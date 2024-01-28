  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Мали
FIFA #51
 
Позже
Буркина-Фасо
FIFA #57
Прогнозы 49
Мали 75.5% (37)
X 12.2% (6)
Буркина-Фасо 12.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Буркина-Фасо
2.72
3.85
Реклама, betboom.ru
4.04
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мали
Буркина-Фасо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧАН
1:0
ТМС
1:4
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Мали
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синайоко Лассин 2 0.67
Траоре Амари 1 0.33
Думбия Камори 0 0
Буркина-Фасо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бертран 2 (2) 0.67
Конате Мохамед II 1 0.33
Тапсоба Абдул 0 0

Карточки

Мали
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 1 0
Ньякате Сику 1 0
Куяте Кики 1 0
Буркина-Фасо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Ибрахим 2 0
Конате Мохамед II 2 0
Тапсоба Абдул 1 0
Сангаре Густаво 1 0
Нагало Адамо 1 0
Джига Нассер 1 0
Уэдраого Исмаила 1 0

Результаты матчей

Мали
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Буркина-Фасо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Мали
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Буркина-Фасо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мали
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Буркина-Фасо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мали
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Намибия - Мали 0:0 Тунис - Мали 1:1 Мали - ЮАР 2:0 Мали - Гвинея-Бисау 6:2
Мали - ЦАР 1:1 Мали - Чад 3:1 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Мали - Уганда 1:0 Мали - Южный Судан 4:0 Конго - Мали 0:2 Гамбия - Мали 1:0 Мали - Гамбия 2:0 Мавритания - Мали 1:0 Мали - Ангола 3:3 Алжир - Мали 1:1 Мали - Замбия 1:0 Мали - Сьерра-Леоне 2:0 Сьерра-Леоне - Мали 1:2 Мавритания - Мали 1:1 Южный Судан - Мали 1:3
Буркина-Фасо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Буркина-Фасо - Мавритания 1:0 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2
Иран - Буркина-Фасо 2:1 Эфиопия - Буркина-Фасо 0:3 Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1 Мавритания - Буркина-Фасо 1:2 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Буркина-Фасо - Эсватини 0:0 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Того - Буркина-Фасо 1:1 Буркина-Фасо - Того 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Буркина-Фасо - ДР Конго 1:0 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0 Эсватини - Буркина-Фасо 1:3 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0

Результаты матчей

Мали
Буркина-Фасо

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мали
Буркина-Фасо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1/8 финала
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
ДР Конго
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
Марокко
ЮАР
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Нигерия
Ангола
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Ангола Мабулулу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мали - Буркина-Фасо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 42.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Мали 75.5% (37)
    X 12.2% (6)
    Буркина-Фасо 12.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мали
    Ничья
    Буркина-Фасо
    2.72
    3.85
    Реклама, betboom.ru
    4.04
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мали - Буркина-Фасо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Мали - Буркина-Фасо

    Исход игры
    Мали
    75.5% (37)
    Ничья
    12.2% (6)
    Буркина-Фасо
    12.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.91% (15)
    Меньше
    68.09% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    38.3% (18)
    Нет
    61.7% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Мали
    42.9% (21)
    2:1 Мали
    24.5% (12)
    0:1 Буркина-Фасо
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    0:0 Ничья
    4.1% (2)
    2:0 Мали
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Мали
    Буркина-Фасо
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный