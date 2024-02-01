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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:3
Конец матча
Люцерн
0'
21' Желтая карточка
Клиджэ Тибо
0:1
30' Гол
Клиджэ Тибо
0:2
35' Гол
Яшари Ардон
0:3
63' Гол
Дорн Пиус
71' Желтая карточка
Giovani Bamba
90' Желтая карточка
Valon Hamdiju
90'+3

Ход матча

21'
 
Клиджэ Тибо
30'
0:1
Клиджэ Тибо
(Teddy Okou)
35'
0:2
Яшари Ардон
46'
Али Мохамед Абдалла
Уэдраого Дилан
 
58'
Махмуд Элиес
Mischa Eberhard
 
58'
Айдини Альбан
Mergim Qarri
 
58'
Gabriel Kyeremateng
Liridon Mulaj
 
63'
0:3
Дорн Пиус
(Яшари Ардон)
66'
 
Шадер Софьян
Teddy Okou
66'
 
Lars Villiger
Клиджэ Тибо
71'
Giovani Bamba
 
74'
 
Хаас Николас
Яшари Ардон
74'
 
Спадануда Кевин
Дорн Пиус
74'
Valon Hamdiju
Акичи Огу
 
87'
 
Noah Rupp
Майер Макс
90'
Valon Hamdiju
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 9
  • 9 Угловые 7
  • 2 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 519 Количество передач 289
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
74
Вашу
Жереми
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
49
Sahmkou
Camara
16
Mischa
Eberhard
6
Giovani
Bamba
24
Акичи
Огу
10
Mergim
Qarri
18
Liridon
Mulaj
11
Домашкан
Виталий
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
22
Ульрих
Дарио
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
29
Levin
Winkler
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
17
Клиджэ
Тибо
Стад Лозанна-Уши
3-4-2-1
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 4 0.19
Mergim Qarri 3 0.14
Айдини Альбан 3 (1) 0.14
Liridon Mulaj 3 0.14
Махмуд Элиес 2 0.1
Florian Danho 2 0.1
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.05
Lucas Pos 1 0.05
Mischa Eberhard 1 0.05
Giovani Bamba 1 0.05
Sahmkou Camara 1 0.05
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 5 (3) 0.24
Яшари Ардон 4 0.19
Lars Villiger 4 0.19
Шадер Софьян 4 0.19
Дорн Пиус 3 0.14
Клиджэ Тибо 2 0.1
Severin Ottiger 2 0.1
Кадак Якуб 2 (1) 0.1
Teddy Okou 1 0.05
Симани Денис 1 0.05
Абубакар-Анкра Асума 1 0.05
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 7 0
Florian Danho 3 2
Акичи Огу 6 0
Mergim Qarri 6 0
Махмуд Элиес 3 1
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Valon Hamdiju 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Обексер Линус 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Айдини Альбан 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Mischa Eberhard 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 4 2
Фрыдек Мартин 5 0
Симани Денис 4 0
Кадак Якуб 4 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Luca Jaquez 3 0
Хаас Николас 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Severin Ottiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Люцерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
8
Стад Лозанна-Уши
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Люцерн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

7
16
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Люцерн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Пропущено

26
20
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
15%
3
15%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
3
12%
8
40%
61-75
6
23%
4
20%
76-90

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
3
25%
1
6%
1-15
3
25%
5
29%
29%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
3
23%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
4
31%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Забито

23
29
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
3
13%
1
3%
1-15
3
13%
7
24%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
6
26%
8
28%
76-90

Пропущено

46
33
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
5
11%
6
18%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
9
20%
1
3%
31-45
6
13%
4
12%
46-60
6
13%
12
36%
61-75
12
26%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4
Люцерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1
Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

Точный счет

0:3
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:3
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
2
9
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
18
3
6
15
1.5
9
12
2
19
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 21 13 5 3 46 - 19 44
2.
Серветт
 21 10 8 3 36 - 25 38
3.
Санкт-Галлен
 21 11 3 7 35 - 27 36
4.
Цюрих
 21 8 9 4 34 - 21 33
5.
Люцерн
 21 9 4 8 30 - 32 31
6.
Лугано
 21 9 3 9 38 - 34 30
7.
Винтертур
 21 7 5 9 39 - 46 26
8.
Грасcхоппер
 21 7 4 10 29 - 28 25
9.
Базель
 21 7 4 10 27 - 34 25
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 21 5 6 10 28 - 35 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 21 3 5 13 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
5.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 10 5 2 3 20 - 12 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 11 1 4 6 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
6.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
7.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
8.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
9.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
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    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Г О О О О Л - Яшари Ардон бьет в цель!
    • 30'
      Teddy Okou сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Thibault Klidje бьет в цель!
    • 21'
      Thibault Klidje получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Стад Лозанна-Уши 0:3 Люцерн онлайн

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