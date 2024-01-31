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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Санкт-Галлен
0:2
Конец матча
Серветт
0'
16' Желтая карточка
Болла Бендегуз
0:1
19' Гол в свои ворота
Станич Йозо
0:2
26' Гол
Антунес Алексис
79' Желтая карточка
Corsin Konietzke
86' Желтая карточка
Цунэмото Кэйго
88' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
90'+5

Ход матча

16'
 
Болла Бендегуз
19'
0:1
Станич Йозо
26'
0:2
Антунес Алексис
(Кутеса Дерек)
46'
Corsin Konietzke
Стеванович Михайло
 
46'
Шуберт Фабиан
Nikolaj Moeller
 
56'
 
Кривелли Энцо
Болла Бендегуз
56'
 
Маньен Тео
Гийемено Джереми
68'
Christian Witzig
Шмидт Исаак
 
75'
Мамбимби Феликс
Тома Бастьен
 
79'
Patrick Sutter
Окороджи Чима
 
79'
Corsin Konietzke
 
85'
 
Диба Самба
Антунес Алексис
86'
 
Цунэмото Кэйго
88'
Дзанотти Маттиа
 
90'
 
Уаттара Тьемоко
Кутеса Дерек

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 4 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 489 Количество передач 325
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
64
Стеванович
Михайло
8
Кинтилья
Хорди
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
19
Nikolaj
Moeller
10
Аколо
Чадрак
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
77
Болла
Бендегуз
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
21
Гийемено
Джереми
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Серветт

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

25 матчей

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

2.18
1.64

Среднее время на гол

41
54

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.21
0.55

Среднее время на гол

74
165

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

1.64
1.16

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.38
Жеббель Виллем 6 (1) 0.29
Шуберт Фабиан 3 0.14
Стеванович Михайло 3 0.14
Фалльци Альберт 3 0.14
Шмидт Исаак 2 0.1
Christian Witzig 1 0.05
Фон Моос Юлиан 1 0.05
Кинтилья Хорди 1 0.05
Дзанотти Маттиа 1 0.05
Гёртлер Лукас 1 0.05
Nikolaj Moeller 1 0.05
Красничи Альбин 1 0.05
Фазлии Бетим 1 0.05
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.48
Кутеса Дерек 4 0.19
Гийемено Джереми 4 0.19
Кривелли Энцо 4 (2) 0.19
Конья Тимоте 2 0.1
Стеванович Мирослав 2 0.1
Антунес Алексис 2 0.1
Болла Бендегуз 2 0.1
Мазику Брэдли 1 0.05
Севрен Йоан 1 0.05
Роделен Ронни 1 0.05
Руй Стив 1 0.05
Флюке Патрик 1 0.05
Барон Энтони 0 0
Ондуа Гаэль 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 7 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Гёртлер Лукас 2 1
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Abdoulay Diaby3 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Corsin Konietzke 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 5 0
Ондуа Гаэль 3 1
Дулин Давид 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Севрен Йоан 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Конья Тимоте 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Серветт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
8
Санкт-Галлен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Серветт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
21
Санкт-Галлен
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Серветт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

10
29

Голы по времени матча

Забито

25
16
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
3
12%
5
31%
1-15
6
24%
3
19%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
7
28%
4
25%
61-75
3
12%
3
19%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Забито

10
21
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
20%
4
19%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
4
40%
8
38%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

35
37
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
4
11%
7
19%
1-15
8
23%
5
14%
16-30
5
14%
3
8%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
8
23%
7
19%
61-75
7
20%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

27
24
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
4
15%
3
13%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
6
22%
5
21%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
4
15%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4
Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Серветт

Точный счет

2:1
4 раза 36%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
5
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
1
8
3
1.5
7
3
4
7
2.5
2
8
3
8
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
1
1
9
1.5
4
7
1
9
2.5
2
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
19
2
9
12
1.5
11
10
5
16
2.5
4
17
4
17
3.5
2
19
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 21 13 5 3 46 - 19 44
2.
Серветт
 21 10 8 3 36 - 25 38
3.
Санкт-Галлен
 21 11 3 7 35 - 27 36
4.
Цюрих
 21 8 9 4 34 - 21 33
5.
Лугано
 21 9 3 9 38 - 34 30
6.
Люцерн
 20 8 4 8 27 - 32 28
7.
Винтертур
 21 7 5 9 39 - 46 26
8.
Грасcхоппер
 21 7 4 10 29 - 28 25
9.
Базель
 21 7 4 10 27 - 34 25
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 21 5 6 10 28 - 35 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
5.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 10 5 2 3 20 - 12 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
6.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
7.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
8.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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