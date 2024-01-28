Стадион: Лоран Поку.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Аттия
Марван
7
Трезеге
10
Бонгонда
Тео
18
Пикель
Шарль
13
Элиа
Мешак
20
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Аттия МарванПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сайед АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 ТрезегеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
2 Габр АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КахрабаНападающий
- Нападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пикель ШарльПолузащитник
-
13 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
20 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сиади БаджоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бушири РоккиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мвумпа СиласПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
Главный тренер: Дезабр Себастьен
История личных встреч
Египет
ДР Конго
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|3
|0.75
|Трезеге
|1
|0.25
|Салах Мохамед
|1 (1)
|0.25
|Мармуш Омар
|1
|0.25
|Хегази Ахмед
|0
|0
ДР Конго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Висса Йоан
|1
|0.25
|Мвумпа Силас
|1
|0.25
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Элиа Мешак
|0
|0
Карточки
Египет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хегази Ахмед
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
ДР Конго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Калюлю Гедеон
|1
|0
Результаты матчей
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кабо-Верде - Египет 2:2 Египет - Гана 2:2 Египет - Мозамбик 2:2 Египет - Танзания 2:0
Сьерра-Леоне - Египет 0:2 Египет - Джибути 6:0 Египет - Алжир 1:1 Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0
ДР Конго
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Танзания - ДР Конго 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Замбия 1:1 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2
ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 ДР Конго - Уганда 0:0 ДР Конго - Сьерра-Леоне 3:0 Буркина-Фасо - ДР Конго 1:0
Результаты матчей
Египет
ДР Конго
Точный счет
2:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:2
3 раза 100%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Египет
ДР Конго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
Нигерия
Ангола
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— Гвинея
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|3
|Ангола
|Мабулулу
|3
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Экваториальная Гвинея
|Бикоро Федерико
|1 1
|Намибия
|Хауконго Лубени
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Египет 0:0 ДР Конго
Исход игры
Египет
75.8% (94)
Ничья
16.9% (21)
ДР Конго
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
54.39% (62)
Нет
45.61% (52)
Популярный счёт
2:1 Египет
29.8% (37)
1:0 Египет
28.2% (35)
1:1 Ничья
15.3% (19)
2:0 Египет
10.5% (13)
0:1 ДР Конго
2.4% (3)
3:1 Египет
1.6% (2)
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