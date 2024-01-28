Стадион: Лоран Поку.
История личных встреч
Марокко
ЮАР
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Марокко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиеш Хаким
|1
|0.33
|Хакими Ашраф
|1
|0.33
|Саисс Ромен
|1
|0.33
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.33
|Унаи Аззедин
|1
|0.33
|Адли Амин
|0
|0
ЮАР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зване Темба
|2
|0.67
|Масеко Тапело
|1
|0.33
|Тау Перси
|1 (1)
|0.33
|Морена Тапело
|0
|0
|Мокоена Тебохо
|0
|0
|Макгопа Эвиденс
|0
|0
Карточки
Марокко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саисс Ромен
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Чиби Мохамед
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
ЮАР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ксулу Сиянда
|1
|0
|Ситоле Сфефело
|1
|0
|Мвала Мотоби
|1
|0
Результаты матчей
Марокко
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЮАР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Марокко
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЮАР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Марокко
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЮАР
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марокко
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Замбия - Марокко 0:1 Марокко - ДР Конго 1:1 Марокко - Танзания 3:0 Марокко - Сьерра-Леоне 3:1
Танзания - Марокко 0:2 Марокко - Либерия 3:0 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 ЮАР - Марокко 2:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Марокко - Перу 0:0 Марокко - Бразилия 2:1 Гана - Марокко 3:0 Хорватия - Марокко 2:1 Франция - Марокко 2:0 Марокко - Португалия 1:0 Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0
ЮАР
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЮАР - Тунис 0:0 ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0
Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0 ЮАР - Коморские острова 0:0
Результаты матчей
Марокко
ЮАР
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Марокко
ЮАР
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
Нигерия
Ангола
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|3
|Ангола
|Мабулулу
|3
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Намибия
|Хауконго Лубени
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
Прогнозы на матч Марокко - ЮАР
Исход игры
Марокко
84.1% (37)
Ничья
9.1% (4)
ЮАР
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
45% (18)
Меньше
55% (22)
Обе команды забьют
Да
52.5% (21)
Нет
47.5% (19)
Популярный счёт
2:1 Марокко
36.4% (16)
1:0 Марокко
27.3% (12)
2:0 Марокко
13.6% (6)
1:1 Ничья
6.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!