  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Лугано
0:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
2' Желтая карточка
Francis Momoh
35' Желтая карточка
Абраши Амир
64' Желтая карточка
Абелс Дирк
90'+4

Ход матча

2'
 
Francis Momoh
22'
Эспиноса Джон
Киминьяни Янис
 
35'
 
Абраши Амир
57'
 
Шюрпф Паскаль
Tim Meyer
57'
 
Абубакар-Анкра Асума
Francis Momoh
58'
Штеффен Ренато
Махмуд Хадж
 
58'
Валенсуэла Мильтон
Мацек Роман
 
64'
 
Абелс Дирк
74'
 
Феррейра Филипе
Giotto Morandi
75'
Chinwendu Nkama
Эль-Вафи Айман
 
75'
Крешник Хайризи
Эспиноса Джон
 
85'
 
Брэдли Финк
Бабунски Дориан
85'
 
Матам Тео Ндика
Ходжа Флориан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 643 Количество передач 283
  • 68 Владение мячом, % 32
1
Саипи
Амир
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
22
Эль-Вафи
Айман
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
21
Киминьяни
Янис
7
Мацек
Роман
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
73
Ходжа
Флориан
15
Секо
Аюму
53
Tim
Meyer
8
Giotto
Morandi
6
Абраши
Амир
22
Francis
Momoh
99
Бабунски
Дориан
Лугано
3-2-4-1
Грасcхоппер
4-1-4-1

История личных встреч

Лугано
Грасcхоппер

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.3%
60%
16.7%
7 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.53
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

47
35

Голов в среднем за матч

1.57
1.17

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

57
77

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 8 0.38
Вляди Шкельчим 4 0.19
Штеффен Ренато 3 0.14
Саббатини Хонатан 3 0.14
Бислими Уран 3 0.14
Киминьяни Янис 3 0.14
Хайдари Альбиан 2 0.1
Махмуд Хадж 2 0.1
Боттани Маттиа 1 0.05
Мацек Роман 1 0.05
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Валенсуэла Мильтон 1 0.05
Эспиноса Джон 1 0.05
Крешник Хайризи 1 0.05
Маркеш Мартим 1 0.05
Эль-Вафи Айман 1 0.05
Гргич Анто 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.33
Мабил Авер 4 0.19
Francis Momoh 3 0.14
Феррейра Филипе 3 0.14
Бабунски Дориан 3 0.14
Giotto Morandi 2 0.1
Шюрпф Паскаль 2 0.1
Корбяну Теодор 1 (1) 0.05
Брэдли Финк 1 0.05
Дадашов Ренат 1 0.05
Матам Тео Ндика 1 0.05
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Саббатини Хонатан 4 0
Мацек Роман 4 0
Вляди Шкельчим 4 0
Бислими Уран 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Маю Хишам 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Саипи Амир 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Эль-Вафи Айман 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Гргич Анто 1 0
Аригони Аллан 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристерс Тоберс 7 0
Абраши Амир 6 0
Абелс Дирк 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Francis Momoh 3 0
Giotto Morandi 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Секо Аюму 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Tim Meyer 2 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Грасcхоппер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Грасcхоппер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

17
19
Лугано
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Грасcхоппер
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

21
23

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
0
0%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Забито

22
20
4 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
9%
1
5%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
4
18%
4
20%
46-60
7
32%
3
15%
61-75
7
32%
3
15%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
4
20%
4
33%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
6
30%
3
25%
61-75
6
30%
3
25%
76-90

Забито

37
28
9 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
2
5%
3
11%
1-15
2
5%
8
29%
16-30
5
14%
3
11%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
11
30%
30%
6
21%
61-75
11
30%
30%
4
14%
76-90

Пропущено

35
29
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
9%
2
7%
1-15
6
17%
7
24%
16-30
6
17%
4
14%
31-45
4
11%
2
7%
46-60
7
20%
8
28%
61-75
9
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0
Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1
Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1

Результаты матчей

Лугано
Грасcхоппер

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
6
1 раз 9%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Лугано
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
5
5
1
10
2.5
3
7
1
10
3.5
2
8
1
10
4.5
2
8
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
4
6
4
1.5
1
10
4
6
2.5
1
10
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
15
6
10
11
1.5
6
15
5
16
2.5
4
17
3
18
3.5
2
19
2
19
4.5
2
19
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 21 13 5 3 46 - 19 44
2.
Серветт
 21 10 8 3 36 - 25 38
3.
Санкт-Галлен
 21 11 3 7 35 - 27 36
4.
Цюрих
 21 8 9 4 34 - 21 33
5.
Лугано
 21 9 3 9 38 - 34 30
6.
Люцерн
 20 8 4 8 27 - 32 28
7.
Винтертур
 21 7 5 9 39 - 46 26
8.
Грасcхоппер
 21 7 4 10 29 - 28 25
9.
Базель
 21 7 4 10 27 - 34 25
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 21 5 6 10 28 - 35 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
5.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 10 5 2 3 20 - 12 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
6.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
7.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
8.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
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    • 2'
      Francis Momoh получил желтую карточку от судьи
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