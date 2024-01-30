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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Мали
FIFA #51
1:0
Первый тайм: 38'
Буркина-Фасо
FIFA #57
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Тапсоба Эдмон
27' Желтая карточка
Тапсоба Абдул

Ход матча

3'
Тапсоба Эдмон
1:0
27'
 
Тапсоба Абдул
Прогнозы 119
Мали 81.5% (97)
X 10.1% (12)
Буркина-Фасо 8.4% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Буркина-Фасо
2.80
4.60
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4.50
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Все Коэффициенты
16
Диарра
Джиги
2
Траоре
Амари
5
Куяте
Кики
6
Ньякате
Сику
17
Сако
Фалае
12
Камара
Мохамед
11
Кулибали
Лассана
4
Айдара
Амаду
21
Траоре
Адама
II
25
Синайоко
Лассин
26
Думбия
Камори
16
Коффи
Херве
9
Каборе
Исса
14
Дайо
Иссуфу
12
Тапсоба
Эдмон
25
Яго
Стив
18
Уэдраого
Исмаила
22
Туре
Ибрахим
20
Сангаре
Густаво
10
Траоре
Бертран
13
Конате
Мохамед
II
15
Тапсоба
Абдул
Мали
Буркина-Фасо

История личных встреч

Мали
Буркина-Фасо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧАН
1:0
ТМС
1:4
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Мали
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синайоко Лассин 2 0.5
Траоре Амари 1 0.25
Думбия Камори 0 0
Буркина-Фасо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бертран 2 (2) 0.5
Конате Мохамед II 1 0.25
Тапсоба Абдул 0 0

Карточки

Мали
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 1 0
Ньякате Сику 1 0
Куяте Кики 1 0
Буркина-Фасо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Ибрахим 2 0
Конате Мохамед II 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Сангаре Густаво 1 0
Нагало Адамо 1 0
Джига Нассер 1 0
Уэдраого Исмаила 1 0

Результаты матчей

Мали
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Буркина-Фасо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Мали
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Буркина-Фасо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мали
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Буркина-Фасо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мали
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Намибия - Мали 0:0 Тунис - Мали 1:1 Мали - ЮАР 2:0 Мали - Гвинея-Бисау 6:2
Мали - ЦАР 1:1 Мали - Чад 3:1 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Мали - Уганда 1:0 Мали - Южный Судан 4:0 Конго - Мали 0:2 Гамбия - Мали 1:0 Мали - Гамбия 2:0 Мавритания - Мали 1:0 Мали - Ангола 3:3 Алжир - Мали 1:1 Мали - Замбия 1:0 Мали - Сьерра-Леоне 2:0 Сьерра-Леоне - Мали 1:2 Мавритания - Мали 1:1 Южный Судан - Мали 1:3
Буркина-Фасо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Буркина-Фасо - Мавритания 1:0 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2
Иран - Буркина-Фасо 2:1 Эфиопия - Буркина-Фасо 0:3 Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1 Мавритания - Буркина-Фасо 1:2 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Буркина-Фасо - Эсватини 0:0 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Того - Буркина-Фасо 1:1 Буркина-Фасо - Того 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Буркина-Фасо - ДР Конго 1:0 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0 Эсватини - Буркина-Фасо 1:3 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0

