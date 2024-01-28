Первый тайм

27' Сейчас намного активнее по периметру поля передвигаются уже футболисты ДР Конго. Мне кажется, что они понимают важность того, как хорошо бы было отличиться в первом тайме.

26' Элиа снова отметился прострельным пасом в центр штрафной, но в ногу защитнику он попал. Мяч за боковую линию по итогу спланировал.

25' Элиа ворвался в штрафную соперника. Был готов он уже нанести удар по воротам своего противника, но в подкате под него поднырнул защитник, который заблокировал угрозу.

23' Калюлю отметился дальним ударом по воротам соперника, но мяч не лег ему на ногу и улетел намного выше трибун. Не самый удачный удар от него получился.

22' Эльнени отыграл в обороне сейчас и вынес мяч в аут. Не торопятся конголезцы вводить снаряд в игру. Предпочитают они немного позатягивать время.

21' Середина первого тайма идет. Египет пока чуть интереснее своего соперника смотрится. Команда "фараонов" атакует опасно, но соперник отвечает.