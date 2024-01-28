Тур: 20. Стадион: Свисспорарена.
0'
7' Красная карточкаБелоко Стефан
0:1
20' ПенальтиСене Кали
49' Желтая карточкаКустодио Оливье
49' Желтая карточкаСимани Денис
54' Желтая карточкаСалай Габор
Ход матча
20'
0:1
49'
49'
54'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
11
Teddy
Okou
69
Шадер
Софьян
25
Летица
Карло
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
22
Калу
Самуэль
96
Лабо
Бригтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Люцерн
Лозанна
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
31 матч
41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Среднее время на гол
57
79
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.5
Среднее время на гол
58
60
Всего голов
48
41
Голов в среднем за матч
1.55
1.32
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
58
68
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|5 (3)
|0.25
|Lars Villiger
|4
|0.2
|Шадер Софьян
|4
|0.2
|Яшари Ардон
|3
|0.15
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.1
|Дорн Пиус
|1
|0.05
|Teddy Okou
|1
|0.05
|Симани Денис
|1
|0.05
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.05
|Клиджэ Тибо
|1
|0.05
|Severin Ottiger
|1
|0.05
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8 (5)
|0.4
|Саншеш Алвин
|4
|0.2
|Калу Самуэль
|3
|0.15
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.15
|Лабо Бригтон
|3
|0.15
|Бальде Алиу
|2
|0.1
|Илие Рареш
|1
|0.05
|Каблан Крис
|1
|0.05
|Dominik Schwizer
|1
|0.05
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|4
|2
|Фрыдек Мартин
|5
|0
|Симани Денис
|3
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Luca Jaquez
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|7
|0
|Кустодио Оливье
|5
|0
|Каблан Крис
|3
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лозанна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
10
Люцерн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лозанна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
3
12
Люцерн
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Лозанна
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
5
22
Голы по времени матча
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
7%
1
8%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
5
42%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
25%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
8%
6
35%
46-60
4
33%
5
29%
29%
61-75
4
33%
3
18%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
7
47%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Пропущено
20
12
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
15%
3
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
8
40%
1
8%
61-75
4
20%
4
33%
76-90
Забито
24
27
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
1
4%
1
4%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
3
13%
7
26%
61-75
7
29%
29%
10
37%
76-90
Пропущено
32
29
8 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
6
19%
4
14%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
1
3%
4
14%
31-45
4
13%
8
28%
46-60
12
38%
6
21%
61-75
8
25%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1
Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1
Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1
Результаты матчей
Люцерн
Лозанна
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
63
46
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
712
712
217
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|41 - 18
|41
|2.
|20
|11
|3
|6
|35 - 25
|36
|3.
|1:0
|20
|9
|8
|3
|32 - 17
|35
|4.
|20
|9
|8
|3
|34 - 25
|35
|5.
|20
|9
|2
|9
|38 - 34
|29
|6.
|20
|7
|5
|8
|38 - 43
|26
|7.
|0:1
|20
|7
|4
|9
|25 - 32
|25
|8.
|20
|6
|6
|8
|25 - 39
|24
|9.
|1:0
|20
|6
|5
|9
|26 - 31
|23
|10.
|20
|6
|4
|10
|24 - 33
|22
|11.
|0:1
|20
|6
|3
|11
|27 - 28
|21
|12.
|20
|3
|5
|12
|23 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|25 - 11
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|5.
|1:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|17 - 18
|18
|8.
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|18 - 12
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|10
|1
|4
|5
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|16 - 8
|16
|2.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|4.
|10
|4
|1
|5
|22 - 20
|13
|5.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|6.
|10
|2
|2
|6
|21 - 28
|8
|7.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|8.
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|9.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|10.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|11.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|12.
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7