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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 10089
Люцерн
2:1
Конец матча
Лозанна
0'
7' Красная карточка
Белоко Стефан
0:1
20' Пенальти
Сене Кали
49' Желтая карточка
Кустодио Оливье
49' Желтая карточка
Симани Денис
54' Желтая карточка
Салай Габор
1:1
62' Гол
Дорн Пиус
81' Желтая карточка
Каблан Крис
83' Желтая карточка
Severin Ottiger
88' Желтая карточка
Илие Рареш
2:1
89' Гол
Severin Ottiger
90' Желтая карточка
Кадак Якуб
90'+7

Ход матча

7'
Белоко Стефан
 
20'
0:1
Сене Кали
22'
Levin Winkler
Майер Макс
 
46'
Лёфгрен Йеспер
Leny Meyer
 
49'
 
Кустодио Оливье
49'
Симани Денис
 
54'
 
Салай Габор
62'
Дорн Пиус
1:1
71'
Кадак Якуб
Шадер Софьян
 
72'
Хаас Николас
Симани Денис
 
73'
 
Койл Трей
Лабо Бригтон
80'
 
Raoul Giger
Сене Кали
80'
 
Каблан Крис
Поати Морган
81'
 
Каблан Крис
83'
Severin Ottiger
 
88'
 
Илие Рареш
88'
 
Seydou Traore
Илие Рареш
88'
Lars Villiger
Teddy Okou
 
89'
Severin Ottiger
2:1
90'
Кадак Якуб
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 325 Количество передач 363
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
33
Leny
Meyer
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
69
Шадер
Софьян
25
Летица
Карло
10
Кустодио
Оливье
5
Дабанлы
Беркай
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
24
Бернед
Антуан
8
Роше
Джейми
22
Калу
Самуэль
9
Сене
Кали
96
Лабо
Бригтон
Люцерн
4-1-2-1-2
Лозанна
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Лозанна

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

31 матч

41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:1
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
ТМК
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
0:3
С
4:4
С
2:3
С
1:3
С
3:4
С
1:0
КШ
2:0
С
0:1
С
2:0
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Среднее время на гол

57
79

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.5

Среднее время на гол

58
60

Всего голов

48
41

Голов в среднем за матч

1.55
1.32

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 5 (3) 0.25
Lars Villiger 4 0.2
Шадер Софьян 4 0.2
Яшари Ардон 3 0.15
Дорн Пиус 2 0.1
Severin Ottiger 2 0.1
Кадак Якуб 2 (1) 0.1
Teddy Okou 1 0.05
Симани Денис 1 0.05
Абубакар-Анкра Асума 1 0.05
Клиджэ Тибо 1 0.05
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 (5) 0.4
Саншеш Алвин 4 0.2
Калу Самуэль 3 0.15
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.15
Лабо Бригтон 3 0.15
Бальде Алиу 2 0.1
Илие Рареш 1 0.05
Каблан Крис 1 0.05
Dominik Schwizer 1 0.05
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 4 2
Фрыдек Мартин 5 0
Симани Денис 4 0
Кадак Якуб 4 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Luca Jaquez 3 0
Хаас Николас 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Severin Ottiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 7 0
Кустодио Оливье 6 0
Каблан Крис 4 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Бернед Антуан 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Салай Габор 1 0

Результаты матчей

Люцерн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лозанна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
11
Люцерн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лозанна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

3
12
Люцерн
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Лозанна
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

5
23

Голы по времени матча

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
4
31%
6
32%
61-75
4
31%
4
21%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
7
47%
61-75
3
33%
5
33%
76-90

Пропущено

20
12
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
15%
3
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
8
40%
1
8%
61-75
4
20%
4
33%
76-90

Забито

26
28
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
1
4%
1
4%
1-15
6
23%
4
14%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
4
15%
7
25%
61-75
8
31%
10
36%
76-90

Пропущено

33
31
9 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
6
18%
4
13%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
4
12%
8
26%
46-60
12
36%
7
23%
61-75
8
24%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1
Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1
Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1

Результаты матчей

Люцерн
Лозанна

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
5 раз 50%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
4
6
2
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
16
4
8
12
1.5
7
13
2
18
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 20 12 5 3 41 - 18 41
2.
Санкт-Галлен
 20 11 3 6 35 - 25 36
3.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
4.
Цюрих
 20 8 8 4 32 - 19 32
5.
Лугано
 20 9 2 9 38 - 34 29
6.
Люцерн
 20 8 4 8 27 - 32 28
7.
Винтертур
 20 7 5 8 38 - 43 26
8.
Грасcхоппер
 20 7 3 10 29 - 28 24
9.
Ивердон
 20 6 6 8 25 - 39 24
10.
Базель
 20 6 4 10 24 - 33 22
11.
Лозанна
 20 5 5 10 26 - 33 20
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 10 9 0 1 25 - 11 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 10 5 2 3 20 - 12 17
9.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
10.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
7.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Ивердон
 10 1 3 6 8 - 21 6
12.
Лозанна
 10 1 2 7 11 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Кадак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Г О О О О Л - Severin Ottiger бьет в цель!
  • 88'
    Teddy Okou уходит с поля. Lars Villiger выходит вместо него
  • 88'
    Илие Рареш уходит с поля. Seydou Traore выходит вместо него
  • 88'
    Илие Рареш получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Severin Ottiger получил желтую карточку от судьи
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    • 49'
      Симани Денис получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Кустодио Оливье получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Leny Meyer уходит с поля. Лёфгрен Йеспер выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Майер Макс уходит с поля. Levin Winkler выходит вместо него
    • 20'
      Г О О О О Л - Сене Кали из команды Лозанна забивает с точки!
    • 7'
      УДАЛЕНИЕ! - Белоко Стефан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 2:1 Лозанна онлайн

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