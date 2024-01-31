Тур: 21. Стадион: АФГ Арена.
0:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаБолла Бендегуз
0:1
19' Гол в свои воротаСтанич Йозо
0:2
26' ГолАнтунес Алексис
79' Желтая карточкаCorsin Konietzke
86' Желтая карточкаЦунэмото Кэйго
88' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
90'+5
Ход матча
16'
19'
0:1
26'
0:2
79'
86'
88'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 5
-
4 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
489 Количество передач 325
-
60 Владение мячом, % 40
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Санкт-Галлен
Серветт
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
25 матчей
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
2.18
1.64
Среднее время на гол
41
54
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.21
0.55
Среднее время на гол
74
165
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
1.64
1.16
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|8
|0.38
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.29
|Шуберт Фабиан
|3
|0.14
|Стеванович Михайло
|3
|0.14
|Фалльци Альберт
|3
|0.14
|Шмидт Исаак
|2
|0.1
|Christian Witzig
|1
|0.05
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.05
|Кинтилья Хорди
|1
|0.05
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.05
|Гёртлер Лукас
|1
|0.05
|Nikolaj Moeller
|1
|0.05
|Красничи Альбин
|1
|0.05
|Фазлии Бетим
|1
|0.05
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.48
|Кутеса Дерек
|4
|0.19
|Гийемено Джереми
|4
|0.19
|Кривелли Энцо
|4 (2)
|0.19
|Конья Тимоте
|2
|0.1
|Стеванович Мирослав
|2
|0.1
|Антунес Алексис
|2
|0.1
|Болла Бендегуз
|2
|0.1
|Мазику Брэдли
|1
|0.05
|Севрен Йоан
|1
|0.05
|Роделен Ронни
|1
|0.05
|Руй Стив
|1
|0.05
|Флюке Патрик
|1
|0.05
|Барон Энтони
|0
|0
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|7
|1
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Гёртлер Лукас
|2
|1
|Станич Йозо
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Abdoulay Diaby3
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
|Corsin Konietzke
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|5
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Серветт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
8
Санкт-Галлен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Серветт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
21
Санкт-Галлен
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Серветт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
10
29
Голы по времени матча
Забито
25
16
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
3
12%
5
31%
1-15
6
24%
3
19%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
7
28%
4
25%
61-75
3
12%
3
19%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Забито
10
21
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
20%
4
19%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
4
40%
8
38%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
35
37
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
4
11%
7
19%
1-15
8
23%
5
14%
16-30
5
14%
3
8%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
8
23%
7
19%
61-75
7
20%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
27
24
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
4
15%
3
13%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
6
22%
5
21%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
4
15%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4
Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Серветт
Точный счет
2:1
4 раза 36%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
5
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
83
73
47
28
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
101
19
47
19
29
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
192
912
1110
516
417
417
219
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7