Первый тайм

4' Абде Эззалзули под гул трибун устроил фейковые финты на левом фланге нападения, поэтому так и не смог обыграть своего соперника.

3' Эвиденс Магкопа оказался в положении "вне игры", когда последовал на него по центру заброс вперёд у южноафриканцев.

2' Селим Амалла нарушил правила в центральной трети поля против Тембы Зване, уронив того на газон.

1' Сборная Марокко играет в красно-зелёной форме, а у сборной Южноафриканской Республики белая экипировка.