36
3.
Цюрих
 1:0 20 9 8 3 32 - 17 35
4.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
5.
Лугано
 20 9 2 9 38 - 34 29
6.
Винтертур
 20 7 5 8 38 - 43 26
7.
Люцерн
 0:1 20 7 4 9 25 - 32 25
8.
Ивердон
 20 6 6 8 25 - 39 24
9.
Лозанна
 1:0 20 6 5 9 26 - 31 23
10.
Базель
 20 6 4 10 24 - 33 22
11.
Грасcхоппер
 0:1 20 6 3 11 27 - 28 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 10 9 0 1 25 - 11 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 0:1 10 6 1 3 16 - 12 19
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 1:0 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
8.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 1:0 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 0:1 10 4 2 4 18 - 12 14
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 10 4 4 2 16 - 8 16
2.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
3.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
4.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
7.
Лозанна
 1:0 10 2 2 6 11 - 19 8
8.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
9.
Грасcхоппер
 0:1 10 2 1 7 9 - 16 7
10.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
11.
Люцерн
 0:1 10 1 3 6 9 - 20 6
12.
Ивердон
 10 1 3 6 8 - 21 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Салай Габор получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Симани Денис получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Кустодио Оливье получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Leny Meyer уходит с поля. Лёфгрен Йеспер выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Майер Макс уходит с поля. Levin Winkler выходит вместо него
  • 20'
    Г О О О О Л - Сене Кали из команды Лозанна забивает с точки!
  • 7'
    УДАЛЕНИЕ! - Белоко Стефан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лозанна
8.43
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5.56
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3.45
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Люцерн
Лозанна
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