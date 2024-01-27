Стадион: Стад Шарль Конан Банни.
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История личных встреч
Сенегал
Кот-д'Ивуар
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Сенегал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ламин
|2
|0.67
|Мане Садио
|1
|0.33
|Сарр Исмаила
|1
|0.33
|Ндиайе Ильман
|1
|0.33
|Сек Абдулай
|1
|0.33
|Гуйе Папе
|1
|0.33
|Диалло Хабиб
|1
|0.33
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Сарр Пап Матар
|0
|0
|Дьятта Крепен
|0
|0
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|1
|0.33
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.33
|Кесси Франк
|0
|0
Карточки
Сенегал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Абду
|2
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боли Вийи
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Сенегал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Сенегал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кот-д'Ивуар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Сенегал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кот-д'Ивуар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сенегал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гвинея - Сенегал 0:2 Сенегал - Камерун 3:1 Сенегал - Гамбия 3:0 Сенегал - Нигер 1:0
Того - Сенегал 0:0 Сенегал - Южный Судан 4:0 Сенегал - Камерун 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Руанда 1:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бенин - Сенегал 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0 Сенегал - Мадагаскар 1:0 Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1
Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1
Результаты матчей
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|3
|Гана
|Айю Джордан
|2 (1)
|ЮАР
|Зване Темба
|2
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
|Гана
|Джику Александер
|2
|Алжир
|Бенсебаини Рами
|2
Прогнозы на матч Сенегал - Кот-д'Ивуар
Исход игры
Сенегал
83.3% (35)
Ничья
11.9% (5)
Кот-д'Ивуар
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (18)
Меньше
52.63% (20)
Обе команды забьют
Да
57.89% (22)
Нет
42.11% (16)
Популярный счёт
2:1 Сенегал
33.3% (14)
1:0 Сенегал
28.6% (12)
1:1 Ничья
9.5% (4)
2:0 Сенегал
9.5% (4)
1:2 Кот-д'Ивуар
4.8% (2)
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