Первый тайм

39' Думбия слева прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров ускорения вперёд не сделал. Мяч спокойно укатился за пределы поля.

38' Думбия слева вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Коффи в прыжке забрал мяч в руки.

36' Сако по левому флангу прошёл вперёд, но вместо обостряющей передачи к воротам откатил мяч назад к центральному кругу.

35' Уэдраого в центральном круша ударил по ногам Камара.

34' Синайоко слева сместился в центр и с семнадцати метров низом пробил левее ворот.

32' Команды отправились к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.