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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Египет
FIFA #33
0:0
Первый тайм: 29'
ДР Конго
FIFA #67
0'
Прогнозы 124
Египет 75.8% (94)
X 16.9% (21)
ДР Конго 7.3% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Египет
Ничья
ДР Конго
2.90
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Абугабал
Мохамед
3
Хани
Мохамед
24
Абдель
Монем
Мохамед
6
Хегази
Ахмед
13
Абул-Фетух
Ахмед
14
Аттия
Марван
17
Эльнени
Мохамед
25
Сайед
Ахмед
II
5
Фатхи
Хамди
19
Мохамед
Мостафа
7
Трезеге
1
Мпаси-Нзау
Лионель
24
Калюлю
Гедеон
22
Мбемба
Шансель
5
Батубинсика
Дилан
26
Масуаку
Артур
10
Бонгонда
Тео
8
Мутуссами
Самуэль
18
Пикель
Шарль
13
Элиа
Мешак
17
Бакамбу
Седрик
20
Висса
Йоан
Египет
ДР Конго

История личных встреч

Египет
ДР Конго

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

КАН
2:0
ЧМОМ
0:1
Ч2ОИА
2:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 3 0.75
Трезеге 1 0.25
Салах Мохамед 1 (1) 0.25
Мармуш Омар 1 0.25
Хегази Ахмед 0 0
ДР Конго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 1 0.25
Мвумпа Силас 1 0.25
Бакамбу Седрик 0 0
Элиа Мешак 0 0

Карточки

Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хегази Ахмед 1 0
Мармуш Омар 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0
ДР Конго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбемба Шансель 1 0
Пикель Шарль 1 0
Калюлю Гедеон 1 0

Результаты матчей

Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кабо-Верде - Египет 2:2 Египет - Гана 2:2 Египет - Мозамбик 2:2 Египет - Танзания 2:0
Сьерра-Леоне - Египет 0:2 Египет - Джибути 6:0 Египет - Алжир 1:1 Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0
ДР Конго
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Танзания - ДР Конго 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Замбия 1:1 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2
ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 ДР Конго - Уганда 0:0 ДР Конго - Сьерра-Леоне 3:0 Буркина-Фасо - ДР Конго 1:0

Результаты матчей

Египет
ДР Конго

Точный счет

2:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
3 раза 100%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Египет
ДР Конго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
Кабо-Верде
Мавритания
Марокко
ЮАР
Мали
Буркина-Фасо
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Египет
ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
Нигерия
Ангола
?
?
?
?
?
Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Ангола Мабулулу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Сейчас намного активнее по периметру поля передвигаются уже футболисты ДР Конго. Мне кажется, что они понимают важность того, как хорошо бы было отличиться в первом тайме. 
  • 26'
    Элиа снова отметился прострельным пасом в центр штрафной, но в ногу защитнику он попал. Мяч за боковую линию по итогу спланировал. 
  • 25'
    Элиа ворвался в штрафную соперника. Был готов он уже нанести удар по воротам своего противника, но в подкате под него поднырнул защитник, который заблокировал угрозу. 
  • 23'
    Калюлю отметился дальним ударом по воротам соперника, но мяч не лег ему на ногу и улетел намного выше трибун. Не самый удачный удар от него получился. 
  • 22'
    Эльнени отыграл в обороне сейчас и вынес мяч в аут. Не торопятся конголезцы вводить снаряд в игру. Предпочитают они немного позатягивать время. 
  • 21'
    Середина первого тайма идет. Египет пока чуть интереснее своего соперника смотрится. Команда "фараонов" атакует опасно, но соперник отвечает. 
  • Опасный момент
    19'
    МОМЕНТ! Это было опасно! Бонгонда сейчас мяч получил на линии штрафной. В итоге мяч он посылал в правую часть ворот, но выше цели выстрелил. 
  • 18'
    Да, пока откровенно скучноватый матч мы наблюдаем. Хочется все-таки увидеть какие-то интересные моменты, голевые ситуации, но мяч в центре поля перекатывается. 
  • 17'
    Неудачно по воротам соперника нанес игрок ДР Конго. Мяч попал в ногу защитнику, после чего прилетел в руки вратарю. Уверенно сыграл тот в рамке.
  • Фол, нарушение
    15'
    Хани фолит на подступах к штрафной. Зафиксирован был фол в этой ситуации. Судейский корпус принимает решение назначить штрафной в пользу гостей.
  • 14'
    Вувузелы и дудки включились на трибунах. Активно фанаты свои коллективы гонят вперед. Уверен, сегодняшняя встреча получится очень интересной. 
  • 13'
    Трезеге отметился дальним ударом по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Получилось крайне неточно, но ситуация была опасной.
  • 11'
    Угловой подали игроки Египта. Мяч полетел с правого края в центр штрафной и стал слишком легкой добычей для кипера ДР Конго.
  • Угловой
    10'
    Пикель сейчас в центре штрафной своей команды оказался. Вынес он сферу за пределы поля. На угловой. Первый в матче корнер.
  • Фол, нарушение
    9'
    Сайед получил сейчас по ноге от соперника. В руках рефери мы не увидели карточки желтого цвета, да и вообще свистка не услышали. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТ! После подачи с правого краю Хегази головой сыграл в районе 11-метровой отметки. Мяч был направлен намного выше цели. А ведь классный эпизод у игрока был!
    • 6'
      Пикель нанес удар по воротам соперника тем временем. Мяч полетел значительно выше цели. Но не оказался снаряд в сетке, хотя было опасно.
    • 5'
      Пока мяч преимущественно в центре поля держится. То одна, то другая команды им владеют. До решительных действий дело не доходит. 
    • 3'
      Фатхи простреливал в штрафную соперника сейчас, но на выходе сработал вратарь сборной ДР Конго, который в высоченном прыжке забрал мяч в перчатки. 
    • 2'
      Футболисты сборной Египта вышли на футбольный газон в красно-белых цветах, а игроки ДР Конго предстали на газоне в синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Наша встреча стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброй ночи вам, уважаемые поклонники футбола! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках матча 1/8 финала Кубка Африки сыграют между собой в сборные Египта и ДР Конго. Встреча состоится в Сан Педро, на арене «Стад Лоран Поку».

      Вместе с вами за ходом событий на поле будет следить Козырев Вячеслав. Рад приветствовать всех на игре!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.8% пользователей.
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    Прогнозы 124
    Египет 75.8% (94)
    X 16.9% (21)
    ДР Конго 7.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Египет
    Ничья
    ДР Конго
    2.90
    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Египет 0:0 ДР Конго

    Исход игры
    Египет
    75.8% (94)
    Ничья
    16.9% (21)
    ДР Конго
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.72% (43)
    Меньше
    62.28% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    54.39% (62)
    Нет
    45.61% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Египет
    29.8% (37)
    1:0 Египет
    28.2% (35)
    1:1 Ничья
    15.3% (19)
    2:0 Египет
    10.5% (13)
    0:1 ДР Конго
    2.4% (3)
    3:1 Египет
    1.6% (2)
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