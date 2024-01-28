Тур: 20. Стадион: Свисспорарена. Зрители: 10089
0'
7' Красная карточкаБелоко Стефан
0:1
20' ПенальтиСене Кали
49' Желтая карточкаКустодио Оливье
49' Желтая карточкаСимани Денис
54' Желтая карточкаСалай Габор
1:1
62' ГолДорн Пиус
81' Желтая карточкаКаблан Крис
83' Желтая карточкаSeverin Ottiger
88' Желтая карточкаИлие Рареш
2:1
89' ГолSeverin Ottiger
90' Желтая карточкаКадак Якуб
90'+7
Ход матча
20'
0:1
49'
49'
54'
62'
1:1
80'
81'
83'
88'
89'
2:1
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
325 Количество передач 363
-
47 Владение мячом, % 53
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
11
Teddy
Okou
69
Шадер
Софьян
25
Летица
Карло
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
22
Калу
Самуэль
96
Лабо
Бригтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Люцерн
Лозанна
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
31 матч
41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Среднее время на гол
57
79
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.5
Среднее время на гол
58
60
Всего голов
48
41
Голов в среднем за матч
1.55
1.32
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
58
68
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|5 (3)
|0.25
|Lars Villiger
|4
|0.2
|Шадер Софьян
|4
|0.2
|Яшари Ардон
|3
|0.15
|Дорн Пиус
|2
|0.1
|Severin Ottiger
|2
|0.1
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.1
|Teddy Okou
|1
|0.05
|Симани Денис
|1
|0.05
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.05
|Клиджэ Тибо
|1
|0.05
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8 (5)
|0.4
|Саншеш Алвин
|4
|0.2
|Калу Самуэль
|3
|0.15
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.15
|Лабо Бригтон
|3
|0.15
|Бальде Алиу
|2
|0.1
|Илие Рареш
|1
|0.05
|Каблан Крис
|1
|0.05
|Dominik Schwizer
|1
|0.05
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|4
|2
|Фрыдек Мартин
|5
|0
|Симани Денис
|4
|0
|Кадак Якуб
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Luca Jaquez
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|7
|0
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Каблан Крис
|4
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Илие Рареш
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Салай Габор
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лозанна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
11
Люцерн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лозанна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
3
12
Люцерн
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Лозанна
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
5
23
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
4
31%
6
32%
61-75
4
31%
4
21%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
7
47%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Пропущено
20
12
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
15%
3
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
8
40%
1
8%
61-75
4
20%
4
33%
76-90
Забито
26
28
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
1
4%
1
4%
1-15
6
23%
4
14%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
4
15%
7
25%
61-75
8
31%
10
36%
76-90
Пропущено
33
31
9 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
6
18%
4
13%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
4
12%
8
26%
46-60
12
36%
7
23%
61-75
8
24%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1
Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1
Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1
Результаты матчей
Люцерн
Лозанна
Точный счет
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
5 раз 50%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
46
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
164
812
713
218
317
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7