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Стадион: .
Марокко
FIFA #13
 
Позже
ЮАР
FIFA #66
Прогнозы 44
Марокко 84.1% (37)
X 9.1% (4)
ЮАР 6.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
ЮАР
7.50
3.70
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7.41
Все Коэффициенты

История личных встреч

Марокко
ЮАР

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

КАН
2:1
КАН
2:1
КАН
0:1
ММ
1:1
КАН
2:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиеш Хаким 1 0.33
Хакими Ашраф 1 0.33
Саисс Ромен 1 0.33
Эн-Несири Юссеф 1 0.33
Унаи Аззедин 1 0.33
Адли Амин 0 0
ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зване Темба 2 0.67
Масеко Тапело 1 0.33
Тау Перси 1 (1) 0.33
Морена Тапело 0 0
Мокоена Тебохо 0 0
Макгопа Эвиденс 0 0

Карточки

Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Амалла Селим 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Чиби Мохамед 1 0
Адли Амин 1 0
ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ксулу Сиянда 1 0
Ситоле Сфефело 1 0
Мвала Мотоби 1 0

Результаты матчей

Марокко
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЮАР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Марокко
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЮАР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Марокко
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЮАР
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Замбия - Марокко 0:1 Марокко - ДР Конго 1:1 Марокко - Танзания 3:0 Марокко - Сьерра-Леоне 3:1
Танзания - Марокко 0:2 Марокко - Либерия 3:0 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 ЮАР - Марокко 2:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Марокко - Перу 0:0 Марокко - Бразилия 2:1 Гана - Марокко 3:0 Хорватия - Марокко 2:1 Франция - Марокко 2:0 Марокко - Португалия 1:0 Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0
ЮАР
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЮАР - Тунис 0:0 ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0
Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0 ЮАР - Коморские острова 0:0

Результаты матчей

Марокко
ЮАР

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Марокко
ЮАР

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1/8 финала
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
ДР Конго
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
Марокко
ЮАР
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Нигерия
Ангола
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Ангола Мабулулу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марокко - ЮАР от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2024, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 44
    Марокко 84.1% (37)
    X 9.1% (4)
    ЮАР 6.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марокко
    Ничья
    ЮАР
    7.50
    3.70
    Реклама, ligastavok.ru
    7.41
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    Прогнозы на матч Марокко - ЮАР

    Исход игры
    Марокко
    84.1% (37)
    Ничья
    9.1% (4)
    ЮАР
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (18)
    Меньше
    55% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (21)
    Нет
    47.5% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Марокко
    36.4% (16)
    1:0 Марокко
    27.3% (12)
    2:0 Марокко
    13.6% (6)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
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    ЮАР
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