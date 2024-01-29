Стадион: Стад Шарль Конан Банни.
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
4'
1:0
9'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Менди
Эдуар
22
Диалло
Абду
19
Ньякат
Мусса
14
Якобс
Исмаил
25
Камара
Ламин
18
Сарр
Исмаила
10
Мане
Садио
20
Диалло
Хабиб
17
Орье
Серж
21
Н'Дика
Эван
14
Дьяките
Умар
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
-
25 Камара ЛаминПолузащитник
-
18 Сарр ИсмаилаПолузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
-
23 Диао МориВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сиссе Алиу
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
21 Н'Дика ЭванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амани ЖанПолузащитник
-
13 Бога ЖеремиНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмерс Фаэ
История личных встреч
Сенегал
Кот-д'Ивуар
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Сенегал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|2
|0.5
|Камара Ламин
|2
|0.5
|Мане Садио
|1
|0.25
|Сарр Исмаила
|1
|0.25
|Ндиайе Ильман
|1
|0.25
|Сек Абдулай
|1
|0.25
|Гуйе Папе
|1
|0.25
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Сарр Пап Матар
|0
|0
|Дьятта Крепен
|0
|0
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|1
|0.25
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.25
|Кесси Франк
|0
|0
Карточки
Сенегал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Абду
|2
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боли Вийи
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Сенегал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Сенегал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кот-д'Ивуар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Сенегал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кот-д'Ивуар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сенегал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гвинея - Сенегал 0:2 Сенегал - Камерун 3:1 Сенегал - Гамбия 3:0 Сенегал - Нигер 1:0
Того - Сенегал 0:0 Сенегал - Южный Судан 4:0 Сенегал - Камерун 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Руанда 1:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бенин - Сенегал 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0 Сенегал - Мадагаскар 1:0 Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1
Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1
Результаты матчей
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Египет
|Мохамед Мостафа
|4
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Ангола
|Мабулулу
|3
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Экваториальная Гвинея
|Бикоро Федерико
|1 1
|Намибия
|Хауконго Лубени
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сенегал 1:0 Кот-д'Ивуар
Исход игры
Сенегал
85.1% (114)
Ничья
9.7% (13)
Кот-д'Ивуар
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
59.65% (68)
Нет
40.35% (46)
Популярный счёт
2:1 Сенегал
35.1% (47)
1:0 Сенегал
25.4% (34)
2:0 Сенегал
6.7% (9)
1:1 Ничья
6% (8)
1:2 Кот-д'Ивуар
3.7% (5)
3:1 Сенегал
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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