Тур: 22. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon. Зрители: 3600
0'
5' Желтая карточкаТашар Варол
1:0
8' ГолWilliam Le Pogam
45' Желтая карточкаLizeiro
45' Красная карточкаКонде Шейк
45' Желтая карточкаБреше Янник
55' Желтая карточкаМахиус Аймен
62' Вторая желтая карточкаМахиус Аймен
2:0
83' ГолОморуйи Кевин
3:0
88' ГолОморуйи Кевин
90' Желтая карточкаДель Фабро Дарио
90' Желтая карточкаКамбери Линдрит
90' Желтая карточкаVladan Vidakovic
90'+7
Ход матча
5'
8'
1:0
45'
45'
45'
55'
62'
83'
2:0
88'
3:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
6 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
312 Количество передач 386
-
43 Владение мячом, % 57
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Ивердон
Цюрих
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|6
|0.27
|Оморуйи Кевин
|6
|0.27
|Махиус Аймен
|4 (1)
|0.18
|Evans Maurin
|3
|0.14
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.14
|Лунгой Кристофер
|2
|0.09
|Сотье Антони
|1
|0.05
|William Le Pogam
|1
|0.05
|Lizeiro
|1
|0.05
|Тижани Мохамед
|1
|0.05
|Клепач Михаель
|1
|0.05
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.41
|Маркезано Антонио
|7
|0.32
|Красничи Бледиан
|4
|0.18
|Катич Никола
|3
|0.14
|Африйе Дэниел
|2
|0.09
|Ронер Фабиан
|2
|0.09
|Камбери Линдрит
|2
|0.09
|Мэтью Ифиний
|1
|0.05
|Боранияшевич Никола
|1
|0.05
|Консейсау Родригу
|1
|0.05
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.05
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|5
|1
|Лунгой Кристофер
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Дель Фабро Дарио
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|5
|1
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Катич Никола
|5
|0
|Окита Жонатан
|4
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Цюрих
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
5
Ивердон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Цюрих
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
21
2
Упущенные победы
5
19
Ивердон
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (12)
32% (7)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Цюрих
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
26
3
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
5
25%
3
20%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
35%
3
20%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
4
22%
7
50%
76-90
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
3
30%
5
26%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Пропущено
25
10
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
4%
1
10%
1-15
8
32%
1
10%
16-30
5
20%
4
40%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
7
28%
3
30%
76-90
Забито
30
34
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
7
23%
5
15%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
2
7%
6
18%
31-45
6
20%
8
24%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
9
30%
8
24%
76-90
Пропущено
43
24
21 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
3
7%
2
8%
1-15
10
23%
2
8%
16-30
8
19%
6
25%
31-45
4
9%
0
0%
46-60
7
16%
4
17%
61-75
11
26%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3
Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9
Цюрих
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2
Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3
Результаты матчей
Ивердон
Цюрих
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
74
65
38
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
166
814
1111
319
616
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|5
|3
|47 - 19
|47
|2.
|2:0
|22
|11
|8
|3
|38 - 25
|41
|3.
|0:0
|22
|11
|4
|7
|35 - 27
|37
|4.
|22
|10
|3
|9
|39 - 34
|33
|5.
|22
|8
|9
|5
|34 - 24
|33
|6.
|0:0
|22
|9
|5
|8
|30 - 32
|32
|7.
|22
|8
|5
|9
|40 - 46
|29
|8.
|22
|7
|6
|9
|29 - 44
|27
|9.
|22
|7
|4
|11
|29 - 29
|25
|10.
|22
|7
|4
|11
|27 - 35
|25
|11.
|22
|5
|6
|11
|28 - 36
|21
|12.
|0:2
|22
|3
|5
|14
|23 - 48
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|0:0
|11
|9
|0
|2
|25 - 13
|27
|3.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|2:0
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|20 - 18
|21
|6.
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|9.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|12.
|0:2
|11
|1
|4
|6
|11 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 13
|19
|2.
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|3.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|4.
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|5.
|11
|3
|2
|6
|22 - 28
|11
|6.
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|7.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|8.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|12 - 20
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|10.
|0:2
|11
|2
|1
|8
|12 - 22
|7
|11.
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|12.
|11
|1
|3
|7
|9 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7