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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Марокко
FIFA #13
0:0
Первый тайм: 4'
ЮАР
FIFA #66
0'
1
Буну
Яссин
2
Хакими
Ашраф
5
Агер
Наиф
6
Саисс
Ромен
3
Мазрауи
Нуссаир
8
Унаи
Аззедин
4
Амрабат
Софьян
15
Амалла
Селим
21
Адли
Амин
19
Эн-Несири
Юссеф
16
Эззалзули
Абде
1
Уильямс
Ронвен
20
Мудау
Кхулисо
18
Кекана
Грант
14
Мвала
Мотоби
6
Модиба
Мафоса
4
Мокоена
Тебохо
13
Ситоле
Сфефело
23
Морена
Тапело
11
Зване
Темба
10
Тау
Перси
9
Макгопа
Эвиденс
Марокко
ЮАР

История личных встреч

Марокко
ЮАР

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

КАН
2:1
КАН
2:1
КАН
0:1
ММ
1:1
КАН
2:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиеш Хаким 1 0.33
Хакими Ашраф 1 0.33
Саисс Ромен 1 0.33
Эн-Несири Юссеф 1 0.33
Унаи Аззедин 1 0.33
Адли Амин 0 0
ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зване Темба 2 0.67
Масеко Тапело 1 0.33
Тау Перси 1 (1) 0.33
Морена Тапело 0 0
Мокоена Тебохо 0 0
Макгопа Эвиденс 0 0

Карточки

Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Амалла Селим 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Чиби Мохамед 1 0
Адли Амин 1 0
ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ксулу Сиянда 1 0
Ситоле Сфефело 1 0
Мвала Мотоби 1 0

Результаты матчей

Марокко
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЮАР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Марокко
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЮАР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Марокко
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЮАР
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Замбия - Марокко 0:1 Марокко - ДР Конго 1:1 Марокко - Танзания 3:0 Марокко - Сьерра-Леоне 3:1
Танзания - Марокко 0:2 Марокко - Либерия 3:0 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 ЮАР - Марокко 2:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Марокко - Перу 0:0 Марокко - Бразилия 2:1 Гана - Марокко 3:0 Хорватия - Марокко 2:1 Франция - Марокко 2:0 Марокко - Португалия 1:0 Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0
ЮАР
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЮАР - Тунис 0:0 ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0
Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0 ЮАР - Коморские острова 0:0

Результаты матчей

Марокко
ЮАР

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Марокко
ЮАР

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
Марокко
ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
Нигерия
Ангола
Кабо-Верде
?
Мали
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Алжир Бунеджах Багдад 3
Мали Синайоко Лассин 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Абде Эззалзули под гул трибун устроил фейковые финты на левом фланге нападения, поэтому так и не смог обыграть своего соперника.
  • Офсайд
    3'
    Эвиденс Магкопа оказался в положении "вне игры", когда последовал на него по центру заброс вперёд у южноафриканцев.
  • Фол, нарушение
    2'
    Селим Амалла нарушил правила в центральной трети поля против Тембы Зване, уронив того на газон.
  • 1'
    Сборная Марокко играет в красно-зелёной форме, а у сборной Южноафриканской Республики белая экипировка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 1/8 финала Кубка африканских наций 2023 года сборная Марокко сыграет против сборной Южной Африки. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой ЮАР.
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Прогнозы 134
Марокко 85.8% (115)
X 10.4% (14)
ЮАР 3.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
ЮАР
6.70
3.90
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9.05
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Марокко 0:0 ЮАР

Исход игры
Марокко
86% (117)
Ничья
10.3% (14)
ЮАР
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (47)
Меньше
58.04% (65)
Обе команды забьют
Да
48.21% (54)
Нет
51.79% (58)
Популярный счёт
2:1 Марокко
29.4% (40)
1:0 Марокко
28.7% (39)
2:0 Марокко
12.5% (17)
1:1 Ничья
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 ЮАР
1.5% (2)
3:1 Марокко
1.5% (2)
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