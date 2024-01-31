Тур: 21. Стадион: Летцигрунд.
0'
0:1
35' ГолКойл Трей
0:2
41' ГолИлие Рареш
45' Желтая карточкаОкита Жонатан
45' Желтая карточкаЛетица Карло
45' Желтая карточкаКонде Шейк
1:2
47' ГолКрасничи Бледиан
2:2
52' ГолКонсейсау Родригу
90' Желтая карточкаГерреро Адрия
90'+5
Ход матча
35'
0:1
39'
41'
0:2
45'
45'
45'
47'
1:2
52'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
7 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
428 Количество передач 304
-
58 Владение мячом, % 42
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
25
Летица
Карло
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
99
Койл
Трей
96
Лабо
Бригтон
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Цюрих
Лозанна
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
26 матчей
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.42
1.36
Среднее время на гол
37
66
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.43
0.75
Среднее время на гол
63
120
Всего голов
49
28
Голов в среднем за матч
1.88
1.08
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
47
83
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.43
|Маркезано Антонио
|7
|0.33
|Красничи Бледиан
|4
|0.19
|Катич Никола
|3
|0.14
|Африйе Дэниел
|2
|0.1
|Ронер Фабиан
|2
|0.1
|Камбери Линдрит
|2
|0.1
|Мэтью Ифиний
|1
|0.05
|Боранияшевич Никола
|1
|0.05
|Консейсау Родригу
|1
|0.05
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.05
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8 (5)
|0.38
|Саншеш Алвин
|4
|0.19
|Калу Самуэль
|3
|0.14
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.14
|Лабо Бригтон
|3
|0.14
|Илие Рареш
|2
|0.1
|Бальде Алиу
|2
|0.1
|Каблан Крис
|1
|0.05
|Dominik Schwizer
|1
|0.05
|Койл Трей
|1
|0.05
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|5
|0
|Камбери Линдрит
|5
|0
|Конде Шейк
|5
|0
|Окита Жонатан
|4
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|7
|0
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Каблан Крис
|4
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Илие Рареш
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Салай Габор
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Лозанна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
13
Цюрих
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лозанна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
13
12
Цюрих
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Лозанна
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
24% (5)
62% (13)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
5
33%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
5
33%
76-90
Пропущено
10
21
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
10%
31-45
0
0%
8
38%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
3
30%
4
19%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
7
47%
61-75
3
20%
5
33%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
5
45%
4
33%
76-90
Забито
34
30
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
5
15%
1
3%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
6
18%
6
20%
31-45
8
24%
2
7%
46-60
4
12%
7
23%
61-75
8
24%
10
33%
76-90
Пропущено
21
33
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
1
5%
4
12%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
4
12%
31-45
0
0%
10
30%
46-60
4
19%
7
21%
61-75
8
38%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4
Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1
Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4
Результаты матчей
Цюрих
Лозанна
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
5 раз 45%
2:2
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
65
46
38
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
55
47
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
174
1110
813
615
318
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7