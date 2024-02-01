Тур: 21. Стадион: Center sportif de Vidy.
0:3
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаКлиджэ Тибо
0:1
30' ГолКлиджэ Тибо
0:2
35' ГолЯшари Ардон
0:3
63' ГолДорн Пиус
71' Желтая карточкаGiovani Bamba
90' Желтая карточкаValon Hamdiju
90'+3
Ход матча
21'
30'
0:1
35'
0:2
63'
0:3
71'
87'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 9
-
9 Угловые 7
-
2 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
519 Количество передач 289
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
74
Вашу
Жереми
24
Акичи
Огу
10
Mergim
Qarri
22
Ульрих
Дарио
20
Дорн
Пиус
11
Teddy
Okou
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Кадима РайанЗащитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
-
33 Leny Meyer
-
41 Noah Rupp
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Люцерн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|4
|0.19
|Mergim Qarri
|3
|0.14
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.14
|Liridon Mulaj
|3
|0.14
|Махмуд Элиес
|2
|0.1
|Florian Danho
|2
|0.1
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.05
|Lucas Pos
|1
|0.05
|Mischa Eberhard
|1
|0.05
|Giovani Bamba
|1
|0.05
|Sahmkou Camara
|1
|0.05
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|5 (3)
|0.24
|Яшари Ардон
|4
|0.19
|Lars Villiger
|4
|0.19
|Шадер Софьян
|4
|0.19
|Дорн Пиус
|3
|0.14
|Клиджэ Тибо
|2
|0.1
|Severin Ottiger
|2
|0.1
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.1
|Teddy Okou
|1
|0.05
|Симани Денис
|1
|0.05
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.05
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|7
|0
|Florian Danho
|3
|2
|Акичи Огу
|6
|0
|Mergim Qarri
|6
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Valon Hamdiju
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Mischa Eberhard
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|4
|2
|Фрыдек Мартин
|5
|0
|Симани Денис
|4
|0
|Кадак Якуб
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Luca Jaquez
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Люцерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
8
Стад Лозанна-Уши
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Люцерн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
7
16
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Люцерн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Пропущено
26
20
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
15%
3
15%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
3
12%
8
40%
61-75
6
23%
4
20%
76-90
Забито
12
17
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
3
25%
1
6%
1-15
3
25%
5
29%
29%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
3
23%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
4
31%
61-75
6
30%
4
31%
76-90
Забито
23
29
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
3
13%
1
3%
1-15
3
13%
7
24%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
6
26%
8
28%
76-90
Пропущено
46
33
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
5
11%
6
18%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
9
20%
1
3%
31-45
6
13%
4
12%
46-60
6
13%
12
36%
61-75
12
26%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4
Люцерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1
Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Люцерн
Точный счет
0:3
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:3
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
38
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
37
29
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
183
615
912
219
318
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7