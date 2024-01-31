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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Цюрих
2:2
Конец матча
Лозанна
0'
0:1
35' Гол
Койл Трей
0:2
41' Гол
Илие Рареш
45' Желтая карточка
Окита Жонатан
45' Желтая карточка
Летица Карло
45' Желтая карточка
Конде Шейк
1:2
47' Гол
Красничи Бледиан
2:2
52' Гол
Консейсау Родригу
90' Желтая карточка
Герреро Адрия
90'+5

Ход матча

35'
0:1
Койл Трей
(Илие Рареш)
39'
 
Anel Husic
Койл Трей
41'
0:2
Илие Рареш
45'
Окита Жонатан
 
45'
 
Летица Карло
45'
Конде Шейк
 
46'
Консейсау Родригу
Мэтью Ифиний
 
46'
Африйе Дэниел
Дапрела Фабио
 
47'
Красничи Бледиан
1:2
52'
Консейсау Родригу
(Африйе Дэниел)
2:2
66'
 
Пафунди Симоне
Сене Кали
70'
Око-Флекс Армостронг
Окита Жонатан
 
79'
Calixte Ligue
Маркезано Антонио
 
90'
Герреро Адрия
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 7 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 428 Количество передач 304
  • 58 Владение мячом, % 42
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
25
Летица
Карло
10
Кустодио
Оливье
5
Дабанлы
Беркай
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
24
Бернед
Антуан
8
Роше
Джейми
99
Койл
Трей
9
Сене
Кали
96
Лабо
Бригтон
Цюрих
3-4-3
Лозанна
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Лозанна

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

26 матчей

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
К
3:2
С
2:2
С
0:2
С
1:3
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
5:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
4:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
0:1
С
4:1
С
2:1

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.42
1.36

Среднее время на гол

37
66

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.43
0.75

Среднее время на гол

63
120

Всего голов

49
28

Голов в среднем за матч

1.88
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

47
83

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 9 (2) 0.43
Маркезано Антонио 7 0.33
Красничи Бледиан 4 0.19
Катич Никола 3 0.14
Африйе Дэниел 2 0.1
Ронер Фабиан 2 0.1
Камбери Линдрит 2 0.1
Мэтью Ифиний 1 0.05
Боранияшевич Никола 1 0.05
Консейсау Родригу 1 0.05
Око-Флекс Армостронг 1 0.05
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 (5) 0.38
Саншеш Алвин 4 0.19
Калу Самуэль 3 0.14
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.14
Лабо Бригтон 3 0.14
Илие Рареш 2 0.1
Бальде Алиу 2 0.1
Каблан Крис 1 0.05
Dominik Schwizer 1 0.05
Койл Трей 1 0.05
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 5 0
Конде Шейк 5 0
Окита Жонатан 4 0
Африйе Дэниел 4 0
Герреро Адрия 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 7 0
Кустодио Оливье 6 0
Каблан Крис 4 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Бернед Антуан 1 0
Летица Карло 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Салай Габор 1 0

Результаты матчей

Цюрих
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Лозанна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
13
Цюрих
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лозанна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

13
12
Цюрих
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Лозанна
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
24% (5)
62% (13)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
5
33%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
5
33%
76-90

Пропущено

10
21
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
10%
31-45
0
0%
8
38%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
3
30%
4
19%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
7
47%
61-75
3
20%
5
33%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
5
45%
4
33%
76-90

Забито

34
30
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
5
15%
1
3%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
6
18%
6
20%
31-45
8
24%
2
7%
46-60
4
12%
7
23%
61-75
8
24%
10
33%
76-90

Пропущено

21
33
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
1
5%
4
12%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
4
12%
31-45
0
0%
10
30%
46-60
4
19%
7
21%
61-75
8
38%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4
Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1
Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4

Результаты матчей

Цюрих
Лозанна

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
5 раз 45%
2:2
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
5
1.5
4
6
3
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
4
7
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
17
4
11
10
1.5
8
13
6
15
2.5
3
18
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 21 13 5 3 46 - 19 44
2.
Серветт
 21 10 8 3 36 - 25 38
3.
Санкт-Галлен
 21 11 3 7 35 - 27 36
4.
Цюрих
 21 8 9 4 34 - 21 33
5.
Лугано
 21 9 3 9 38 - 34 30
6.
Люцерн
 20 8 4 8 27 - 32 28
7.
Винтертур
 21 7 5 9 39 - 46 26
8.
Грасcхоппер
 21 7 4 10 29 - 28 25
9.
Базель
 21 7 4 10 27 - 34 25
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 21 5 6 10 28 - 35 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
5.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 10 5 2 3 20 - 12 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
6.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
7.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
8.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Конде Шейк получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Летица Карло получил желтую карточку от судьи
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    • 45'
      Окита Жонатан получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Г О О О О Л - Илие Рареш бьет в цель!
    • 39'
      Trae Coyle уходит с поля. Anel Husic выходит вместо него
    • 35'
      Илие Рареш сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Trae Coyle бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цюрих 2:2 Лозанна онлайн

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