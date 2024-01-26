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Стадион: .
Египет
FIFA #33
 
Позже
ДР Конго
FIFA #67
Прогнозы 39
Египет 76.9% (30)
X 17.9% (7)
ДР Конго 5.1% (2)
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Лучшие коэффициенты
Египет
Ничья
ДР Конго
2.90
3.35
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3.52
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Египет
ДР Конго

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

КАН
2:0
ЧМОМ
0:1
Ч2ОИА
2:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 3 1
Трезеге 1 0.33
Салах Мохамед 1 (1) 0.33
Мармуш Омар 1 0.33
Хегази Ахмед 0 0
ДР Конго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 1 0.33
Мвумпа Силас 1 0.33
Бакамбу Седрик 0 0
Элиа Мешак 0 0

Карточки

Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хегази Ахмед 1 0
Мармуш Омар 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0
ДР Конго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбемба Шансель 1 0
Пикель Шарль 1 0
Калюлю Гедеон 1 0

Результаты матчей

Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Египет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кабо-Верде - Египет 2:2 Египет - Гана 2:2 Египет - Мозамбик 2:2 Египет - Танзания 2:0
Сьерра-Леоне - Египет 0:2 Египет - Джибути 6:0 Египет - Алжир 1:1 Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0
ДР Конго
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Танзания - ДР Конго 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Замбия 1:1 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2
ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 ДР Конго - Уганда 0:0 ДР Конго - Сьерра-Леоне 3:0 Буркина-Фасо - ДР Конго 1:0

Результаты матчей

Египет
ДР Конго

Точный счет

2:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
3 раза 100%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Египет
ДР Конго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Ангола
Намибия
Нигерия
Камерун
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
ДР Конго
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
Марокко
ЮАР
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Гана Айю Джордан 2 (1)
ЮАР Зване Темба 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Гана Джику Александер 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Египет - ДР Конго от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 39
    Египет 76.9% (30)
    X 17.9% (7)
    ДР Конго 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Египет
    Ничья
    ДР Конго
    2.90
    3.35
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    3.52
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Египет - ДР Конго

    Исход игры
    Египет
    76.9% (30)
    Ничья
    17.9% (7)
    ДР Конго
    5.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (12)
    Меньше
    66.67% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (19)
    Нет
    47.22% (17)
    Популярный счёт
    1:0 Египет
    28.2% (11)
    2:1 Египет
    28.2% (11)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    2:0 Египет
    12.8% (5)
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    ДР Конго
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