Результаты матчей

Мали
Буркина-Фасо

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мали
Буркина-Фасо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
Марокко
ЮАР
Мали
Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
Нигерия
Ангола
Кабо-Верде
?
?
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Алжир Бунеджах Багдад 3
Ангола Мабулулу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Думбия слева прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров ускорения вперёд не сделал. Мяч спокойно укатился за пределы поля.
  • 38'
    Думбия слева вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Коффи в прыжке забрал мяч в руки.
  • 36'
    Сако по левому флангу прошёл вперёд, но вместо обостряющей передачи к воротам откатил мяч назад к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    35'
    Уэдраого в центральном круша ударил по ногам Камара.
  • 34'
    Синайоко слева сместился в центр и с семнадцати метров низом пробил левее ворот.
  • 32'
    Команды отправились к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.
  • Опасный момент
    31'
    Удар Думбия слева из пределов штрафной площади Коффи отразил. Мяч отскочил через пару рикошетов к Айдара, который от угла штрафной площади пробил выше ворот.
  • 30'
    Подачу Айдара слева к воротам заблокировал Каборе.
  • Фол, нарушение
    29'
    Синайоко у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Каборе.
  • Желтая карточка
    28'
    Абдул Тапсоба на чужой половине поля отмахнулся от Айдара и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    27'
    Арбитр сначала хотел поставить пенальти за фол Коффи на Синайоко, но затем увидел подсказку от бокового и определил офсайд.
  • Офсайд
    26'
    Удар Думбия из офсайда Коффи отразил ногами.
  • Фол, нарушение
    25'
    Туре у центрального круга зацепил ногу Камара.
  • 24'
    Бертран Траоре со штрафного решил пробить по воротам. Мяч полетел по центру и оказался в руках у Диарра. До голкипера немногим менее сорока метров.
  • Фол, нарушение
    23'
    Айдара опасно сыграл против Сангаре. От центрального круга "зелёные" пробьют штрафной.
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    • 22'
      Подачу Каборе справа в штрафную площадь защитники сборной Мали перехватили.
    • Фол, нарушение
      20'
      Айдара на чужой половине поля завалил на газон Бертрана Траоре.
    • 19'
      Сако слева сделал пас на Айдара, которому не удалось сделать точную передачу в центр к штрафной площади.
    • 18'
      Думбия слева стал смещаться к штрафной площади и попытался обыграться с Адама Траоре. Ответная передача перехвачена соперниками.
    • 16'
      Малийцы спокойно покатали мяч у центрального круга.
    • 15'
      Адама Траоре с двадцати метров пробил немного выше перекладины.
    • 14'
      Сборная Буркина-Фасо старается быстро доставлять мяч вперёд. Передачи соперники перехватывают, а сольные проходы упираются в группы обороняющихся.
    • Фол, нарушение
      12'
      Камара в центральном круге придержал руками Сангаре.
    • Угловой
      11'
      Уэдраого от углового флага навесил на Дайо, который головой пробил выше ворот.
    • 10'
      Абдул Тапсоба прошёл вперёд по левому флангу ми заработал угловой удар.
    • 9'
      Сангаре в центре поля подтолкнул в спину Камара.
    • 8'
      Сборная Мали контролирует мяч в центре поля. Взвинчивать темп пока никто не собирается.
    • Фол, нарушение
      6'
      Сако на фланге сбил Айдара.
    • Фол, нарушение
      5'
      Дцумбия у центрального круга нарушил правила.
    • Описание гола
      3'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ЭДМОН ТАПСОБА!!! Удар Айдара головой Коффи парировал. Мяч отскочил к Эдмону Тапсоба, от которого сфера и залетела в сетку.
    • 2'
      Сборная Мали играет в белой форме, сборная Буркина-Фасо - в зелёной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Амаду Гон Кулибали"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала кубка африканских наций, в котором сыграют сборные Мали и Буркина-Фасо. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Буркина-Фасо.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.24. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.24 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Мали 81.5% (97)
    X 10.1% (12)
    Буркина-Фасо 8.4% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мали
    Ничья
    Буркина-Фасо
    2.80
    4.60
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    Где смотреть матч Мали 1:0 Буркина-Фасо онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мали 1:0 Буркина-Фасо

    Исход игры
    Мали
    81.7% (98)
    Ничья
    10% (12)
    Буркина-Фасо
    8.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    36.04% (40)
    Нет
    63.96% (71)
    Популярный счёт
    1:0 Мали
    47.5% (57)
    2:1 Мали
    23.3% (28)
    1:1 Ничья
    5.8% (7)
    2:0 Мали
    5% (6)
    0:1 Буркина-Фасо
    4.2% (5)
    1:2 Буркина-Фасо
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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    Мали
    Буркина-Фасо
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