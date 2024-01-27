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Стадион: .
Сенегал
FIFA #20
 
Позже
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
Прогнозы 42
Сенегал 83.3% (35)
X 11.9% (5)
Кот-д'Ивуар 4.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сенегал
Ничья
Кот-д'Ивуар
3.00
3.35
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3.42
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сенегал
Кот-д'Ивуар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧАН
0:1
ЧМОМ
1:1
ММ
3:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ламин 2 0.67
Мане Садио 1 0.33
Сарр Исмаила 1 0.33
Ндиайе Ильман 1 0.33
Сек Абдулай 1 0.33
Гуйе Папе 1 0.33
Диалло Хабиб 1 0.33
Гуэйе Идрисса 0 0
Сарр Пап Матар 0 0
Дьятта Крепен 0 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 1 0.33
Крассо Жан-Филипп 1 0.33
Кесси Франк 0 0

Карточки

Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Абду 2 0
Дьятта Крепен 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Камара Ламин 1 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боли Вийи 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Куаме Кристиан 1 0

Результаты матчей

Сенегал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Сенегал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кот-д'Ивуар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Сенегал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кот-д'Ивуар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сенегал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гвинея - Сенегал 0:2 Сенегал - Камерун 3:1 Сенегал - Гамбия 3:0 Сенегал - Нигер 1:0
Того - Сенегал 0:0 Сенегал - Южный Судан 4:0 Сенегал - Камерун 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Руанда 1:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бенин - Сенегал 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0 Сенегал - Мадагаскар 1:0 Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1
Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1

Результаты матчей

Сенегал
Кот-д'Ивуар

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сенегал
Кот-д'Ивуар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
Ангола
Намибия
Нигерия
Камерун
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
ДР Конго
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
Марокко
ЮАР
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Гана Айю Джордан 2 (1)
ЮАР Зване Темба 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Гана Джику Александер 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Кот-д'Ивуар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 42
    Сенегал 83.3% (35)
    X 11.9% (5)
    Кот-д'Ивуар 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сенегал
    Ничья
    Кот-д'Ивуар
    3.00
    3.35
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    3.42
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Сенегал - Кот-д'Ивуар

    Исход игры
    Сенегал
    83.3% (35)
    Ничья
    11.9% (5)
    Кот-д'Ивуар
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (22)
    Нет
    42.11% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Сенегал
    33.3% (14)
    1:0 Сенегал
    28.6% (12)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    2:0 Сенегал
    9.5% (4)
    1:2 Кот-д'Ивуар
    4.8% (2)
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    Сенегал
    Кот-д'Ивуар
    Букмекеры
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