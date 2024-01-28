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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Экваториальная Гвинея
FIFA #88
 
Позже
Гвинея
FIFA #80
Прогнозы 119
Экваториальная Гвинея 56.3% (67)
X 20.2% (24)
Гвинея 23.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Экваториальная Гвинея
Ничья
Гвинея
4.10
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2.90
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3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Овоно
Хесус
15
Акапо
Карлос
21
Ороско
Эстебан
16
Коко
Сауль
11
Нчамаа
Базилио
4
Бикоро
Федерико
22
Ганет
Пабло
6
Эду
Ибан
8
Байла
Янник
7
Мачин
Хосе
10
Нсуэ
Эмилио
22
Коне
Ибрагим
3
Силла
Иссиага
17
Жанвье
Жульян
5
Дьякаби
Муктар
12
Диаките
Ибрахим
6
Диавара
Амаду
20
Конате
Мори
7
Гилавоги
Морган
18
Камара
Агибу
21
Силла
Секу
11
Байо
Мохамед
Экваториальная Гвинея
Гвинея

Бомбардиры внутри турнира

Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсуэ Эмилио 5 1.67
Ганет Пабло 1 0.33
Эду Ибан 1 0.33
Миранда Хосете 1 0.33
Байла Янник 1 0.33
Мачин Хосе 0 0
Акапо Карлос 0 0
Нчамаа Базилио 0 0
Овоно Хесус 0 0
Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 1 0.33
Камара Агибу 1 0.33
Гилавоги Морган 0 0

Карточки

Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Хосете 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Байла Янник 1 0
Овоно Хесус 1 0
Энеме Сантьяго 1 0
Нлаво Луис 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камано Франсуа 0 1
Жанвье Жульян 1 0
Конт Антуан 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Конте Фасине 1 0

Результаты матчей

Экваториальная Гвинея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гвинея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Экваториальная Гвинея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гвинея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Экваториальная Гвинея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гвинея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау 4:2 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Джибути 1:1
Либерия - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ботсвана - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Ботсвана 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 2:2 Экваториальная Гвинея - Руанда 0:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 2:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Экваториальная Гвинея - Ангола 0:0 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1
Гвинея
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гвинея - Сенегал 0:2 Гвинея - Гамбия 1:0 Камерун - Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2
Ботсвана - Гвинея 1:0 Гвинея - Уганда 2:1 Гвинея - Габон 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Малави - Гвинея 2:2 Бразилия - Гвинея 4:1 Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0 Гвинея - Гамбия 0:1

Результаты матчей

Экваториальная Гвинея
Гвинея

Точный счет

4:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Экваториальная Гвинея
Гвинея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
1/8 финала
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
ДР Конго
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
Марокко
ЮАР
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Нигерия
Ангола
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Ангола Мабулулу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала кубка африканских наций, в котором сыграют сборные Экваториальной Гвинеи и Гвинеи. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Экваториальная Гвинея - Гвинея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2024, осталось 8 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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Прогнозы 119
Экваториальная Гвинея 56.3% (67)
X 20.2% (24)
Гвинея 23.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Экваториальная Гвинея
Ничья
Гвинея
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея - Гвинея

Исход игры
Экваториальная Гвинея
55.9% (66)
Ничья
20.3% (24)
Гвинея
23.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
1:0 Экваториальная Гвинея
28% (33)
2:1 Экваториальная Гвинея
19.5% (23)
1:1 Ничья
16.1% (19)
0:1 Гвинея
11.9% (14)
1:2 Гвинея
9.3% (11)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:0 Экваториальная Гвинея
2.5% (3)
3:1 Экваториальная Гвинея
2.5% (3)
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Гвинея
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