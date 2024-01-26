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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Экваториальная Гвинея
FIFA #88
 
Позже
Гвинея
FIFA #80
Прогнозы 39
Экваториальная Гвинея 74.4% (29)
X 12.8% (5)
Гвинея 12.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Экваториальная Гвинея
Ничья
Гвинея
4.16
2.95
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4.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсуэ Эмилио 5 1.67
Ганет Пабло 1 0.33
Эду Ибан 1 0.33
Миранда Хосете 1 0.33
Байла Янник 1 0.33
Мачин Хосе 0 0
Акапо Карлос 0 0
Нчамаа Базилио 0 0
Овоно Хесус 0 0
Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 1 0.33
Камара Агибу 1 0.33
Гилавоги Морган 0 0

Карточки

Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Хосете 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Байла Янник 1 0
Овоно Хесус 1 0
Энеме Сантьяго 1 0
Нлаво Луис 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камано Франсуа 0 1
Жанвье Жульян 1 0
Конт Антуан 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Конте Фасине 1 0

Результаты матчей

Экваториальная Гвинея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гвинея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Экваториальная Гвинея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гвинея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Экваториальная Гвинея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гвинея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау 4:2 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Джибути 1:1
Либерия - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Намибия 1:0 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Ботсвана - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Ботсвана 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 2:2 Экваториальная Гвинея - Руанда 0:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 2:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Экваториальная Гвинея - Ангола 0:0 Гвинея-Бисау - Экваториальная Гвинея 3:0 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1
Гвинея
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гвинея - Сенегал 0:2 Гвинея - Гамбия 1:0 Камерун - Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2
Ботсвана - Гвинея 1:0 Гвинея - Уганда 2:1 Гвинея - Габон 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Малави - Гвинея 2:2 Бразилия - Гвинея 4:1 Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0 Гвинея - Гамбия 0:1

Результаты матчей

Экваториальная Гвинея
Гвинея

Точный счет

4:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Экваториальная Гвинея
Гвинея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
1/8 финала
Ангола
Намибия
Нигерия
Камерун
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
ДР Конго
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
Марокко
ЮАР
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Гана Айю Джордан 2 (1)
ЮАР Зване Темба 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Гана Джику Александер 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Экваториальная Гвинея - Гвинея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 37 минут.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Экваториальная Гвинея 74.4% (29)
    X 12.8% (5)
    Гвинея 12.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Экваториальная Гвинея
    Ничья
    Гвинея
    4.16
    2.95
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    4.00
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    Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея - Гвинея

    Исход игры
    Экваториальная Гвинея
    74.4% (29)
    Ничья
    12.8% (5)
    Гвинея
    12.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (13)
    Меньше
    64.86% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    48.65% (18)
    Нет
    51.35% (19)
    Популярный счёт
    1:0 Экваториальная Гвинея
    43.6% (17)
    2:1 Экваториальная Гвинея
    20.5% (8)
    1:1 Ничья
    12.8% (5)
    1:2 Гвинея
    10.3% (4)
    2:0 Экваториальная Гвинея
    5.1% (2)
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    Экваториальная Гвинея
    Гвинея
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