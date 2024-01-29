Что ещё хочется отметить по ивуарийцам - несмотря на то, что команда по ходу турнира лишилась главного тренера, тактически очень хорошее впечатление, пожалуй, именно Кот-д`Ивуар сегодня производит. Особенно, например, то, как легко хозяевам турнира в разных игровых фазах удаётся по ситуации перестраиваться с классических 4-4-2 на 4-3-3 и наоборот.

Да, самые настоящие шахматы сейчас на поле, отсюда и эти наблюдения за схемами. Компактно обороняется Сенегал пятёркой защитников и двумя плотно прилегающими линиями, а соперник ищет лазейки.

В ответной атаке появилось сейчас некоторое пространство на половине поля Сенегала, однако всё равно тяжеловато было Дьяките и Крассо слева обострить, успели накрыть защитники.

Справа теперь обыгрался Дьяките с Орье, вновь выдавили там сенегальцы соперника подальше от штрафной.

После отбора в центральной трети пошёл быстрый вертикальный пас на Крассо, которого вдвоём накрыли, а во втором темпе атаки едва не вывалился регулярно обостряющий из глубины Фофана на рандеву с голкипером. Только угловой удалось выжать, хотя и уже в борьбе непосредственно с Менди.

Два угловых фактически подряд, во втором случае Сери вешает с правого фланга, а сенегальцы уверенно мяч выносят.

Обстоятельно контролируют мяч на чужой половине вновь ивуарийцы, и приходит потом мяч к правому краю атаки на Дьяките, с которым очень плотно играют там защитники.

33' Возможно, не пошла на пользу эта пауза "слонам", сейчас мяч держится у сборной Сенегала, которая вытягивает соперника на свою половину.

31' Перерыв на водопой. Хочется повториться - по ощущениям Сенегал вполне мог и после забитого мяча продолжать доминировать, пробовать забить ещё, однако решил не рисковать. Ивуарийцы же по такой игре, которая идёт сейчас, всё более и более комфортно себя чувствуют, кажется. Другое дело, что на контратаку, конечно, можно нарваться. На это и рассчитывают сенегальцы.

29' В борьбе на фланге немного рассекли губу Дьяките - ещё одна пауза, связанная с повреждением. На этот раз небольшая.

27' А вот у ивуарийцев шикарная сейчас атака прошла, поддержал её из глубины всё тот же Фофана, фактически вывалившись на ударную позицию возле линии штрафной и здорово развернувшись, однако не позволили ему всё-таки пробить.

25' Крассо тормознул редкую по этим минутам атаку сенегальцев, сфолив на Сарре.

23' Неплохой заброс исполняет теперь Градель слева на дальнюю штангу, но вновь у своих владений всё контролирует спокойно Менди.

21' Под копирку буквально исполняется сейчас стандарт ивуарийцев - идентичный был в самом начале встречи. Сейчас похожим образом вылавливает на линии вратарской мяч Менди после подачи Сери со штрафного.