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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 3600
Ивердон
3:0
Конец матча
Цюрих
0'
5' Желтая карточка
Ташар Варол
1:0
8' Гол
William Le Pogam
45' Желтая карточка
Lizeiro
45' Красная карточка
Конде Шейк
45' Желтая карточка
Бреше Янник
55' Желтая карточка
Махиус Аймен
62' Вторая желтая карточка
Махиус Аймен
2:0
83' Гол
Оморуйи Кевин
3:0
88' Гол
Оморуйи Кевин
90' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
90' Желтая карточка
Камбери Линдрит
90' Желтая карточка
Vladan Vidakovic
90'+7

Ход матча

5'
Ташар Варол
 
8'
William Le Pogam
1:0
45'
Lizeiro
 
45'
 
Конде Шейк
45'
 
Бреше Янник
46'
 
Африйе Дэниел
Окита Жонатан
55'
Махиус Аймен
 
62'
Лунгой Кристофер
Ташар Варол
 
62'
Махиус Аймен
 
67'
Оморуйи Кевин
Олесен Матиас
 
67'
Vladan Vidakovic
Lizeiro
 
80'
 
Calixte Ligue
Маркезано Антонио
83'
Оморуйи Кевин
(Сотье Антони)
2:0
86'
 
Око-Флекс Армостронг
Мэтью Ифиний
86'
 
Сантини Иван
Боранияшевич Никола
86'
Гуннарссон Никлас
Аке Марли
 
88'
Оморуйи Кевин
3:0
90'
Дель Фабро Дарио
 
90'
 
Камбери Линдрит
90'
Vladan Vidakovic
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 312 Количество передач 386
  • 43 Владение мячом, % 57
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
13
Олесен
Матиас
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
9
Аке
Марли
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
24
Катич
Никола
2
Камбери
Линдрит
3
Герреро
Адрия
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
7
Красничи
Бледиан
27
Консейсау
Родригу
10
Маркезано
Антонио
11
Окита
Жонатан
Ивердон
4-3-3
Цюрих
4-3-3

История личных встреч

Ивердон
Цюрих

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:0
К
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 6 0.27
Оморуйи Кевин 6 0.27
Махиус Аймен 4 (1) 0.18
Evans Maurin 3 0.14
Сеспедес Борис 3 (1) 0.14
Лунгой Кристофер 2 0.09
Сотье Антони 1 0.05
William Le Pogam 1 0.05
Lizeiro 1 0.05
Тижани Мохамед 1 0.05
Клепач Михаель 1 0.05
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 9 (2) 0.41
Маркезано Антонио 7 0.32
Красничи Бледиан 4 0.18
Катич Никола 3 0.14
Африйе Дэниел 2 0.09
Ронер Фабиан 2 0.09
Камбери Линдрит 2 0.09
Мэтью Ифиний 1 0.05
Боранияшевич Никола 1 0.05
Консейсау Родригу 1 0.05
Око-Флекс Армостронг 1 0.05
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 5 1
Лунгой Кристофер 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Дель Фабро Дарио 4 0
Сотье Антони 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Lizeiro 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 5 1
Камбери Линдрит 6 0
Катич Никола 5 0
Окита Жонатан 4 0
Африйе Дэниел 4 0
Герреро Адрия 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Бреше Янник 1 0
Боранияшевич Никола 1 0

Результаты матчей

Ивердон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Цюрих
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
5
Ивердон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Цюрих
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

5
19
Ивердон
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (12)
32% (7)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Цюрих
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

26
3

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
5
25%
3
20%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
35%
3
20%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
4
22%
7
50%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
3
30%
5
26%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Пропущено

25
10
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
4%
1
10%
1-15
8
32%
1
10%
16-30
5
20%
4
40%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
7
28%
3
30%
76-90

Забито

30
34
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
7
23%
5
15%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
2
7%
6
18%
31-45
6
20%
8
24%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
9
30%
8
24%
76-90

Пропущено

43
24
21 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
3
7%
2
8%
1-15
10
23%
2
8%
16-30
8
19%
6
25%
31-45
4
9%
0
0%
46-60
7
16%
4
17%
61-75
11
26%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3
Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9
Цюрих
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2
Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3

Результаты матчей

Ивердон
Цюрих

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
6
5
3
8
2.5
3
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
16
6
8
14
1.5
11
11
3
19
2.5
6
16
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 2:0 22 11 8 3 38 - 25 41
3.
Санкт-Галлен
 0:0 22 11 4 7 35 - 27 37
4.
Лугано
 22 10 3 9 39 - 34 33
5.
Цюрих
 22 8 9 5 34 - 24 33
6.
Люцерн
 0:0 22 9 5 8 30 - 32 32
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Ивердон
 22 7 6 9 29 - 44 27
9.
Грасcхоппер
 22 7 4 11 29 - 29 25
10.
Базель
 22 7 4 11 27 - 35 25
11.
Лозанна
 22 5 6 11 28 - 36 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 22 3 5 14 23 - 48 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 0:0 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 0:0 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Серветт
 2:0 11 6 4 1 22 - 12 22
5.
Ивердон
 11 6 3 2 20 - 18 21
6.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 11 4 2 5 14 - 14 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 11 1 4 6 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2:0 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 0:0 11 2 4 5 10 - 14 10
8.
Люцерн
 0:0 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 11 2 1 8 12 - 22 7
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
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    • 55'
      Махиус Аймен получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Окита Жонатан уходит с поля. Африйе Дэниел выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Бреше Янник получил желтую карточку от судьи
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      УДАЛЕНИЕ! - Конде Шейк увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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      Лизейро получил желтую карточку от судьи
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      Г О О О О Л - William Le Pogam бьет в цель!
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      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Ташар Варол получил желтую карточку от судьи
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