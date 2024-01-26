Стадион: Алассан Уаттара.
Бомбардиры внутри турнира
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсуэ Эмилио
|5
|1.67
|Ганет Пабло
|1
|0.33
|Эду Ибан
|1
|0.33
|Миранда Хосете
|1
|0.33
|Байла Янник
|1
|0.33
|Мачин Хосе
|0
|0
|Акапо Карлос
|0
|0
|Нчамаа Базилио
|0
|0
|Овоно Хесус
|0
|0
Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|1
|0.33
|Камара Агибу
|1
|0.33
|Гилавоги Морган
|0
|0
Карточки
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миранда Хосете
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Байла Янник
|1
|0
|Овоно Хесус
|1
|0
|Энеме Сантьяго
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камано Франсуа
|0
|1
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Конт Антуан
|1
|0
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
|Конте Фасине
|1
|0
Результаты матчей
Экваториальная Гвинея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гвинея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Экваториальная Гвинея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гвинея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Экваториальная Гвинея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гвинея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау 4:2 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Джибути 1:1
Либерия - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ботсвана - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Ботсвана 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 2:2 Экваториальная Гвинея - Руанда 0:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 2:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Экваториальная Гвинея - Ангола 0:0 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1
Гвинея
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гвинея - Сенегал 0:2 Гвинея - Гамбия 1:0 Камерун - Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2
Ботсвана - Гвинея 1:0 Гвинея - Уганда 2:1 Гвинея - Габон 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Малави - Гвинея 2:2 Бразилия - Гвинея 4:1 Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0 Гвинея - Гамбия 0:1
Результаты матчей
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Точный счет
4:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|3
|Гана
|Айю Джордан
|2 (1)
|ЮАР
|Зване Темба
|2
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
|Гана
|Джику Александер
|2
|Алжир
|Бенсебаини Рами
|2
Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея - Гвинея
Исход игры
Экваториальная Гвинея
74.4% (29)
Ничья
12.8% (5)
Гвинея
12.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (13)
Меньше
64.86% (24)
Обе команды забьют
Да
48.65% (18)
Нет
51.35% (19)
Популярный счёт
1:0 Экваториальная Гвинея
43.6% (17)
2:1 Экваториальная Гвинея
20.5% (8)
1:1 Ничья
12.8% (5)
1:2 Гвинея
10.3% (4)
2:0 Экваториальная Гвинея
5.1% (2)
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