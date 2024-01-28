Стадион: Амаду Гон Кулибали.
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История личных встреч
Мали
Буркина-Фасо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Мали
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синайоко Лассин
|2
|0.67
|Траоре Амари
|1
|0.33
|Думбия Камори
|0
|0
Буркина-Фасо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бертран
|2 (2)
|0.67
|Конате Мохамед II
|1
|0.33
|Тапсоба Абдул
|0
|0
Карточки
Мали
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
Буркина-Фасо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Ибрахим
|2
|0
|Конате Мохамед II
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|1
|0
|Сангаре Густаво
|1
|0
|Нагало Адамо
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Уэдраого Исмаила
|1
|0
Результаты матчей
Мали
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Буркина-Фасо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Мали
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Буркина-Фасо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Мали
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Буркина-Фасо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мали
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Намибия - Мали 0:0 Тунис - Мали 1:1 Мали - ЮАР 2:0 Мали - Гвинея-Бисау 6:2
Мали - ЦАР 1:1 Мали - Чад 3:1 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Мали - Уганда 1:0 Мали - Южный Судан 4:0 Конго - Мали 0:2 Гамбия - Мали 1:0 Мали - Гамбия 2:0 Мавритания - Мали 1:0 Мали - Ангола 3:3 Алжир - Мали 1:1 Мали - Замбия 1:0 Мали - Сьерра-Леоне 2:0 Сьерра-Леоне - Мали 1:2 Мавритания - Мали 1:1 Южный Судан - Мали 1:3
Буркина-Фасо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Буркина-Фасо - Мавритания 1:0 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2
Иран - Буркина-Фасо 2:1 Эфиопия - Буркина-Фасо 0:3 Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау 1:1 Мавритания - Буркина-Фасо 1:2 Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо 0:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Буркина-Фасо - Эсватини 0:0 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Того - Буркина-Фасо 1:1 Буркина-Фасо - Того 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Буркина-Фасо - ДР Конго 1:0 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0 Эсватини - Буркина-Фасо 1:3 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0
Результаты матчей
Мали
Буркина-Фасо
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мали
Буркина-Фасо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
Нигерия
Ангола
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|3
|Ангола
|Мабулулу
|3
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Намибия
|Хауконго Лубени
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
Прогнозы на матч Мали - Буркина-Фасо
Исход игры
Мали
75.5% (37)
Ничья
12.2% (6)
Буркина-Фасо
12.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (15)
Меньше
68.09% (32)
Обе команды забьют
Да
38.3% (18)
Нет
61.7% (29)
Популярный счёт
1:0 Мали
42.9% (21)
2:1 Мали
24.5% (12)
0:1 Буркина-Фасо
8.2% (4)
1:1 Ничья
6.1% (3)
0:0 Ничья
4.1% (2)
2:0 Мали
4.1% (2)
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