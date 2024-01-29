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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Сенегал
FIFA #20
1:0
Первый тайм: 44'
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
0'
1:0
4' Гол
Диалло Хабиб
9' Желтая карточка
Мане Садио

Ход матча

4'
Диалло Хабиб
(Мане Садио)
1:0
9'
Мане Садио
 
Прогнозы 134
Сенегал 85.1% (114)
X 9.7% (13)
Кот-д'Ивуар 5.2% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сенегал
Ничья
Кот-д'Ивуар
3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Менди
Эдуар
3
Кулибали
Калиду
22
Диалло
Абду
19
Ньякат
Мусса
15
Дьятта
Крепен
14
Якобс
Исмаил
17
Сарр
Пап
Матар
25
Камара
Ламин
18
Сарр
Исмаила
10
Мане
Садио
20
Диалло
Хабиб
1
Фофана
Яхья
17
Орье
Серж
7
Коссуну
Одилон
21
Н'Дика
Эван
3
Конан
Гислен
18
Сангаре
Ибрахим
4
Сери
Жан-Мишель
6
Фофана
Секо
14
Дьяките
Умар
11
Крассо
Жан-Филипп
15
Градель
Макс-Ален
Сенегал
Кот-д'Ивуар

История личных встреч

Сенегал
Кот-д'Ивуар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧАН
0:1
ЧМОМ
1:1
ММ
3:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 2 0.5
Камара Ламин 2 0.5
Мане Садио 1 0.25
Сарр Исмаила 1 0.25
Ндиайе Ильман 1 0.25
Сек Абдулай 1 0.25
Гуйе Папе 1 0.25
Гуэйе Идрисса 0 0
Сарр Пап Матар 0 0
Дьятта Крепен 0 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 1 0.25
Крассо Жан-Филипп 1 0.25
Кесси Франк 0 0

Карточки

Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Абду 2 0
Мане Садио 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Камара Ламин 1 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боли Вийи 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Куаме Кристиан 1 0

Результаты матчей

Сенегал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Сенегал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кот-д'Ивуар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Сенегал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кот-д'Ивуар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сенегал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гвинея - Сенегал 0:2 Сенегал - Камерун 3:1 Сенегал - Гамбия 3:0 Сенегал - Нигер 1:0
Того - Сенегал 0:0 Сенегал - Южный Судан 4:0 Сенегал - Камерун 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Руанда 1:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бенин - Сенегал 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0 Сенегал - Мадагаскар 1:0 Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1
Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1

Результаты матчей

Сенегал
Кот-д'Ивуар

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сенегал
Кот-д'Ивуар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
Марокко
ЮАР
Мали
Буркина-Фасо
Сенегал
Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
Нигерия
Ангола
Кабо-Верде
?
?
?
ДР Конго
Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Алжир Бунеджах Багдад 3
Ангола Мабулулу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Обстоятельно контролируют мяч на чужой половине вновь ивуарийцы, и приходит потом мяч к правому краю атаки на Дьяките, с которым очень плотно играют там защитники.
  • Угловой
    42'
    Два угловых фактически подряд, во втором случае Сери вешает с правого фланга, а сенегальцы уверенно мяч выносят.
  • 40'
    После отбора в центральной трети пошёл быстрый вертикальный пас на Крассо, которого вдвоём накрыли, а во втором темпе атаки едва не вывалился регулярно обостряющий из глубины Фофана на рандеву с голкипером. Только угловой удалось выжать, хотя и уже в борьбе непосредственно с Менди.
  • 39'
    Справа теперь обыгрался Дьяките с Орье, вновь выдавили там сенегальцы соперника подальше от штрафной.
  • 38'
    В ответной атаке появилось сейчас некоторое пространство на половине поля Сенегала, однако всё равно тяжеловато было Дьяките и Крассо слева обострить, успели накрыть защитники.
  • 37'
    Да, самые настоящие шахматы сейчас на поле, отсюда и эти наблюдения за схемами. Компактно обороняется Сенегал пятёркой защитников и двумя плотно прилегающими линиями, а соперник ищет лазейки.
  • 35'
    Что ещё хочется отметить по ивуарийцам - несмотря на то, что команда по ходу турнира лишилась главного тренера, тактически очень хорошее впечатление, пожалуй, именно Кот-д`Ивуар сегодня производит. Особенно, например, то, как легко хозяевам турнира в разных игровых фазах удаётся по ситуации перестраиваться с классических 4-4-2 на 4-3-3 и наоборот.
  • 33'
    Возможно, не пошла на пользу эта пауза "слонам", сейчас мяч держится у сборной Сенегала, которая вытягивает соперника на свою половину.
  • 31'
    Перерыв на водопой. Хочется повториться - по ощущениям Сенегал вполне мог и после забитого мяча продолжать доминировать, пробовать забить ещё, однако решил не рисковать. Ивуарийцы же по такой игре, которая идёт сейчас, всё более и более комфортно себя чувствуют, кажется. Другое дело, что на контратаку, конечно, можно нарваться. На это и рассчитывают сенегальцы.
  • Травма, повреждение
    29'
    В борьбе на фланге немного рассекли губу Дьяките - ещё одна пауза, связанная с повреждением. На этот раз небольшая.
  • 27'
    А вот у ивуарийцев шикарная сейчас атака прошла, поддержал её из глубины всё тот же Фофана, фактически вывалившись на ударную позицию возле линии штрафной и здорово развернувшись, однако не позволили ему всё-таки пробить.
  • Фол, нарушение
    25'
    Крассо тормознул редкую по этим минутам атаку сенегальцев, сфолив на Сарре.
  • 23'
    Неплохой заброс исполняет теперь Градель слева на дальнюю штангу, но вновь у своих владений всё контролирует спокойно Менди.
  • 21'
    Под копирку буквально исполняется сейчас стандарт ивуарийцев - идентичный был в самом начале встречи. Сейчас похожим образом вылавливает на линии вратарской мяч Менди после подачи Сери со штрафного.
  • 19'
    Ощутимую роль в созидании ивуарийцев сейчас играет Секо Фофана. Дважды он активно принимал участие в наступлении, вначале на технике пройдя нескольких игроков соперника и отдав во фланг, а вскоре попробовав обострить и по центру.
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    • 17'
      По ощущениям - не рановато ли сенегальцы отдали мяч и сели в оборону? Хорошо сейчас проходит комбинационная игра у Кот-д`Ивуара - команды, испытывающей определённые игровые проблемы, но при этом весьма оснащённой технически, что немаловажно.
    • 15'
      В затяжной атаке Кот-д`Ивуара до удара дело не дошло, зато удалось попрессинговать голкипера и заработать аут.
    • 13'
      Да, очень затяжной получилась в итоге эта вынужденная остановка, теперь же после возобновления игры аккуратно контролируют мяч ивуарийцы возле центрального круга.
    • Травма, повреждение
      10'
      Да, прилично досталось Сангаре, требуется ему медицинская помощь, в связи с чем небольшая пауза в игре образовывается.
    • Желтая карточка
      9'
      И первая жёлтая уже в матче. Садио Мане её получает, слишком резко пошёл он в отбор и въехал в ноги Сангаре.
    • Угловой
      8'
      Дьятта от левого углового флажка навесил к ближнему краю вратарской, откуда уверенно вынесли ивуарийцы.
    • 7'
      Ещё одна попытка Якобса обострить с левого фланга. Накрывают его там, но удаётся заработать корнер.
    • 6'
      После фола Кулибали на своей половине высокая подача идёт к линии вратарской сенегальцев, там уверенно забирает мяч Менди.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-Л! Хабиб Диалло, 1:0!
      Садио Мане выступил в роли ассистента здесь, ушёл звёздный хавбек слева в лицевую и навесил в штрафную на Диалло, который первым касанием грудью мяч обработал, а вторым - вколотил под перекладину!
    • 2'
      Активно начинает сборная Сенегала, которая является фаворитом этой пары. Неплохо вешает вначале слева к линии вратарской Якобс, и справляются там защитники, а в следующей атаке следует неточный заброс по центру, удар от ворот.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Анонс
      Добро пожаловать на матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором сборная Сенегала встретится с командой-хозяйкой турнира - Кот-д`Ивуаром. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
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    Прогнозы 134
    Сенегал 85.1% (114)
    X 9.7% (13)
    Кот-д'Ивуар 5.2% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сенегал
    Ничья
    Кот-д'Ивуар
    3.00
    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сенегал 1:0 Кот-д'Ивуар

    Исход игры
    Сенегал
    85.1% (114)
    Ничья
    9.7% (13)
    Кот-д'Ивуар
    5.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (68)
    Нет
    40.35% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Сенегал
    35.1% (47)
    1:0 Сенегал
    25.4% (34)
    2:0 Сенегал
    6.7% (9)
    1:1 Ничья
    6% (8)
    1:2 Кот-д'Ивуар
    3.7% (5)
    3:1 Сенегал
    3% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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