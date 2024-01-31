Тур: 21. Стадион: Корнаредо.
0:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаFrancis Momoh
35' Желтая карточкаАбраши Амир
64' Желтая карточкаАбелс Дирк
90'+4
Ход матча
35'
64'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
643 Количество передач 283
-
68 Владение мячом, % 32
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
15
Секо
Аюму
53
Tim
Meyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Serif Berbic
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
-
53 Tim MeyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
54 Liam Bollati
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лугано
Грасcхоппер
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
30 матчей
40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.3%
60%
16.7%
7 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.53
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
47
35
Голов в среднем за матч
1.57
1.17
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
57
77
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|8
|0.38
|Вляди Шкельчим
|4
|0.19
|Штеффен Ренато
|3
|0.14
|Саббатини Хонатан
|3
|0.14
|Бислими Уран
|3
|0.14
|Киминьяни Янис
|3
|0.14
|Хайдари Альбиан
|2
|0.1
|Махмуд Хадж
|2
|0.1
|Боттани Маттиа
|1
|0.05
|Мацек Роман
|1
|0.05
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.05
|Бабич Борис
|1
|0.05
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.05
|Эспиноса Джон
|1
|0.05
|Крешник Хайризи
|1
|0.05
|Маркеш Мартим
|1
|0.05
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.05
|Гргич Анто
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.33
|Мабил Авер
|4
|0.19
|Francis Momoh
|3
|0.14
|Феррейра Филипе
|3
|0.14
|Бабунски Дориан
|3
|0.14
|Giotto Morandi
|2
|0.1
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.1
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.05
|Брэдли Финк
|1
|0.05
|Дадашов Ренат
|1
|0.05
|Матам Тео Ндика
|1
|0.05
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Вляди Шкельчим
|4
|0
|Бислими Уран
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Эль-Вафи Айман
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Гргич Анто
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абраши Амир
|6
|0
|Абелс Дирк
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Francis Momoh
|3
|0
|Giotto Morandi
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Секо Аюму
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Tim Meyer
|2
|0
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Грасcхоппер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
4
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Грасcхоппер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
17
19
Лугано
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Грасcхоппер
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
21
23
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
0
0%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Забито
22
20
4 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
9%
1
5%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
4
18%
4
20%
46-60
7
32%
3
15%
61-75
7
32%
3
15%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
4
20%
4
33%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
6
30%
3
25%
61-75
6
30%
3
25%
76-90
Забито
37
28
9 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
2
5%
3
11%
1-15
2
5%
8
29%
16-30
5
14%
3
11%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
11
30%
30%
6
21%
61-75
11
30%
30%
4
14%
76-90
Пропущено
35
29
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
9%
2
7%
1-15
6
17%
7
24%
16-30
6
17%
4
14%
31-45
4
11%
2
7%
46-60
7
20%
8
28%
61-75
9
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0
Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1
Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1
Результаты матчей
Лугано
Грасcхоппер
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
6
1 раз 9%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Лугано
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
47
55
110
37
110
28
110
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
74
64
110
46
110
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
156
1011
615
516
417
318
219
219
219
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7