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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:2
Первый тайм: 36'
Люцерн
0'
21' Желтая карточка
Клиджэ Тибо
0:1
30' Гол
Клиджэ Тибо
0:2
35' Гол

Ход матча

21'
 
Клиджэ Тибо
30'
0:1
Клиджэ Тибо
(Teddy Okou)
35'
0:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Люцерн
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Все Коэффициенты
74
Вашу
Жереми
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
49
Sahmkou
Camara
16
Mischa
Eberhard
6
Giovani
Bamba
24
Акичи
Огу
10
Mergim
Qarri
18
Liridon
Mulaj
11
Домашкан
Виталий
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
22
Ульрих
Дарио
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
29
Levin
Winkler
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
17
Клиджэ
Тибо
Стад Лозанна-Уши
3-4-2-1
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 4 0.19
Mergim Qarri 3 0.14
Айдини Альбан 3 (1) 0.14
Liridon Mulaj 3 0.14
Махмуд Элиес 2 0.1
Florian Danho 2 0.1
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.05
Lucas Pos 1 0.05
Mischa Eberhard 1 0.05
Giovani Bamba 1 0.05
Sahmkou Camara 1 0.05
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 5 (3) 0.24
Lars Villiger 4 0.19
Шадер Софьян 4 0.19
Яшари Ардон 3 0.14
Дорн Пиус 2 0.1
Severin Ottiger 2 0.1
Кадак Якуб 2 (1) 0.1
Teddy Okou 1 0.05
Симани Денис 1 0.05
Абубакар-Анкра Асума 1 0.05
Клиджэ Тибо 1 0.05
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Florian Danho 3 2
Акичи Огу 6 0
Mergim Qarri 6 0
Giovani Bamba 6 0
Махмуд Элиес 3 1
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Обексер Линус 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Айдини Альбан 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Mischa Eberhard 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 4 2
Фрыдек Мартин 5 0
Симани Денис 4 0
Кадак Якуб 4 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Luca Jaquez 3 0
Хаас Николас 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Severin Ottiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Люцерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
8
Стад Лозанна-Уши
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Люцерн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

7
16
Стад Лозанна-Уши
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Люцерн
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
17%
3
15%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
2
9%
8
40%
61-75
6
26%
4
20%
76-90

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
3
25%
1
6%
1-15
3
25%
5
29%
29%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
3
23%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
4
31%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Забито

23
26
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
6
23%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
5
22%
4
15%
61-75
6
26%
8
31%
76-90

Пропущено

43
33
20 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
5
12%
6
18%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
8
19%
1
3%
31-45
6
14%
4
12%
46-60
5
12%
12
36%
61-75
12
28%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4
Люцерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1
Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:3
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
1
9
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
17
3
6
14
1.5
8
12
2
18
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 21 13 5 3 46 - 19 44
2.
Серветт
 21 10 8 3 36 - 25 38
3.
Санкт-Галлен
 21 11 3 7 35 - 27 36
4.
Цюрих
 21 8 9 4 34 - 21 33
5.
Люцерн
 1:0 21 9 4 8 28 - 32 31
6.
Лугано
 21 9 3 9 38 - 34 30
7.
Винтертур
 21 7 5 9 39 - 46 26
8.
Грасcхоппер
 21 7 4 10 29 - 28 25
9.
Базель
 21 7 4 10 27 - 34 25
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 21 5 6 10 28 - 35 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 21 3 5 13 23 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 1:0 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
5.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 10 5 2 3 20 - 12 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 11 1 4 6 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
6.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
7.
Люцерн
 1:0 11 2 3 6 10 - 20 9
8.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
9.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 10 2 1 7 12 - 20 7
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 30'
    Teddy Okou сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Thibault Klidje бьет в цель!
  • 21'
    Thibault Klidje получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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